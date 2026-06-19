Những chấn thương ám ảnh trong lịch sử World Cup

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1958 - Robert Jonquet (Pháp). Tại bán kết World Cup 1958 gặp Brazil, trung vệ Robert Jonquet bị gãy xương mác sau pha va chạm với Vava khi tỷ số đang là 1-1. Dù cố gắng tiếp tục thi đấu, ông không thể chịu nổi cơn đau. Thời điểm đó World Cup chưa cho phép thay người, khiến tuyển Pháp phải chơi trong tình trạng suy yếu và cuối cùng thua Brazil 2-5. Ảnh: Wikipedia.
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1962 - Pele (Brazil). Pele không gặp chấn thương nghiêm trọng như nhiều trường hợp khác, nhưng một vấn đề cơ bắp ở trận vòng bảng gặp Tiệp Khắc đã khiến ông phải chia tay phần còn lại của World Cup 1962. Sự vắng mặt của số 10 gây sốc cho fan Brazil nhưng mở đường cho Garrincha tỏa sáng, giúp Brazil vượt qua khó khăn và bảo vệ thành công chức vô địch thế giới. Ảnh: Reuters.
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1970 - Franz Beckenbauer (Tây Đức). Trong trận bán kết kinh điển với Italy tại World Cup 1970, Franz Beckenbauer bị trật khớp vai phải sau một pha va chạm. Dù chấn thương nặng, huyền thoại người Đức vẫn thi đấu tiếp với cánh tay được cố định bằng băng quấn trước ngực. Tuy nhiên, nỗ lực quả cảm của "Hoàng đế" không đủ giúp Tây Đức tránh thất bại 3-4 trước Italy. Ảnh: Reuters.
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1982 - Patrick Battiston (Pháp). Trong trận bán kết World Cup 1982 gặp Tây Đức, Patrick Battiston (bên phải ảnh) bị thủ môn Harald Schumacher lao thẳng vào người khi đối mặt khung thành. Cú va chạm khiến cầu thủ Pháp bất tỉnh, bị chấn thương sọ não, mất ba chiếc răng và tổn thương vùng cổ. Đây vẫn được xem là một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi và ám ảnh nhất lịch sử World Cup. Ảnh: Instagram.
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1990 - Nery Pumpido (Argentina). World Cup 1990 là giải đấu đầy ác mộng với thủ môn Nery Pumpido. Sau sai lầm dẫn đến thất bại 0-1 trước Cameroon ở trận ra quân, nhà vô địch thế giới năm 1986 tiếp tục gãy chân trong trận gặp Liên Xô khi va chạm với chính đồng đội Oscar Ruggeri Olarticoechea. Chấn thương buộc ông phải sớm chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng. Ảnh: Reuters.
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1994 - Tab Ramos (Mỹ). Tại vòng 16 đội World Cup 1994, tiền vệ Tab Ramos bị hậu vệ Leonardo của Brazil thúc cùi chỏ cực mạnh vào mặt trong một pha tranh chấp. Cú va chạm khiến Ramos bị gãy xương mặt và phải nhập viện, trong khi Leonardo nhận án treo giò và bị loại khỏi phần còn lại của giải đấu. Ảnh trích từ video.
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1994 - Luis Enrique (Tây Ban Nha). Tại tứ kết World Cup 1994 giữa Tây Ban Nha và Italy, Luis Enrique bị hậu vệ Mauro Tassotti thúc cùi chỏ vào mặt trong vòng cấm ở những phút cuối trận. Cú va chạm khiến ông gãy mũi, máu chảy đầm đìa trên áo đấu, tạo nên một trong những hình ảnh ám ảnh nhất lịch sử World Cup, dù trọng tài không cho Tây Ban Nha hưởng phạt đền. Ảnh: Reuters.
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2014 - Neymar (Brazil). Là niềm hy vọng số một của Brazil tại World Cup 2014 trên sân nhà, Neymar phải chia tay giải đấu sau chấn thương nặng ở tứ kết gặp Colombia. Pha thúc gối của Camilo Zuniga vào lưng khiến ngôi sao mang áo số 10 bị gãy đốt sống thắt lưng số ba, qua đó bỏ lỡ trận bán kết thảm họa khi Brazil thua Đức 1-7. Ảnh: Reuters.
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2022 - Yasser Al-Shahrani (Saudi Arabia). Trong chiến thắng lịch sử 2-1 của Saudi Arabia trước Argentina ở World Cup 2022, hậu vệ Yasser Al-Shahrani gặp chấn thương kinh hoàng sau pha va chạm với chính thủ môn Mohammed Al-Owais. Cú đập gối vào mặt khiến anh bị gãy xương mặt, gãy hàm, mất nhiều răng và xuất huyết nội, buộc phải phẫu thuật khẩn cấp ngay sau trận đấu. Ảnh: Reuters.
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