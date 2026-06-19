Những chấn thương ám ảnh trong lịch sử World Cup

1962 - Pele (Brazil). Pele không gặp chấn thương nghiêm trọng như nhiều trường hợp khác, nhưng một vấn đề cơ bắp ở trận vòng bảng gặp Tiệp Khắc đã khiến ông phải chia tay phần còn lại của World Cup 1962. Sự vắng mặt của số 10 gây sốc cho fan Brazil nhưng mở đường cho Garrincha tỏa sáng, giúp Brazil vượt qua khó khăn và bảo vệ thành công chức vô địch thế giới. Ảnh: Reuters.