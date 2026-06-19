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Thể thao World Cup 2026

Trận đấu lịch sử ở World Cup 2026

  • Thứ sáu, 19/6/2026 10:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trọng tài Istvan Kovacs được giao trọng trách điều khiển trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử World Cup giữa Nhật Bản và Tunisia thuộc bảng F vào ngày 21/6.

Trọng tài mặc áo hồng ở trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử World Cup. Ảnh: FIFA.

Theo thông báo từ FIFA, Kovacs sẽ khoác mẫu áo trọng tài đặc biệt do Adidas thiết kế, với chi tiết sọc vàng ở tay áo và huy hiệu "Match 1000" nhằm đánh dấu cột mốc mang tính biểu tượng. Hai trợ lý trọng tài Ferencz Tunyogi và Mihai Marica cũng sử dụng bộ trang phục tương tự trong trận đấu diễn ra tại sân Monterrey.

Điểm nhấn đặc biệt này được FIFA tổ chức nhằm tôn vinh trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử World Cup, sự kiện được xem là cột mốc quan trọng của một trong những giải đấu lâu đời và danh giá nhất hành tinh.

Chủ tịch Ủy ban trọng tài FIFA, ông Pierluigi Collina cho biết việc lựa chọn Kovacs hoàn toàn dựa trên chuyên môn, nhưng đồng thời cũng mang ý nghĩa đặc biệt. "Chúng tôi chọn trọng tài tốt nhất cho trận đấu này. Và thật trùng hợp, ông ấy cũng là người cầm còi trận đấu lịch sử thứ 1.000", Collina nói.

Đáng chú ý, trận đấu giữa Nhật Bản và Tunisia cũng là lần đầu tiên Kovacs được phân công điều khiển một trận tại World Cup, dù ông có kinh nghiệm tại Euro 2024 và từng bắt chính chung kết Champions League giữa PSG và Inter Milan mùa 2024/25.

Sau lượt trận đầu tiên, Nhật Bản tạm xếp nhì bảng sau trận hòa 2-2 trước Hà Lan. Trong khi đó, Tunisia thua đậm Thụy Điển 1-5 và đứng chót bảng F. Màn đối đầu giữa Nhật Bản và Tunisia vì vậy có ý nghĩa quyết định đến tấm vé đi tiếp.

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