Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Nhận diện sớm bệnh não mô cầu

Sức khỏe

Những ai cần uống thuốc dự phòng bệnh do não mô cầu?

  • Thứ năm, 29/10/2026 21:15 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Người tiếp xúc gần với bệnh nhân não mô cầu cần uống thuốc dự phòng, tốt nhất trong vòng 24 giờ, nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Những người tiếp xúc trực tiếp với ca mắc não mô cầu cần được uống kháng sinh dự phòng. Ảnh minh họa: Q.N.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đình Qui, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết khi phát hiện ca bệnh não mô cầu trong cộng đồng hoặc khu dân cư, ngành y tế cần nhanh chóng triển khai các biện pháp cách ly, khoanh vùng và xác định những người tiếp xúc gần để xử lý nguy cơ lây nhiễm.

Trước tiên, bệnh nhân cần được cách ly tại chỗ, sau đó chuyển đến cơ sở y tế để tiếp tục cách ly và điều trị. Việc điều trị cần được tiến hành trong vòng 24 giờ.

Song song đó, ngành y tế sẽ khoanh vùng khu vực liên quan đến ca bệnh, chẳng hạn nơi bệnh nhân sinh sống, đồng thời xác định những người đã tiếp xúc gần với người mắc bệnh.

Công tác vệ sinh môi trường xung quanh cũng cần được chú trọng. Các dung dịch như Chloramin B hoặc nước Javel có thể được sử dụng để vệ sinh bề mặt, góp phần hạn chế nguy cơ lây lan vi khuẩn não mô cầu qua tiếp xúc với bề mặt.

Theo bác sĩ Qui, những người sống chung nhà với bệnh nhân, ăn chung, ngủ chung được xác định là nhóm tiếp xúc gần. Ngoài ra, người tiếp xúc hàng ngày với người bệnh như đồng nghiệp, bạn học có thể thuộc nhóm này. Nhân viên y tế trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân mắc não mô cầu cũng cần được xác định là đối tượng tiếp xúc gần.

Những người tiếp xúc gần cần uống thuốc dự phòng, tốt nhất trong vòng 24 giờ. Biện pháp này nhằm giảm nguy cơ nhiễm não mô cầu, đồng thời hạn chế khả năng lây lan sang những người khác.

Bác sĩ Qui khuyến cáo khi xuất hiện ca bệnh não mô cầu trong cộng đồng, người dân cần bình tĩnh, phối hợp với cơ quan y tế và tuân thủ hướng dẫn xử lý, đặc biệt trong việc xác định người tiếp xúc gần và thực hiện các biện pháp dự phòng.

Bệnh não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp khi tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi, họng của người mang vi khuẩn hoặc người mắc bệnh. Bệnh có thể gây viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và diễn tiến nhanh, dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng.

Thế nào là chế độ ăn kiêng tốt nhất? Làm thế nào để ngừng lo lắng về cân nặng và tập trung vào việc sống lành mạnh? Để giải quyết mối quan tâm về vấn đề này, mục Sức khỏe của Zing giới thiệu bạn cuốn sách Chỉ dẫn để sống khỏe toàn diện của tác giả Shaun Francis. Sách sẽ giúp người đọc tập trung việc ăn uống lành mạnh, rèn luyện thể chất và giữ tinh thần minh mẫn trong thời buổi bận rộn.

Bệnh có thể diễn tiến nhanh, nhóm tuổi 11-15 chiếm tỷ lệ cao

Bệnh não mô cầu có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, diễn tiến nhanh và gây biến chứng nguy hiểm, trong đó trẻ dưới 5 tuổi và thanh thiếu niên thuộc nhóm nguy cơ cao.

24 giờ trước

Khoa học phát hiện điều nguy hiểm nhất khi mắc gan nhiễm mỡ

Không phải tất cả người mắc gan nhiễm mỡ đều đối mặt với nguy cơ sức khỏe giống nhau. Nghiên cứu mới giúp lý giải sự khác biệt này.

25:1500 hôm qua

Bác sĩ Trương Hữu Khanh nói về bệnh não mô cầu

Não mô cầu lây qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần, nhưng người mang vi khuẩn trong họng chưa chắc mắc bệnh. Phát hiện ca bệnh và dự phòng cho người tiếp xúc gần rất quan trọng.

27:1615 hôm qua

Nhận diện sớm bệnh não mô cầu

Bệnh não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể diễn tiến nhanh và gây ra những biến chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong chỉ trong thời gian ngắn. Các biểu hiện ban đầu đôi khi không đặc hiệu, khiến người bệnh dễ chủ quan hoặc nhầm lẫn với những bệnh lý thông thường như cảm cúm. Gần đây, TP.HCM ghi nhận chùm ca não mô cầu nhóm B ở học sinh một trường THCS tại xã Hiệp Phước, trong đó một em tử vong. Nhằm giúp người dân nâng cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa, dưới đây là tổng hợp các bài viết về dấu hiệu sớm, đường lây truyền, nhóm nguy cơ và cách phòng ngừa căn bệnh này trên mục Sức khỏe Tri Thức - Znews.

Nhận diện cơn sốt do não mô cầu

Nhận diện cơn sốt do não mô cầu

0

Sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, cứng cổ hoặc xuất hiện ban tím trên da có thể là dấu hiệu cảnh báo viêm não mô cầu, căn bệnh diễn biến nhanh và nguy hiểm.

Nguyễn Thuận

não mô cầu vaccine thuốc kháng sinh cách ly

    Đọc tiếp

    Chiến thắng u não ở tuổi 30

    Chiến thắng u não ở tuổi 30

    0

    Từ triệu chứng nhìn một thành hai đến những ngày tháng che decal khổ sở, quyết định kịp thời đã giúp cô gái trẻ giữ lại ánh sáng và cả cuộc đời tưởng chừng dang dở.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý