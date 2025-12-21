Nhóm ông già Noel 'cướp' siêu thị để phát cho người nghèo

Một nhóm hóa trang thành ông già Noel và yêu tinh bất ngờ lấy hàng nghìn USD thực phẩm tại siêu thị Montreal, tuyên bố chia cho người khó khăn nhằm phản đối giá cả leo thang.

Ảnh chụp màn hình từ một video cho thấy những tên trộm mặc trang phục ông già Noel. Nguồn ảnh: Instagram/soulevementsdufleuve.

Trong trang phục đỏ rực, được “hộ tống” bởi những yêu tinh đeo mặt nạ, một nhóm ông già Noel bất ngờ tiến vào một siêu thị Montreal, chất đầy túi hàng hóa trị giá hàng nghìn USD rồi nhanh chóng rời đi trong đêm, theo Guardian.

Sau đó, nhóm “ông già Noel cướp của” ra tuyên bố cho biết số thực phẩm này sẽ được phân phát cho người khó khăn. Theo họ, hành động mang phong cách Robin Hood là lời cảnh báo về cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng trầm trọng, khiến các nhu yếu phẩm cơ bản dần vượt ngoài tầm với của nhiều người dân Canada.

Khoảng 40 thành viên của nhóm tự gọi mình là Robins des Ruelles (tạm dịch: Những Robin của các con hẻm) đã tham gia vụ việc xảy ra muộn vào tối 15/12.

Tối 18/12 (giờ địa phương), trong tuyên bố công bố có tiêu đề “Khi cơn đói biện minh cho hành động”, nhóm viết: “Chúng tôi phải làm việc ngày càng nhiều chỉ để đủ tiền mua thực phẩm từ các chuỗi siêu thị, những nơi lợi dụng lạm phát như cái cớ để thu về lợi nhuận kỷ lục. Không còn cách nói nào khác: một số ít tập đoàn đang bắt giữ các nhu cầu thiết yếu của chúng ta làm ‘con tin’”.

Nhóm này cáo buộc các doanh nghiệp “tiếp tục bóp nghẹt người dân để rút cạn càng nhiều tiền càng tốt”.

Phía Metro - tập đoàn sở hữu tám thương hiệu bán lẻ thực phẩm lớn tại Ontario và Quebec - phản bác, khẳng định trộm cắp là hành vi phạm pháp và không thể chấp nhận.

Người phát ngôn Geneviève Grégoire cho biết việc tăng giá chịu tác động của nhiều yếu tố, bao gồm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, biến động giá hàng hóa, thay đổi điều kiện thương mại quốc tế và cả tội phạm bán lẻ.

Theo Hội đồng Bán lẻ Canada, tội phạm trong lĩnh vực bán lẻ đang gia tăng, gây thất thoát hơn 9 tỷ USD doanh thu trong năm 2024.

“Cần nhấn mạnh rằng, với vai trò là nhà bán lẻ, chúng tôi là điểm cuối của chuỗi cung ứng. Giá trên kệ hàng phản ánh trực tiếp chi phí của toàn bộ chuỗi này”, bà Grégoire nói.

Bà cũng cho biết trong năm 2025, Metro đã quyên góp 1,15 triệu USD và cung cấp hơn 81 triệu USD giá trị thực phẩm cho các ngân hàng thực phẩm.

Hiện có ba tập đoàn kiểm soát phần lớn thị trường bán lẻ thực phẩm tại Canada và đã ghi nhận lợi nhuận cao kỷ lục trong những năm gần đây. Dù chính phủ bày tỏ lo ngại về tình trạng trục lợi, các doanh nghiệp khẳng định biên lợi nhuận của họ đang thu hẹp, dù lợi nhuận tuyệt đối vẫn ở mức rất cao.

Cảnh sát cho biết đang điều tra vụ việc nhưng chưa có trường hợp bắt giữ nào.

Tối 16/12, nhóm Robins des Ruelles đã đặt một phần thực phẩm tại quảng trường công cộng dưới chân cây thông Noel, đồng thời cho hay phần còn lại sẽ được phân phát thông qua các ngân hàng thực phẩm cộng đồng.

“Đừng quên: cơn đói biện minh cho hành động”, nhóm viết, kết lại bằng lời chúc: “Giáng sinh an lành!”.