Giáng sinh ở Nhà Trắng dưới bàn tay Đệ nhất phu nhân Mỹ

Theo văn phòng Đệ nhất phu nhân Melania Trump, chủ đề trang trí Giáng sinh của bà năm nay là "Nhà là nơi trái tim thuộc về". Năm nay, phong cách trang trí đi theo hướng truyền thống, sử dụng nhiều đèn lấp lánh và nơ cỡ lớn.
Sau 3 tháng tạm dừng hoạt động đón khách do phá dỡ toàn bộ Cánh Đông để chuẩn bị xây dựng phòng khánh tiết mới, Nhà Trắng sẽ mở cửa đón khách trở lại từ ngày 2/12. Lộ trình tham quan sẽ được rút gọn và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình xây dựng tại Nhà Trắng.
Khác với mọi năm, khách đến thăm Nhà Trắng không còn đi vào từ Cánh Đông mà sẽ đi qua lối cửa chính của Nhà Trắng. Tour tham quan khởi đầu ở Phòng Đông, phòng này đang được trang trí với chủ đề “America 250”, hướng đến kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ.
Mỗi năm, Đệ nhất phu nhân của Nhà Trắng sẽ đưa ra một chủ đề trang trí. Năm 2017, khi lần đầu tiên đảm đương việc trang trí Nhà Trắng, bà Melania lựa chọn chủ đề "truyền thống lâu đời".
Vũ công ba-lê biểu diễn tại Nhà Trắng trong khi Đệ nhất phu nhân Melania đi kiểm tra toàn bộ công tác trang hoàng Nhà Trắng chuẩn bị đón Giáng sinh hồi năm 2017.
Phu nhân Melania Trump chào đón các em nhỏ tới thăm Nhà Trắng trước thềm Giáng sinh hồi năm 2017 trong nhiệm kỳ thứ nhất của ông Trump.
Phòng Xanh lá (Green Room) mang cảm hứng “niềm vui gia đình”. Phòng Xanh lá trưng bày hai bức chân dung được ghép từ Lego khắc họa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ George Washington.
Cây thông Giáng sinh chính thức của Nhà Trắng được đặt tại Phòng Xanh dương (Blue Room). Cây thông được trang trí nơ xanh, đèn lấp lánh và những quả cầu thủy tinh mô phỏng những loài hoa và loài chim được xem là biểu tượng của từng bang.
Phòng Đỏ (Red Room) tôn vinh chiến dịch “Be Best” của Đệ nhất phu nhân với mục tiêu xây dựng một môi trường lành mạnh cho giới trẻ. Phòng Đỏ được trang trí bằng hàng nghìn con bướm xanh gắn trên cây, bệ lò sưởi và các cụm đèn trang trí.
Phòng Quốc yến (State Dining Room) có điểm nhấn trang trí là mô hình Nhà Trắng làm từ bánh gừng. Văn phòng của Đệ nhất phu nhân cho biết cảm hứng trang trí năm nay đến với bà Melania Trump từ “niềm vui, thử thách và những dịch chuyển liên tục của bà khi đảm đương vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình và những công việc khác ngoài xã hội”.
Bà Melania Trump chia sẻ trong thông cáo: “Sự dịch chuyển liên tục khiến tôi nhận ra rằng nhà không chỉ là một nơi chốn cụ thể, mà còn là sự ấm áp và an yên tôi mang theo bên mình dù ở bất kỳ đâu”. Phát biểu này được bà Melania đưa ra sau khi bà công bố thành lập công ty sản xuất phim Muse Films.
