Meghan Markle chia sẻ ảnh gia đình hiếm hoi

Công nương Meghan Markle, vợ Hoàng tử Anh Harry, đăng tải bức ảnh gia đình hiếm hoi lên mạng xã hội trước thềm Giáng sinh.

Bức ảnh được Meghan Markle đăng tải trên Instagram bao gồm cô, Hoàng tử Harry cùng hai con. Ảnh: Instagram.

Bức ảnh được Meghan Markle đăng tải trên Instagram bao gồm cô, Hoàng tử Harry cùng hai con: Hoàng tử Archie (6 tuổi) và Công chúa Lilibet (4 tuổi). Cả gia đình đang đứng trên một cây cầu nhỏ bắc qua dòng suối giữa khung cảnh thiên nhiên.

Trong ảnh, Meghan mặc một chiếc váy màu kem và đi giày đen, đang cụng trán với Lilibet. Trong khi đó, Hoàng tử Harry ôm con trai Archie. “Gia đình chúng tôi xin gửi lời chúc một kỳ nghỉ lễ hạnh phúc”, Meghan viết.

Theo tạp chí People, bức ảnh được chụp tại ngôi nhà của gia đình ở Montecito, California trong tháng này. Vợ chồng Meghan đã cẩn thận chọn bức ảnh để mặt của hai con không lộ ra hoàn toàn. Trước đó, trong một số sự kiện truyền thông, cặp vợ chồng cũng đồng ý để đăng tải một số hình ảnh của Archie và Lilibet nhưng không để lộ mặt.

Marca đánh giá thời điểm bức ảnh được đăng tải đáng chú ý: Chỉ vài giờ sau khi Vua Charles đăng tải thông điệp Giáng sinh và vợ chồng Hoàng tử William, anh của Harry, đăng tải thiệp chúc mừng Giáng sinh.

Harry và Meghan thường không để hai con xuất hiện nhiều trước công chúng. Dù vậy, hồi tháng 11, cả gia đình tham gia một sự kiện nấu ăn từ thiện tại California. Theo bức ảnh được trung tâm từ thiện đăng tải, Harry và Meghan chuẩn bị các món ăn, trong khi Archie và Lilibet nhào bột. Meghan Markle đăng tải dòng trạng thái sau sự kiện: “Xuất hiện, làm việc tốt”.

Bức ảnh đầu tiên của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex về con gái họ, bé Lilibet, trên thiệp chúc mừng dịp lễ. Ảnh: Alexi Lubomirski/Duke and Duchess of Sussex.

Tháng 4/2025, Meghan chia sẻ trên Instagram loạt ảnh ngập tràn tình cảm về hai con giữa khu vườn hoa hồng rực rỡ, tay cầm một đóa hồng phớt hồng trong ánh nắng dịu nhẹ. Ảnh: The Sun.

Meghan viết chú thích: “Một ngày Chủ nhật ngập tràn yêu thương… bên những tình yêu bé nhỏ của tôi”. Trong hình là Hoàng tử Archie đang cầm bông hồng. Ảnh: The Sun.



Hoàng tử Harry xuất hiện trong một vai khách mời ở tập 8, mùa 1 của chương trình “With Love Meghan”. Ảnh: Netflix.