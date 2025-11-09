Meghan Markle đóng phim vì hết tiền?

Nữ công tước xứ Sussex bất ngờ trở lại diễn xuất sau nhiều lần khẳng định từ giã sự nghiệp diễn viên. Liệu đây có phải dấu hiệu cho thấy vợ chồng Hoàng tử Harry đang khủng hoảng tài chính?

Hình ảnh Meghan Markle xuất hiện trên phim trường Close Personal Friends ở thành phố Pasadena, bang California, Mỹ, thu hút sự quan tâm. Sau 8 năm tuyên bố từ giã sự nghiệp diễn xuất, Meghan Markle tỏ ra thoải mái và vui vẻ khi gia nhập đoàn phim, cô thân thiện và khiêm tốn tự giới thiệu mình với ê-kíp.

Meghan Markle xuất hiện trên phim trường Close Personal Friends. Ảnh: Daily Mail.

Dự án phim Close Personal Friends có sự góp mặt của những diễn viên như Lily Collins, Brie Larson, Jack Quaid và Henry Golding. Bộ phim hài lãng mạn có mức kinh phí sản xuất tầm trung, xoay quanh câu chuyện của hai cặp đôi, một cặp nổi tiếng, một cặp bình thường, kết bạn với nhau trong kỳ nghỉ.

Dù việc Meghan tái xuất màn ảnh thu hút sự quan tâm nhưng vai diễn của cô trong dự án Close Personal Friends không phải một thử thách thú vị và mới mẻ. Meghan chỉ đảm nhận một vai nhỏ, cụ thể là vai khách mời, cô nhập vai chính mình.

Những vai diễn dạng này không có chiều sâu hay đất diễn, chủ yếu chỉ để dự án phim có thêm một chi tiết thu hút sự quan tâm của công chúng.

Hoàng tử Harry và vợ quay về Anh dự lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II hồi năm 2022. Ảnh: Parade.

Hành động mâu thuẫn

Giới quan sát cho rằng nếu Meghan thực sự muốn quay lại diễn xuất, cô hẳn sẽ chọn một dự án có tầm ảnh hưởng hơn, một vai diễn có nhiều đất diễn hơn, thay vì nhận một vai khách mời trong một bộ phim hài tình cảm hạng C.

Động thái tái xuất màn ảnh của Meghan gây ngạc nhiên lớn bởi việc quay lại diễn xuất dường như chưa từng nằm trong kế hoạch của cô.

Sau khi đính hôn với Hoàng tử Harry năm 2017, Meghan từng khẳng định trong một cuộc phỏng vấn rằng cô muốn “hoàn toàn rời xa diễn xuất”.

“Tôi biết không bao giờ nên khẳng định điều gì, nhưng ý định của tôi là không quay lại với diễn xuất. Tôi không xem việc rời xa diễn xuất là từ bỏ điều gì, mà chỉ đơn giản là mở ra một chương mới trong cuộc đời”, Meghan nói.

Khi ấy, Meghan cũng cho biết cô tự hào với những gì đã đạt được trong sự nghiệp diễn xuất, cô đã có 7 năm gắn bó với bộ phim truyền hình Suits, đã đi qua 100 tập phim và cảm thấy đã có thể dừng lại. Sau khi kết hôn, cô muốn đồng hành bên Hoàng tử Harry để tập trung vào các hoạt động xã hội có ý nghĩa hơn.

Năm 2022, khi được tạp chí Variety hỏi rằng liệu có bao giờ cô đổi ý và quay lại diễn xuất không, Markle vẫn khẳng định: “Có lẽ không nói trước được, nhưng tôi không có ý định quay lại”.

Tạo hình của Meghan trong loạt phim Suits. Ảnh: People.

Vì những phát ngôn Meghan từng đưa ra, nên nhiều người hiện đánh giá việc Meghan tái xuất màn ảnh là khó hiểu và đầy mâu thuẫn.

Trước động thái "quay xe" đột ngột của Meghan, một nguồn tin nhận định thẳng với Daily Mail: “Quay lại với diễn xuất chưa bao giờ là kế hoạch của cô ấy. Nếu phải làm vậy, chứng tỏ vợ chồng cô ấy đang hết tiền, họ đang gặp khó khăn tài chính”.

Chi phí để duy trì phong cách sống của vợ chồng Hoàng tử Harry, bao gồm biệt thự sang trọng cùng dịch vụ an ninh cá nhân ước tính tiêu tốn vào khoảng 4 triệu USD /năm. Một số nguồn tin tiết lộ với Daily Mail rằng đây chính là lý do khiến Meghan đang phải thử sức với rất nhiều hoạt động, trong đó có cả việc quay lại màn ảnh.

Dù vậy, vợ chồng Hoàng tử Harry vẫn đang tích cực quyên góp từ thiện. Họ vừa quyên góp 1,1 triệu bảng (hơn 1,4 triệu USD ) cho quỹ Children in Need tại Anh, quyên góp cho dự án xử lý vấn nạn bạo lực trong thanh thiếu niên ở thành phố Nottingham (Anh), quyên góp cho hoạt động cứu trợ sau bão Melissa tại Jamaica...

Nếu cặp đôi đang thực sự gặp khó khăn tài chính, họ sẽ khó lòng thực hiện được hàng loạt động thái quyên góp như vậy từ nguồn tiền cá nhân.

Cần lực đẩy để "bơi" trong loạt dự án

Một khả năng khác lý giải cho việc Meghan bất ngờ tái xuất màn ảnh, đó là cô đang theo đuổi cùng lúc nhiều dự án, nhưng hiệu ứng tạo ra không mạnh mẽ, thậm chí bị đánh giá là thất bại. Điều này khiến thương hiệu và hình ảnh cá nhân của cô bị lung lay, Meghan cần khẩn trương cứu vãn thực tế ấy.

Ảnh đính hôn của Hoàng tử Harry và hôn thê Meghan Markle hồi năm 2017. Ảnh: Vanity Fair.

Thời gian qua, Meghan thử nghiệm với rất nhiều hướng đi cho sự nghiệp cá nhân, từ kinh doanh mứt, lấn sân sang lĩnh vực thời trang, cho tới hợp tác sản xuất chương trình thực tế... Nhưng không hoạt động nào đưa lại thành công rõ rệt. Khi không hướng đi nào đưa lại hiệu quả thuyết phục, người ta sẽ thử mọi cách để cứu vãn tình hình, một nguồn tin chia sẻ với Daily Mail.

Sau cú hích ban đầu từ bộ phim tài liệu Harry & Meghan (2022), các dự án tiếp theo trong bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng ( 131 triệu USD ) mà vợ chồng Hoàng tử Harry ký với Netflix đều không ăn khách.

Hai loạt phim tài liệu Heart of Invictus và Polo xoay quanh Hoàng tử Harry không thu hút người xem, chương trình về phong cách sống With Love, Meghan không tạo hiệu ứng đủ để cứu vãn bản hợp đồng nhiều kỳ vọng với Netflix.

Thương hiệu thực phẩm As Ever của Meghan ra mắt chậm trễ vì những rắc rối bản quyền trong vấn đề tên gọi.

Sau khi được tung ra thị trường, quy trình vận hành đưa sản phẩm tới người tiêu dùng vẫn chưa diễn ra suôn sẻ, nhiều sản phẩm nhanh chóng được thông báo "cháy hàng" ngay khi ra mắt, nhưng quá trình bổ sung loạt sản phẩm mới diễn ra chậm trễ. Kế hoạch bán sản phẩm rộng rãi tại các cửa hiệu vẫn chưa được thực hiện.

Gần đây, Meghan xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris, tham dự show của thương hiệu Balenciaga, xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang Harper’s Bazaar. Cô tuyên bố công chúng gắn cô với thời trang và cái đẹp. Điều này cho thấy khả năng Meghan muốn lấn sân sang lĩnh vực thời trang.

Meghan còn tham dự sự kiện Những người phụ nữ quyền lực nhất do tạp chí kinh doanh Fortune tổ chức với tư cách nữ doanh nhân sáng lập thương hiệu.

Giữa lúc theo đuổi nhiều hướng đi cho sự nghiệp riêng, Meghan quay lại diễn xuất. Điều này cho thấy cô mong muốn thu hút sự chú ý để tiếp tục có đà thực hiện các dự án mà cô đang theo đuổi.

Thậm chí, Daily Mail nhấn mạnh khả năng Meghan vốn vẫn luôn muốn trở lại diễn xuất. Chính vì vậy, vợ chồng cô mới chọn định cư ở bang California sau khi rời nước Anh, bởi đây là bang có kinh đô điện ảnh Hollywood.