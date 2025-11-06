Meghan Markle bất ngờ trở lại

Meghan Markle, vợ của Hoàng tử Anh Harry, từng tuyên bố từ giã sự nghiệp diễn xuất và không có ý định quay trở lại màn ảnh. Nhưng sau 7 năm khi kết hôn, dường như nay Meghan đã đổi ý.

Hoàng tử Harry và vợ - cựu diễn viên Meghan Markle - xuất hiện ở thành phố New York, Mỹ, hồi năm 2021. Ảnh: Reuters.

Cựu diễn viên phim truyền hình Suits được cho là sẽ góp mặt trong dự án phim Close Personal Friends, đóng cùng các nữ diễn viên như Lily Collins và Brie Larson.

Fox News đưa tin Meghan Markle, nữ công tước xứ Sussex, sẽ quay lại với diễn xuất lần đầu tiên kể từ khi chính thức rời bỏ nghề diễn năm 2018, sau khi kết hôn với Hoàng tử Harry.

Theo tạp chí People, Markle đã xuất hiện trên phim trường Close Personal Friends ở Pasadena, bang California, Mỹ, ngày 5/11. Markle được cho là sẽ đóng một vai phụ, dạng vai khách mời và vào vai chính mình.

Nhân sự giấu tên tham gia dự án phim cho biết Markle có tâm lý rất thoải mái và vui vẻ khi hợp tác với đoàn phim. Cô thân thiện, dễ gần, tự giới thiệu bản thân với mọi người trên trường quay và để lại ấn tượng rất tích cực.

Hiện tại, đại diện của Archewell, tổ chức do vợ chồng Hoàng tử Harry sáng lập, cũng như hãng phim Amazon MGM Studios, đều từ chối bình luận về thông tin đang được báo chí đăng tải.

Tạo hình của Meghan Markle trong phim Suits. Ảnh: NBCUniversal.

Sau khi đính hôn với Hoàng tử Harry năm 2017, Markle đã rời khỏi dự án phim truyền hình nổi tiếng Suits. Cô từng đảm nhận vai Rachel Zane trong suốt bảy phần phim.

Một nguồn tin từ hãng phim Amazon MGM Studios chia sẻ với The Sun rằng Markle vốn nhận được “vô số lời mời đóng phim” trong những năm qua, nhưng cô từ chối tất cả cho đến khi nhận được lời mời từ dự án phim Close Personal Friends.

Theo tiết lộ, việc nhận lời tham gia bộ phim này là “cách nhẹ nhàng để Meghan thử quay lại trường quay và xem cô còn yêu thích diễn xuất như trước hay không”.

Từ khi rời Hoàng gia Anh năm 2020, vợ chồng Hoàng tử Harry sống tại Montecito, bang California, Mỹ, cùng hai con là Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2017 sau khi đính hôn với Hoàng tử Harry, Markle từng nói cô muốn “hoàn toàn rời xa diễn xuất”. “Tôi biết không bao giờ nên khẳng định điều gì, nhưng ý định của tôi là không quay lại với diễn xuất. Tôi không xem việc rời xa diễn xuất là từ bỏ điều gì, mà chỉ đơn giản là mở ra một chương mới trong cuộc đời”, Markle từng nói.

Meghan Markle sẽ trở lại diễn xuất kể từ khi đính hôn với Hoàng tử Harry. Nguồn: Netflix

Khi ấy, Markle cũng cho biết cô cảm thấy tự hào với những gì đã đạt được trong sự nghiệp diễn xuất, nhưng sau khi kết hôn, cô muốn đồng hành bên Hoàng tử Harry để tập trung vào các hoạt động xã hội có ý nghĩa hơn.

Năm 2022, khi được tạp chí Variety hỏi rằng liệu có bao giờ cô đổi ý và quay lại diễn xuất không, Markle vẫn khẳng định: “Có lẽ không nói trước được, nhưng tôi không có ý định quay lại”.

Tuy nhiên, với thông tin mới nhất, có vẻ như nữ công tước xứ Sussex đã quyết định cho mình thêm một cơ hội thử nghiệm nhẹ nhàng sau 7 năm xa rời Hollywood.