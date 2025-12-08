Giáng sinh bừng sáng nơi Chúa sinh ra ở Trung Đông

|
Lần đầu sau hơn hai năm xung đột, không khí Giáng sinh lại xuất hiện ở Bethlehem, thuộc Bờ Tây. Thành phố - nơi Chúa Giêsu chào đời - được trang hoàng với đèn rực rỡ và cây thông khổng lồ trước Nhà thờ Chúa Giáng sinh, được thắp sáng vào tối 5/12. Ảnh: REUTERS
|
Quảng trường Manger thu hút hàng nghìn người đến chứng kiến, trong không khí trang trọng với cầu nguyện cho hòa bình và nghi thức ban phước của các chức sắc tôn giáo. Ảnh: Al Jazeera
|
Thành phố nhỏ trên Bờ Tây, vốn chịu cảnh chiếm đóng và chiến sự kéo dài, đang hy vọng dòng người hành hương sẽ quay trở lại sau quãng thời gian dài trống vắng. “Đã là hai năm u ám. Không Giáng sinh, không công việc, không du lịch”, Thị trưởng Bethlehem Maher Canawati nói với BBC, như một lời kể về sự kiệt quệ lặng lẽ của một nơi sống nhờ vào những bước chân du khách. Ảnh: BBC
|
Buổi lễ thắp sáng cây Noel có sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao, bao gồm đại diện Tổng thống Ramzi Khoury, cùng lãnh đạo các bộ, các hội đồng địa phương, giới ngoại giao và đoàn đại biểu từ Assisi. Chương trình mở đầu với quốc ca Palestine do các đội hướng đạo biểu diễn, tiếp đó là phút mặc niệm dành cho những người Palestine thiệt mạng. Ảnh: PNN
|
Phát biểu tại sự kiện, Thị trưởng Anton Maher Nicola Qanawati cảm ơn sự hiện diện của các đoàn khách trong và ngoài nước, nhấn mạnh vị thế tinh thần của Bethlehem và ý nghĩa của việc thắp lại ánh sáng Giáng sinh trong bối cảnh thử thách. Ông dẫn lại bức thư gần đây của Giáo hoàng Leo XIV gửi người dân Bethlehem, coi đây là nguồn an ủi trong lúc khu vực đối mặt đau thương, đặc biệt tại Gaza. Ảnh: PNN
|
“Chúng tôi vui vì cây thông đã được dựng lên, và vì du khách đã đến Bethlehem, để Giáng sinh được tổ chức đúng ý nghĩa”, nhà thiết kế trang sức Nadya Hazboun chia sẻ. “Đây là nơi mọi chuyện bắt đầu, nên cũng là nơi gửi đi thông điệp về ý nghĩa thật sự của Giáng sinh”. Ảnh: PNN
|Giữa quảng trường Máng Cỏ, một người mẹ bế con nhỏ đứng ngắm ánh đèn lung linh - khoảnh khắc giản dị nhưng tràn đầy xúc cảm, đánh dấu sự trở lại của niềm vui từng bị gián đoạn suốt hai năm dài. Ảnh: REUTERS
|
Một người hóa trang thành ông già Noel đứng tại Quảng trường Máng Cỏ, chờ khoảnh khắc lễ hội mở màn. “Có ý kiến phản đối thắp sáng cây Noel lúc này, cũng có người ủng hộ, nhưng tôi tin đây là điều đúng đắn. Giáng sinh không nên dừng lại hay hủy bỏ. Đây là ánh sáng hy vọng của chúng tôi”, ông Canawati nói. Ảnh: EPA/Shutterstock
|
Người dân nơi đây hy vọng khách du lịch và các đoàn hành hương tôn giáo nhanh chóng trở lại như trước. Đây là trụ cột kinh tế của Bethlehem, nơi khoảng 80% cư dân - chủ yếu theo đạo Hồi - sống dựa vào ngành này, theo chính quyền địa phương. Ảnh: Xinhua
|
Hình ảnh ông già Noel phát kẹo cho các em nhỏ. Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời ở Gaza còn nhiều rủi ro, người Palestine hy vọng mùa Giáng sinh sẽ mở ra một giai đoạn yên ổn hơn sau nhiều tháng bạo lực - một tia hy vọng cho vùng đất chịu nhiều đau thương vì chiến sự. Ảnh: PNN
