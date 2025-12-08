Giáng sinh bừng sáng nơi Chúa sinh ra ở Trung Đông

Thành phố nhỏ trên Bờ Tây, vốn chịu cảnh chiếm đóng và chiến sự kéo dài, đang hy vọng dòng người hành hương sẽ quay trở lại sau quãng thời gian dài trống vắng. “Đã là hai năm u ám. Không Giáng sinh, không công việc, không du lịch”, Thị trưởng Bethlehem Maher Canawati nói với BBC, như một lời kể về sự kiệt quệ lặng lẽ của một nơi sống nhờ vào những bước chân du khách. Ảnh: BBC