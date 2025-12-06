Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lo ngại Israel đẩy người dân Palestine khỏi Gaza

  • Thứ bảy, 6/12/2025 06:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hai nhà trung gian hòa giải gồm Ai Cập và Qatar, cùng 6 quốc gia Hồi giáo khác ngày 5/12 ra tuyên bố chung bày tỏ lo ngại về việc Israel tuyên bố sẽ mở một chiều cửa khẩu Rafah cho người Palestine rời khỏi Dải Gaza.

Người dân Palestine tại khu vực Sheikh Radwan, phía Bắc thành phố Gaza ngày 6/11/2025. Ảnh: THX

Tại Trung Đông và Bắc Phi dẫn nội dung tuyên bố chung của Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) “bày tỏ quan ngại sâu sắc liên quan đến các tuyên bố của Israel về việc mở cửa khẩu Rafah theo một chiều với mục đích đưa cư dân của Dải Gaza sang” Ai Cập.

8 quốc gia trên nêu rõ lập trường “kiên quyết phản đối mọi âm mưu trục xuất người Palestine khỏi vùng đất của họ” cũng như các hành vi “ép buộc bất kỳ cư dân nào của Dải Gaza phải rời đi”. Ai Cập, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE cũng hối thúc Israel mở lại cả hai chiều cửa khẩu Rafah theo kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng những lời kêu gọi của các cơ quan Liên hợp quốc và các tổ chức nhân đạo khác.

Trước đó, ngày 3/12, Israel cho biết sẽ mở cửa khẩu Rafah theo chiều từ Gaza sang Ai Cập để cho phép người dân rời khỏi vùng lãnh thổ của Palestine “trong những ngày tới”. Tuy nhiên, Ai Cập nhanh chóng phủ nhận thông tin về việc đã nhất trí với phía Israel về thỏa thuận như vậy, khẳng định cửa khẩu chính phải được mở theo cả hai hướng.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, chính quyền Israel đã trì hoãn kế hoạch mở lại cửa khẩu Gaza, viện dẫn việc Hamas không trao trả thi thể của tất cả các con tin và cần phải phối hợp với Ai Cập.

Xe tải chở hàng viện trợ từ phía Ai Cập tiến vào Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah. Ảnh: THX

* Trong một động thái khác có liên quan, Phái đoàn Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) thông báo Đại sứ Mike Waltz sẽ đến Jordan và Israel từ ngày 6 - 10/12 nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình Gaza gồm 20 điểm của Tổng thống Donald Trump và hỗ trợ quá trình thực thi Nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an LHQ.

Tại Jordan, Đại sứ Mỹ sẽ trao đổi với Quốc vương Abdullah II và Ngoại trưởng Ayman Safadi về chủ đề hợp tác song phương và vai trò của Amman trong việc tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời làm việc với các nhóm nhân đạo và rà soát những nỗ lực hỗ trợ người tị nạn Syria.

Tại Israel, ông Waltz dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Isaac Herzog để thảo luận về sự phối hợp giữa Mỹ và Israel tại LHQ cũng như những ưu tiên an ninh chung.

Theo kế hoạch, nhà ngoại giao Mỹ sẽ thị sát biên giới phía Bắc và phía Nam của Israel để nghe báo cáo về việc thực thi Nghị quyết 2803, đến cửa khẩu Kerem Shalom để đánh giá dòng hàng viện trợ vào Gaza và kiểm tra hoạt động của Cơ chế điều phối và giám sát Gaza.

Ngoài ra, Đại sứ Waltz cũng sẽ gặp Quyền Điều phối viên đặc biệt của LHQ về Tiến trình Hòa bình Trung Đông Ramiz Alakbarov để thảo luận về công tác nhân đạo và những nỗ lực thúc đẩy hòa bình.

Phái đoàn Mỹ tại LHQ tuyên bố chuyến đi của ông Waltz phản ánh cam kết của Tổng thống Donald Trump về việc chấm dứt xung đột khu vực và đảm bảo “tương lai hòa bình và thịnh vượng” cho Trung Đông.

