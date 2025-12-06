Eurovision 2026 bị tẩy chay vì Israel tham dự

Đài truyền hình Ireland, Tây Ban Nha, Slovenia và Hà Lan tuyên bố rút khỏi Eurovision 2026 sau khi ban tổ chức cho phép Israel tiếp tục tham dự, bất chấp lời kêu gọi loại nước này vì chiến sự Gaza.

Ít nhất bốn đài truyền hình công cộng ở châu Âu thông báo rút khỏi Cuộc thi Ca khúc truyền hình châu Âu (Eurovision 2026), phản đối quyết định của Liên minh Phát thanh châu Âu (EBU) cho phép Israel tham dự.

Theo Guardian, EBU, tổ chức điều hành Eurovision, trước đó, các thành viên đã không bỏ phiếu về việc có loại Israel hay không. Thay vào đó, họ thông qua bộ quy tắc mới nhằm ngăn chính phủ hoặc bên thứ ba can thiệp, quảng bá quá mức để tác động kết quả cuộc thi.

“Đa số thành viên cho rằng không cần bỏ phiếu thêm về tư cách tham dự và Eurovision 2026 sẽ diễn ra như kế hoạch, kèm các biện pháp bảo đảm mới”, EBU cho biết.

Mới đây EBU xác nhận Israel sẽ tiếp tục được tham gia cuộc thi Eurovision 2026, dự kiến tổ chức tại Vienna (Áo) vào tháng 5/2026. Quyết định này của EBU không đủ thuyết phục các nước tham dự, dẫn đến phản ứng mạnh từ một số quốc gia.

Đài truyền hình RTÉ (Ireland) tuyên bố sẽ không dự và cũng không phát sóng Eurovision 2026. Đài này nói việc tiếp tục tham gia là “không thể chấp nhận” trong bối cảnh “thương vong nghiêm trọng ở Gaza và cuộc khủng hoảng nhân đạo đe dọa hàng nghìn dân thường”.

Đài RTVE của Tây Ban Nha cho biết sẽ không phát sóng vòng bán kết và chung kết tại Vienna năm sau, gọi quy trình ra quyết định là “không đầy đủ” và “gây mất niềm tin”.

Ngược lại, BBC (Anh) xác nhận vẫn phát sóng Eurovision 2026, cho rằng quyết định của EBU là “quyết định tập thể, tuân thủ quy định và mang tính bao dung”. Đài SWR của Đức nói họ vẫn tham dự.

Tây Ban Nha, cùng bảy quốc gia khác, trước đó đã yêu cầu bỏ phiếu kín về vấn đề Israel trong cuộc họp tại Geneva. Tuy nhiên, EBU đã bác đề xuất này, khiến RTVE cho rằng “quyết định càng làm gia tăng sự ngờ vực và cho thấy sức ép chính trị quanh sự kiện”.

Bộ trưởng Văn hóa Tây Ban Nha Ernest Urtasun bày tỏ ủng hộ việc tẩy chay, nói: “Không thể ‘tẩy trắng’ hình ảnh Israel trước những gì diễn ra tại Gaza”.

Ngày 4/12, đài truyền hình Hà Lan Avrotros cũng tuyên bố rút khỏi cuộc thi, cho biết việc tham dự “không thể hòa hợp với các giá trị công cộng cốt lõi của tổ chức trong bối cảnh hiện tại”.

Đài RTVSLO của Slovenia - quốc gia đầu tiên đe dọa tẩy chay từ mùa hè - cho rằng tham dự Eurovision lúc này “mâu thuẫn với các giá trị về hòa bình, bình đẳng và tôn trọng”.