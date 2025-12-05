Israel không kích Liban ngay sau đối thoại

Quân đội Israel thông báo đã “bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah tại miền Nam Liban”.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. Ảnh: THX

Ngày 4/12, Quân đội Israel thông báo đã “bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah tại miền Nam Liban”, chỉ một ngày sau khi hai nước vừa tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024 - sự kiện vốn được kỳ vọng sẽ chấm dứt giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Cụ thể, Quân đội Israel đã phát cảnh báo tấn công các tòa nhà tại Mahrouna và Jbaa, cũng như vào “cơ sở hạ tầng quân sự” của Hezbollah tại Majadal và Baraasheet.

Quân đội Israel nêu rõ các cuộc không kích nhắm vào “các kho chứa vũ khí của Hezbollah” được đặt ở "giữa các khu vực dân cư”. Israel cáo buộc Hezbollah lợi dụng dân thường Liban làm lá chắn và duy trì mạng lưới hoạt động trong các khu vực dân sự.

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) cũng đưa tin "máy bay chiến đấu Israel đã không kích thị trấn Mahrouna" cùng nhiều cuộc đánh phá khác nhằm vào các tòa nhà tại Jbaa, Majadal và Baraasheet.

Các phóng viên đã ghi lại hình ảnh khói bốc cao từ khu vực bị đánh trúng ở Jbaa. Chia sẻ với báo giới, quan chức địa phương Yassir Madi cho biết khu vực bị Israel không kích hoàn toàn là khu dân cư và hiện không còn cửa sổ nào trong bán kính 300m còn nguyên vẹn. Cũng theo quan chức này, bầu không khí lo sợ và hoảng loạn đang bao trùm khắp cộng đồng cư dân nơi đây.

Trước đó, hôm 3/12, các đại diện dân sự của Liban và Israel vừa tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ. Cuộc họp diễn ra tại trụ sở Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (UNIFIL) tại Naqura của Liban, gần biên giới với Israel. Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc họp của các đại diện thuộc Ủy ban giám sát lệnh ngừng bắn, bao gồm Mỹ, Pháp, Liban, Israel và UNIFIL.

Trong thông báo đưa ra ngày 4/12, Tổng thống Liban Joseph Aoun cho biết vòng đàm phán tiếp theo với Israel sẽ bắt đầu từ ngày 19/12, sau vòng đàm phán đầu tiên được ông đánh giá là “tích cực”. Nhà lãnh đạo Liban nhấn mạnh ngôn ngữ đối thoại cần được ưu tiên đặt lên hàng đầu, thay vì ngôn ngữ chiến tranh.

Về phần mình, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đánh giá hai bên đã có cuộc họp trong bầu không khí “tích cực” và nhất trí về các ý tưởng thúc đẩy khả năng hợp tác kinh tế song phương. Tuy nhiên, phía Israel nhấn mạnh nước này đặc biệt quan tâm đến việc giải pháp lực lượng Hezbollah.