Israel không kích Liban ngay sau đối thoại

  • Thứ sáu, 5/12/2025 18:13 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Quân đội Israel thông báo đã “bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah tại miền Nam Liban”.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. Ảnh: THX

Ngày 4/12, Quân đội Israel thông báo đã “bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah tại miền Nam Liban”, chỉ một ngày sau khi hai nước vừa tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024 - sự kiện vốn được kỳ vọng sẽ chấm dứt giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Cụ thể, Quân đội Israel đã phát cảnh báo tấn công các tòa nhà tại Mahrouna và Jbaa, cũng như vào “cơ sở hạ tầng quân sự” của Hezbollah tại Majadal và Baraasheet.

Quân đội Israel nêu rõ các cuộc không kích nhắm vào “các kho chứa vũ khí của Hezbollah” được đặt ở "giữa các khu vực dân cư”. Israel cáo buộc Hezbollah lợi dụng dân thường Liban làm lá chắn và duy trì mạng lưới hoạt động trong các khu vực dân sự.

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) cũng đưa tin "máy bay chiến đấu Israel đã không kích thị trấn Mahrouna" cùng nhiều cuộc đánh phá khác nhằm vào các tòa nhà tại Jbaa, Majadal và Baraasheet.

Các phóng viên đã ghi lại hình ảnh khói bốc cao từ khu vực bị đánh trúng ở Jbaa. Chia sẻ với báo giới, quan chức địa phương Yassir Madi cho biết khu vực bị Israel không kích hoàn toàn là khu dân cư và hiện không còn cửa sổ nào trong bán kính 300m còn nguyên vẹn. Cũng theo quan chức này, bầu không khí lo sợ và hoảng loạn đang bao trùm khắp cộng đồng cư dân nơi đây.

Trước đó, hôm 3/12, các đại diện dân sự của Liban và Israel vừa tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ. Cuộc họp diễn ra tại trụ sở Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (UNIFIL) tại Naqura của Liban, gần biên giới với Israel. Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc họp của các đại diện thuộc Ủy ban giám sát lệnh ngừng bắn, bao gồm Mỹ, Pháp, Liban, Israel và UNIFIL.

Trong thông báo đưa ra ngày 4/12, Tổng thống Liban Joseph Aoun cho biết vòng đàm phán tiếp theo với Israel sẽ bắt đầu từ ngày 19/12, sau vòng đàm phán đầu tiên được ông đánh giá là “tích cực”. Nhà lãnh đạo Liban nhấn mạnh ngôn ngữ đối thoại cần được ưu tiên đặt lên hàng đầu, thay vì ngôn ngữ chiến tranh.

Về phần mình, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đánh giá hai bên đã có cuộc họp trong bầu không khí “tích cực” và nhất trí về các ý tưởng thúc đẩy khả năng hợp tác kinh tế song phương. Tuy nhiên, phía Israel nhấn mạnh nước này đặc biệt quan tâm đến việc giải pháp lực lượng Hezbollah.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này...

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Israel mat quan bai chu chot o Gaza hinh anh

Israel mất quân bài chủ chốt ở Gaza

5 giờ trước 13:28 5/12/2025

0

Yasser Abu Shabab - thủ lĩnh của một nhóm chiến binh Palestine tại miền nam Dải Gaza do Israel hậu thuẫn - đã thiệt mạng.

Thi truong New York doa bat Thu tuong Israel Netanyahu hinh anh

Thị trưởng New York dọa bắt Thủ tướng Israel Netanyahu

09:43 4/12/2025 09:43 4/12/2025

0

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ tới New York, Mỹ, dù thị trưởng đắc cử Zohran Mamdani tuyên bố sẽ thực thi lệnh bắt của ICC đối với bất kỳ lãnh đạo bị truy nã, bao gồm cả ông Netanyahu.

Trung Dong do lua vi Israel hinh anh

Trung Đông đỏ lửa vì Israel

05:59 3/12/2025 05:59 3/12/2025

0

Israel liên tục tấn công dồn dập không chỉ ở Dải Gaza mà còn ở Lebanon và Syria. Đến nay đã có hơn 70.100 người thiệt mạng tại Gaza.

