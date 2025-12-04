Thị trưởng New York dọa bắt Thủ tướng Israel Netanyahu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ tới New York, Mỹ, dù thị trưởng đắc cử Zohran Mamdani tuyên bố sẽ thực thi lệnh bắt của ICC đối với bất kỳ lãnh đạo bị truy nã, bao gồm cả ông Netanyahu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 3/12 khẳng định ông vẫn sẽ đến New York, dù thị trưởng đắc cử Zohran Mamdani tuyên bố sẽ chỉ đạo cảnh sát thi hành lệnh bắt giữ đối với các lãnh đạo bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã vì cáo buộc tội ác chiến tranh, theo AFP.

Trong cuộc phỏng vấn trực tuyến tại Diễn đàn Dealbook của New York Times, khi được hỏi liệu ông có thay đổi kế hoạch vì đe dọa bắt giữ hay không, ông Netanyahu trả lời: “Tôi vẫn sẽ đến New York”.

Khi được hỏi liệu ông có muốn đối thoại với Mamdani hay không, ông Netanyahu nói: “Nếu ông ấy thay đổi quan điểm và thừa nhận chúng tôi có quyền tồn tại, đó sẽ là khởi đầu tốt cho một cuộc trò chuyện”.

Zohran Mamdani - người theo đường lối Dân chủ Xã hội, sẽ trở thành thị trưởng Hồi giáo đầu tiên và thị trưởng gốc Nam Á đầu tiên của New York - nhiều lần khẳng định ông ủng hộ quyền tồn tại của Israel.

Tuy nhiên, ông tránh nói rằng Israel có quyền tồn tại như một “nhà nước Do Thái”, lập luận rằng không quốc gia nào nên có “thứ bậc công dân” dựa trên tôn giáo hay các tiêu chí khác.

Mamdani tuyên bố sẽ yêu cầu Sở Cảnh sát New York thực thi mọi lệnh bắt giữ do ICC ban hành đối với các lãnh đạo bị truy nã, bao gồm cả ông Netanyahu.

Tân Thị trưởng New York Zohran Mamdani. Ảnh: Reuters.

Năm ngoái, ICC ở The Hague cho biết họ có căn cứ hợp lý để tin rằng ông Netanyahu phải chịu trách nhiệm cho các tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người liên quan đến chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza, sau cuộc tấn công chưa từng có của Hamas hôm 7/10/2023. Israel phản đối mạnh mẽ các cáo buộc này.

Hiện cả Israel và Mỹ đều không tham gia ICC.

Dù Mamdani tuyên bố cứng rắn, khả năng bắt giữ ông Netanyahu được đánh giá là rất thấp, và thẩm quyền thực tế của thị trưởng trong vấn đề này vẫn gây tranh cãi.

Các vấn đề liên quan đến nhập cảnh phụ thuộc vào chính quyền liên bang, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump luôn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với Israel, thậm chí áp đặt lệnh trừng phạt lên thẩm phán và công tố viên của ICC.

Hiện New York là nơi sinh sống của cộng đồng người Do Thái lớn nhất bên ngoài Israel, đồng thời là nơi đặt trụ sở Liên Hợp Quốc - nơi ông Netanyahu thường xuyên tham dự kỳ họp Đại hội đồng thường niên.

Theo thỏa thuận nước chủ nhà, Mỹ buộc phải cấp thị thực cho các hoạt động chính thức tại Liên Hợp Quốc, dù vào tháng 9, chính quyền Trump từng từ chối cấp phép nhập cảnh cho lãnh đạo Palestine Mahmud Abbas.