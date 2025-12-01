Gaza hậu chiến định hình ra sao?

Ai Cập đang đào tạo hàng trăm cảnh sát Palestine để hướng tới việc tích hợp họ vào lực lượng an ninh tại Gaza sau chiến tranh, bất chấp sự phản đối của Israel.

Theo AFP, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã công bố kế hoạch huấn luyện 5.000 sĩ quan cho Gaza trong cuộc gặp Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa.

Theo nguồn tin giấu tên, nhóm đầu tiên gồm hơn 500 sĩ quan đã hoàn thành khóa huấn luyện tại Cairo vào tháng 3. Từ tháng 9 đến nay, các khóa học kéo dài hai tháng được nối lại và tiếp nhận thêm hàng trăm học viên khác. Tất cả đều là người Gaza và sẽ được trả lương bởi Chính quyền Palestine (PA) đặt trụ sở tại Ramallah, Bờ Tây.

Một cảnh sát 26 tuổi cho biết anh “rất hài lòng với khóa huấn luyện” và mong muốn lực lượng mới sẽ giúp đạt được “một nền hòa bình bền vững” cũng như phục vụ người dân. Anh hy vọng lực lượng an ninh tương lai “độc lập, trung thành với Palestine và không chịu ảnh hưởng từ các toan tính bên ngoài”.

Các bài học trong khóa huấn luyện cũng nhấn mạnh vai trò của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) như đại diện hợp pháp duy nhất của người Palestine, và tầm quan trọng của việc “bảo vệ khát vọng về một nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền hoàn toàn”.

Một quan chức an ninh cấp cao của Chính quyền Palestine xác nhận Tổng thống Mahmoud Abbas đã chỉ đạo Bộ trưởng Nội vụ Ziad Hab al-Reeh phối hợp với Ai Cập về chương trình huấn luyện này.

Trong cuộc đối thoại do Ai Cập bảo trợ cuối năm ngoái, các phong trào Palestine - bao gồm Hamas và Fatah - đã thống nhất mô hình lực lượng an ninh khoảng 10.000 cảnh sát. Ai Cập sẽ huấn luyện một nửa, 5.000 người còn lại đến từ lực lượng cảnh sát hiện do Hamas kiểm soát ở Gaza từ năm 2007.

Theo thỏa thuận, lực lượng an ninh này sẽ do một ủy ban kỹ trị được các phe phái Palestine phê duyệt giám sát.

Vai trò trong kế hoạch hòa bình

Mô hình lực lượng an ninh cho Gaza cũng được đề cập trong kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump - nền tảng dẫn đến lệnh ngừng bắn mong manh được thiết lập gần đây tại Gaza - và sau đó được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua.

Kế hoạch cho phép thiết lập một lực lượng quốc tế chịu trách nhiệm an ninh biên giới và giải giới khu vực Gaza.

Liên minh châu Âu (EU) cũng bày tỏ mong muốn đào tạo tới 3.000 cảnh sát Palestine tại Gaza, tương tự chương trình họ đang thực hiện ở Bờ Tây từ năm 2006 với ngân sách khoảng 13 triệu euro. Tuy nhiên, nhiều chi tiết vẫn chưa được thống nhất.

Một quan chức Hamas đặt câu hỏi liệu Israel có chấp nhận một thỏa thuận về chi tiết lực lượng an ninh tại Gaza hay không, trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phản đối vai trò của cả Hamas lẫn Chính quyền Palestine tại Gaza sau chiến tranh.

Hamas cho biết họ không còn mong muốn trực tiếp điều hành Gaza nhưng cũng khẳng định phong trào “không có ý định biến mất” và vẫn là một phần trung tâm trong đời sống chính trị Palestine.

Về vấn đề giải giới - vốn rất nhạy cảm - Hamas nói họ không phản đối việc bàn giao một phần vũ khí, nhưng chỉ trong khuôn khổ một tiến trình chính trị nội bộ của Palestine.