Israel tấn công dữ dội Syria, Gaza và Lebanon

Căng thẳng Trung Đông tiếp tục đẩy lên một nấc mới: quân đội Israel cùng lúc nổ súng trên ba chiến tuyến - Gaza, Lebanon và Syria - biến khu vực thành một vòng xoáy giao tranh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Israel tấn công Syria, 13 người thiệt mạng

Một người đàn ông bị thương được điều trị trong bệnh viện sau cuộc đột kích của Israel ở khu vực Beit Jinn, miền Nam Syria, ngày 28/11/2025. Ảnh: Reuters.

Ít nhất 13 người thiệt mạng trong một cuộc đột kích của Israel ở miền nam Syria rạng sáng 28/11 (giờ địa phương), truyền thông nhà nước Syria, giữa lúc các cuộc đàm phán song phương đang bế tắc.

Damascus cáo buộc đây là tội ác nhằm vào ngôi làng Beit Jinn ở phía Nam Syria, trong khi Israel nói rằng lực lượng của họ bị bắn khi đang truy bắt các tay súng thuộc tổ chức Hồi giáo cực đoan Jama'a Islamiya (từng bắn tên lửa vào Israel từ Lebanon).

Theo Reuters, con số thương vong cho thấy cuộc đột kích này là một trong những trận giao tranh đẫm máu nhất kể từ khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ một năm trước

SANA - hãng thông tấn nhà nước Syria - cho biết Israel đã nã pháo vào làng Beit Jinn lúc 3h40 sáng theo giờ địa phương, sau đó điều quân tiến vào ngôi làng. Người dân địa phương đã chống trả lực lượng Israel, dẫn đến các cuộc đụng độ dữ dội khiến hàng chục người bị thương, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

Syria tố cáo Israel phạm tội ác chiến tranh

Bộ Ngoại giao Syria lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của quân đội Israel, cho biết 10 dân thường - gồm cả phụ nữ và trẻ em - đã thiệt mạng, nhiều tài sản bị phá hủy và nhiều gia đình buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Cơ quan này cáo buộc Israel “phạm tội ác chiến tranh toàn diện” và cảnh báo hành động trên đe dọa nghiêm trọng tới an ninh và ổn định khu vực. Syria kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng các bên liên quan lập tức can thiệp để ngăn chặn các hành động gây hấn của Israel.

Phía Israel cho biết “các phần tử vũ trang” đã nổ súng vào binh sĩ nước này, buộc quân đội đáp trả bằng hỏa lực từ mặt đất và trên không. “Một số tay súng đã bị tiêu diệt”, tuyên bố của quân đội Israel nêu rõ. Sáu binh sĩ Israel bị thương trong chiến dịch tại ngôi làng, trong đó ba người bị thương nặng.

Người phát ngôn Avichay Adraee khẳng định Israel sẽ không để “các phần tử khủng bố bám rễ” gần biên giới, đồng thời cho biết đã bắt giữ ba nghi phạm bị cáo buộc liên quan đến “âm mưu tấn công Israel”. Phía Israel cho rằng nhóm này đã cài thiết bị nổ tự chế và lên kế hoạch phóng rocket.

Tuy nhiên, Walid Akasha, một quan chức địa phương ở Beit Jinn, bác bỏ hoàn toàn việc trong khu vực có bất kỳ nhóm vũ trang nào. “Chúng tôi chỉ là dân thường, chủ yếu làm nông. Chúng tôi có quyền tự vệ. Họ xâm nhập lãnh thổ của chúng tôi, chúng tôi không tấn công trước”, ông nói qua điện thoại.

Akasha cho biết bảy người trong làng đã bị Israel bắt giữ trong một cuộc đột kích hồi tháng 6 và đến nay vẫn không có bất kỳ thông tin nào về họ. Israel hiện chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận về vụ việc.

Israel mở rộng tấn công vào Syria?

Kênh 13 của Israel đưa tin Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang xem xét khả năng mở rộng phạm vi chiến dịch quân sự tại Nam Syria, nếu xác minh được sự dính líu của các lực lượng thân chính quyền Syria trong vụ nổ súng nhằm vào binh sĩ Israel tại làng Beit Jinn rạng sáng 28/11.

Giới chức Syria và Israel đã nhiều lần gặp nhau trong các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm tìm kiếm thỏa thuận an ninh cho khu vực biên giới. Tuy nhiên, đối thoại bị đình trệ từ tháng 9.

Israel bày tỏ lo ngại sâu sắc đối với chính phủ mới của Syria do Tổng thống Ahmed al-Sharaa lãnh đạo - một cựu chỉ huy al-Qaeda - và nói rằng họ muốn miền nam Syria được phi quân sự hóa.

Hoạt động quân sự của Israel tại Syria thời gian qua bao gồm nhiều vụ can thiệp nhằm “bảo vệ cộng đồng Druze” ở nước này, đặc biệt trong các cuộc xung đột ở tỉnh Sweida hồi tháng 7 giữa lực lượng Bedouin dòng Sunni, quân đội chính phủ và các nhóm vũ trang Druze. Israel cũng đã điều quân và trang thiết bị vượt qua vùng đệm được thiết lập từ năm 1974, tiến vào nhiều khu vực miền nam Syria, bao gồm điểm cao chiến lược Núi Hermon.

Đám đông hàng trăm người đã đổ ra đường dự lễ tang của Haytham Ali Tabtabai, chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah - Ảnh: Reuters.

Căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang

Cuộc tấn công cho thấy rõ quân đội Israel đang phải dàn lực lượng trên ba chiến trường cùng lúc: Gaza, Lebanon và Syria.

Diễn biến này phản ánh mức độ phức tạp của nỗ lực khôi phục ổn định tại Trung Đông, trong bối cảnh Israel theo đuổi chiến lược gây sức ép quân sự chủ động nhằm làm suy yếu các lực lượng đối địch trong khu vực.

Quân đội Israel ngày 27/11 tiến hành loạt không kích mới nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở miền Nam Lebanon, tròn một năm sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên có hiệu lực.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) cho biết máy bay Israel đã thực hiện “nhiều đợt tấn công vào Al-Mahmoudiya và Al-Jarmak”, khu vực nằm phía bắc sông Litani. Trong thông báo sau cuộc tấn công hôm 27/11, quân đội Israel cho biết đã “phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại nhiều khu vực ở Nam Lebanon”, đồng thời tấn công “nhiều vị trí phóng rocket”, “các điểm quân sự” và một kho chứa vũ khí của nhóm vũ trang.

Thủ lĩnh Hezbollah tại Lebanon tối 28/11 tuyên bố nhóm sẽ đáp trả vụ tấn công của Israel, đồng thời để ngỏ khả năng khu vực có thể bước vào một vòng xung đột mới.

Phát biểu trên truyền hình, Phó tổng thư ký Hezbollah Naim Qassem khẳng định lực lượng này có quyền đáp trả việc quân đội Israel sát hại tham mưu trưởng quân sự của Hezbollah hôm 23/11.

Trong bài phát biểu phát sóng trên truyền hình, ông Qassem nhấn mạnh Hezbollah sẽ tự lựa chọn thời điểm cho bất kỳ hành động trả đũa nào, đồng thời khẳng định họ sẽ không bị chi phối bởi các đe dọa leo thang không kích từ Israel. Ông cũng cho biết khả năng nổ ra một cuộc xung đột mới là điều “không thể loại trừ”.

Cùng ngày Israel bắn chết một người Palestine tại ranh giới ngừng bắn ở Gaza với cáo buộc vượt qua “đường vàng” - ranh giới ngừng bắn không được đánh dấu - vào khu vực do Israel kiểm soát ở Nam Gaza.

Liên Hợp Quốc yêu cầu Israel làm rõ cáo buộc tra tấn người Palestine

Một ủy ban của Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel thành lập một cơ quan điều tra độc lập để xem xét các cáo buộc tra tấn người Palestine, đồng thời cảnh báo rằng tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn kể từ khi xung đột Gaza bùng phát.

Ủy ban Chống Tra tấn của LHQ bày tỏ quan ngại trước các báo cáo cho thấy Israel đang duy trì một chính sách trên thực tế liên quan tới việc tra tấn và ngược đãi có hệ thống.

Cơ quan này cũng chỉ trích loạt biện pháp mà Israel áp dụng trong quá trình tiếp tục hiện diện trái phép tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, cảnh báo rằng những chính sách này có thể khiến người dân Palestine phải sống trong các điều kiện tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc suy giảm nghiêm trọng.

Trong diễn biến khác, ngày 28/11, Bộ Ngoại giao và Di cư Lebanon cho biết nước này đã gửi đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thông qua phái bộ thường trực tại New York, để phản đối những hành động mà Beirut coi là các vụ vi phạm nghiêm trọng mới của Israel đối với chủ quyền Lebanon.