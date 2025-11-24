Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah

Israel tấn công Beirut - thủ đô Lebanon, sát hại thủ lĩnh quân sự Hezbollah Ali Tabtabai, khiến ít nhất 5 người chết và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột bùng phát trở lại.

Tòa nhà bị hư hại ở ngoại ô phía nam Beirut sau khi Israel không kích Beirut (Lebanon) hôm 23/11. Ảnh:

Israel đã tiêu diệt quan chức quân sự cấp cao nhất của Hezbollah trong một cuộc không kích nhắm vào khu ngoại ô phía nam Beirut hôm 23/11 (giờ địa phương), quân đội Israel cho biết.

Đây là đòn tấn công đầu tiên nhằm vào vùng ven thủ đô Lebanon trong nhiều tháng qua, nhắm trúng quyền tham mưu trưởng Ali Tabtabai của Hezbollah do Iran hậu thuẫn, theo thông cáo của quân đội Israel.

Hezbollah sau đó xác nhận Tabtabai đã thiệt mạng, gọi ông là “vị chỉ huy thánh chiến kiệt xuất” đã “chiến đấu chống kẻ thù Israel cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời thiêng liêng”. Tuy nhiên, lực lượng này không công bố chi tiết cụ thể về chức vụ thực tế của ông.

Đứng cạnh toà nhà bị đánh sập tại khu Haret Hreik - một cứ điểm quan trọng của Hezbollah - quan chức Hezbollah Mahmoud Qmati tuyên bố vụ tấn công của Israel “đã vượt qua lằn ranh đỏ”. Ông khẳng định ban lãnh đạo Hezbollah sẽ quyết định liệu và bằng cách nào để đáp trả.

Bộ Y tế Lebanon cho biết vụ không kích khiến 5 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương. Đòn tấn công đánh trúng một tòa nhà nhiều tầng, khiến các mảnh vỡ đổ ập xuống những chiếc xe đang lưu thông bên dưới.

Một phóng viên Reuters tại hiện trường cho biết người dân hoảng hốt chạy khỏi các căn hộ vì lo sợ có thêm các đợt tấn công tiếp theo.

Khung cảnh hỗn loạn sau khi Israel tấn công Beirut ngày 23/11. Ảnh: Reuters.

Tabtabai từng bị Mỹ áp lệnh trừng phạt từ năm 2016, được xác định là nhân vật chủ chốt của Hezbollah. Washington từng treo thưởng tới 5 triệu USD cho thông tin về ông.

Theo quân đội Israel, Tabtabai “chỉ huy phần lớn các đơn vị của Hezbollah và nỗ lực phục hồi năng lực chiến đấu của lực lượng này để chuẩn bị cho một cuộc chiến mới với Israel”.

Trong bài phát biểu ngắn trên truyền hình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel “sẽ không để Hezbollah tái thiết lực lượng”, đồng thời kỳ vọng chính phủ Lebanon “thực hiện nghĩa vụ giải giáp Hezbollah”.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để chấm dứt các cuộc tấn công của Israel.

Vụ không kích diễn ra chỉ một tuần trước khi Giáo hoàng Leo dự kiến đặt chân tới Lebanon trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên, được nhiều người dân kỳ vọng sẽ mở ra những tín hiệu tích cực cho đất nước.

Thỏa thuận ngừng bắn tháng 11/2024 được thiết lập nhằm chấm dứt một năm giao tranh giữa Hezbollah và quân đội Israel, bùng phát sau vụ Hezbollah phóng rocket vào các vị trí Israel một ngày sau cuộc tấn công 7/10/2023 do đồng minh Hamas tiến hành.

Tuy nhiên, Israel vẫn duy trì các đòn không kích vào lãnh thổ Lebanon kể từ đó, nhắm vào kho vũ khí, chiến binh và các nỗ lực tái tổ chức của Hezbollah. Những cuộc tấn công này còn gia tăng trong vài tuần gần đây.

Khi được hỏi liệu Israel có thông báo cho Mỹ trước khi thực hiện vụ tấn công hay không, người phát ngôn chính phủ Israel Shosh Bedrosian khẳng định Israel luôn tự đưa ra quyết định.

Trong suốt một năm chiến sự, Israel đã tiêu diệt phần lớn các thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah, bao gồm cả lãnh đạo khi đó là Hassan Nasrallah.

Từ năm 2024, Israel và Lebanon liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Lebanon khẳng định các cuộc tấn công của Israel và việc Tel Aviv duy trì chiếm đóng năm vị trí ở miền nam Lebanon là vi phạm nghiêm trọng. Tổng thống Aoun cho biết sẵn sàng đàm phán nhưng chưa nhận được phản hồi tích cực từ phía Israel.

Israel thì cáo buộc Hezbollah tìm cách tái tập hợp lực lượng ở miền nam, đồng thời gây sức ép buộc Lebanon mạnh tay hơn trong việc tịch thu mọi loại vũ khí trái phép trên cả nước bao gồm cả vũ khí của chính Hezbollah.

Về phía mình, Hezbollah cho biết họ đã không nổ súng vào Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực và đang tuân thủ đầy đủ thỏa thuận.