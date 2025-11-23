Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Israel đột kích khắp Bờ Tây

  • Chủ nhật, 23/11/2025 16:52 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Quân đội Israel đã bắt giữ 10 người Palestine và tạm giữ hàng chục người khác để thẩm vấn trong nhiều giờ, sau các cuộc đột kích trên khắp Bờ Tây bị chiếm đóng vào rạng sáng 22/11.

Binh sĩ Israel được triển khai tại thành phố Nablus, Bờ Tây ngày 20/11/2025. Ảnh: THX

Theo hãng thông tấn Wafa của Chính quyền Palestine, trong số những người bị bắt có thành viên Hội đồng Lập pháp Palestine Jamal Tirawi và 2 con trai của ông. Lực lượng Israel đã đột kích nhà riêng của ông Tirawi trong trại tị nạn Balata trước khi tiến hành bắt giữ.

Trong khi đó, hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) dẫn các nguồn tin địa phương cho hay quân đội Israel đã xông vào hàng chục ngôi nhà và phá hoại tài sản trong ngày thứ tư liên tiếp. Gần 60 người Palestine đã bị tạm giữ để thẩm vấn tại thành phố Hebron ở phía Nam khu Bờ Tây.

Quân đội Israel đã gia tăng các cuộc tấn công ở Bờ Tây từ khi xung đột nổ ra giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel tại Gaza vào tháng 10/2023.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Ngoại giao Chính quyền Palestine nhấn mạnh hành vi bạo lực của những người định cư Israel bất hợp pháp nhắm vào người Palestine tại Nablus, Ramallah, Bethlehem và Hebron là "sự leo thang nguy hiểm và liên tục", trong khuôn khổ chính sách có hệ thống nhằm tạo ra một môi trường thù địch, qua đó tạo điều kiện cho các kế hoạch cưỡng bức người Palestine di dời.

Bộ Ngoại giao Chính quyền Palestine kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thành lập một lực lượng bảo vệ và gìn giữ hòa bình quốc tế để bảo vệ người dân Palestine trên toàn bộ lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế buộc các bên gây ra những tội ác này phải chịu trách nhiệm theo luật pháp quốc tế.

Cũng trong ngày 22/11, Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết 21 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc không kích mới nhất của Israel, trong bối cảnh Hamas và Israel một lần nữa cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn mong manh.

Con số thương vong trên đánh dấu ngày 22/11 là một trong những ngày đẫm máu nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas có hiệu lực vào ngày 10/10, sau 2 năm xung đột.

Lập luận cho hành động không kích lần này, quân đội Israel cáo buộc một phần tử có vũ trang đã vượt qua cái gọi là Vạch Vàng (Yellow Line) bên trong Dải Gaza - khu vực mà các lực lượng Israel đã rút quân - và nổ súng vào binh sĩ Israel.

Tuy nhiên, ông Mahmud Bassal, người phát ngôn của Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho rằng cuộc không kích này là “sự vi phạm rõ ràng lệnh ngừng bắn ở Gaza”.

Vấn đề Trung Đông

