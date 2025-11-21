Israel tiếp tục tấn công dữ dội vào Gaza

Quân đội Israel tiếp tục không kích vào dải Gaza, nối dài chuỗi hành động quân sự ác liệt nhằm trả đũa vụ binh sỹ Israel bị tấn công ở phía Nam dải Gaza ngày 19/11.

Những người định cư Israel đã phóng hỏa nhiều ô tô tại thị trấn Huwara ở Bờ Tây bị chiếm đóng ngày 20/11. Ảnh: CNN.

Giới chức Y tế Palestine cho biết các cuộc không kích của Israel vào dải Gaza trong sáng nay khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 người trong cùng một gia đình. Nạn nhân còn lại chưa được xác định danh tính, nhưng nhiều khả năng cũng là dân thường.

Số thương vong mới nâng tổng số người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Gaza trong chưa đầy 24h qua, lên hơn 30 người.

Trước đó, cơ quan y tế Gaza xác nhận ít nhất 27 người đã tử vong trong loạt cuộc tập kích dữ dội của không quân Israel vào dải Gaza trong chiều và tối ngày 19/11.

Chiến dịch không kích được tiến hành sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo các tay súng của Phong trào Hồi giáo Hamas đã nổ súng tấn công binh sỹ Israel ở khu vực thành phố Khan Younis, phía Nam dải Gaza chiều 19/11.

Theo truyền thông Palestine và khu vực, sau khi lệnh ngừng bắn Gaza có hiệu lực ngày 10/10, quân đội Israel đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công bằng cả không quân và bộ binh tại dải Gaza, khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Cáo buộc phổ biến mà quân đội Israel đưa ra để biện minh cho các cuộc tập kích tại Gaza là nhằm đáp trả các cuộc tấn công vũ trang và hành vi vi phạm lệnh người bắn của phía người Palestine.