Israel không kích đẫm máu vào Gaza

Nguy cơ lệnh ngừng bắn Gaza đổ vỡ tiếp tục gia tăng, trong bối quân đội Israel phát động thêm nhiều cuộc tấn công đẫm máu vào vùng đất này với cáo buộc Phong trào Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn.

Cơ quan phòng thủ dân dân sự Gaza tối qua cho biết, trong ngày 22/11, không quân Israel tiến hành ít nhất 5 đợt tập kích vào nhiều khu vực nhau ở dải Gaza, khiến tổng cộng 21 người chết và hàng chục người khác bị thương.

Cơ quan này không nói rõ có bao nhiêu dân thường nằm trong số thương vong trên, trong khi một số nguồn khu vực khẳng định phần lớn nạn nhân là dân thường, trong đó có cả trẻ em và phụ nữ.

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về các cuộc không kích vào Gaza theo như cáo buộc của phía Palestine và truyền thông khu vực. Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chiều qua cho biết, trong 24h qua, binh sỹ Israel tại khu vực thành phố Rafah, phía Nam dải Gaza, đã bắt giữ hoặc bắn chết tổng cộng 17 thành viên Phong trào Hamas đang tìm cách trốn thoát khỏi một hầm ngầm ở Rafah. Những tay súng bị bắt giữ đã được bàn giao cho cơ quan an ninh Shin Bet để thẩm vấn.

Trước đó, quân đội Israel nhận định có khoảng 200 tay súng Hamas đang ẩn náu dưới các hầm ngầm ở khu vực thành phố Rafah, bên trong đường ranh giới Vàng do IDF kiểm soát sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 10/10. Số phận các tay súng này từng là chủ đề thảo luận căng thẳng giữa Israel và các bên liên quan thời gian qua, nhưng chưa đi đến giải pháp cuối cùng.

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại việc Israel liên tục đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Gaza, có thể khiến lệnh ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại. Trong một tuyên bố chính thức hôm qua, người phát ngôn Hamas Izzat al-Rishq cũng kêu gọi các nhà trung gian quốc tế là Mỹ, Ai Cập và Qatar, gây sức ép với Israel nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn được tôn trọng và duy trì.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), ít nhất 67 trẻ em Gaza đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10/10.

Người phát ngôn UNICEF Ricardo Pires cho biết mặc dù UNICEF đang tiến hành các hoạt động can thiệp nhân đạo quy mô lớn ở Gaza, nhưng viện trợ đến được vùng lãnh thổ này vẫn còn kém xa so với nhu cầu cấp thiết trên thực địa.

Người phát ngôn UNICEF cũng mô tả tình hình nhân đạo khốn khổ ở Gaza, nơi hàng trăm nghìn trẻ em phải sống trong lều bạt trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt. Nhiều em phải ngủ qua đêm mà không có lò sưởi, vật liệu cách nhiệt phù hợp hoặc chăn.

Theo Cơ quan y tế Palestine, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các cuộc tấn công của Israel khiến 312 người Palestine thiệt mạng và 760 người khác bị thương.