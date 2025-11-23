Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Israel đang đẩy mạnh tấn công trên nhiều mặt trận

  • Chủ nhật, 23/11/2025 21:29 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 23/11 tuyên bố, nước này sẽ làm “mọi điều cần thiết” để ngăn Hamas khôi phục lực lượng tại Dải Gaza và ngăn Hezbollah tái lập năng lực đe dọa Israel từ Liban.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong một cuộc họp báo tại Jerusalem. Ảnh: THX

Phát biểu tại cuộc họp nội các, Thủ tướng Netanyahu cho biết, Israel đang đẩy mạnh tấn công trên nhiều mặt trận. Cụ thể, quân đội nước này đã tiến hành nhiều cuộc không kích đáp trả Hezbollah tại Liban trong tuần qua, nhằm vào các bệ phóng và vị trí quân sự của lực lượng này. Đây là loạt tấn công mới, dù hai bên có thỏa thuận ngừng bắn từ tháng 11/2024.

Ngoài ra, quân đội Israel cũng đã tiến hành các cuộc không kích vào Dải Gaza, nơi lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas đang có hiệu lực. Phía Israel cáo buộc Hamas liên tục vi phạm thỏa thuận này, buộc Israel phải có những hành động đáp trả tương ứng.

Ông Netanyahu nói rõ ưu tiên hàng đầu hiện nay của Israel là ngăn chặn Hamas khôi phục hoạt động tại Gaza và rằng nước này “hoàn toàn độc lập” trong các quyết định liên quan đến vấn đề an ninh.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Dải Gaza vừa trải qua một trong những ngày đẫm máu nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hôm 10/10.

Theo Cơ quan Phòng vệ dân sự Gaza, các cuộc không kích của Israel trên khắp dải đất này đã khiến 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong ngày 22/11. Hamas đã nhiều lần cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn mong manh.

Theo thông báo của quân đội Israel và cơ quan an ninh nội địa Shin Bet, các cuộc không kích tại Gaza hôm 22/11 đã tiêu diệt Alaa Al-Hadidi (có nguồn đề là Alaa Haddadeh), một trong những thành viên cấp cao của Hamas.

Nhân vật này chịu trách nhiệm điều phối chuyển giao vũ khí từ trung tâm chỉ huy của Hamas tới các tiểu đoàn và chỉ huy chiến trường. Hiện, Hamas vẫn chưa bình luận về thông tin này.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này...

https://baotintuc.vn/the-gioi/israel-khang-dinh-lap-truong-cung-ran-doi-voi-hamas-va-hezbollah-20251123210403005.htm

TTXVN

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

