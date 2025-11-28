Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Châu Âu lên án mạnh mẽ Israel

  • Thứ sáu, 28/11/2025 06:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bốn quốc gia châu Âu là Anh, Pháp, Đức và Italia hôm qua (27/11) đã ra tuyên bố chung, lên án mạnh mẽ tình trạng bạo lực của người định cư đối với người Palestine ở Bờ Tây.

Tuyên bố chung của bốn quốc gia châu Âu kêu gọi chính phủ Israel tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế và bảo vệ người dân Palestine ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nhấn mạnh chính quyền phải đảm bảo trách nhiệm giải trình, truy cứu trách nhiệm những người gây ra những tội ác đó và ngăn chặn bạo lực bằng cách giải quyết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này.

Anh, Pháp, Đức và Italia tái khẳng định sự phản đối đối với mọi hình thức sáp nhập ở Bờ Tây, đồng thời kêu gọi Israel đảo ngược quyết định xây dựng các đơn vị nhà ở mới, trong khu vực được gọi là khối định cư E1 ở phía Đông Jerusalem.

Bốn quốc gia châu Âu cũng thúc giục Israel khôi phục lại khoản thuế đã giữ lại của Chính quyền Palestine (PA), cho biết việc làm suy yếu PA sẽ làm suy yếu khả năng thực hiện chương trình cải cách và đảm nhận trách nhiệm ở Gaza của PA, như đã nêu trong Nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Sự sụp đổ về tài chính của PA sẽ chỉ gây tổn hại đến sự ổn định khu vực và an ninh của chính Israel.

Tuyên bố chung của Anh, Pháp, Đức và Italia đưa ra trong bối cảnh bạo lực gia tăng mạnh tại Bờ Tây trong thời gian qua, với các cuộc tấn công của quân đội và người định cư Israel nhằm vào người Palestine.

Trong khi đó, Israel hôm 26/11 đã phát động một chiến dịch quân sự mới vào phía Bắc Bờ Tây, bắt giữ hơn 100 người, đột kích vào nhà dân và chuyển một số ngôi nhà thành đồn quân sự, phong tỏa một số khu vực và nhiều tuyến đường.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối 27/11 thông báo, không quân nước này vừa phát động đợt tập kích mới vào Lebanon, nhắm mục tiêu là các cơ sở của Phong trào Hezbollah.

Bất chấp kêu gọi và phản đối quốc tế, hôm 27/11, quân đội Israel tiếp tục không kích vào quốc gia láng giềng Lebanon viện lý do loại bỏ mối đe dọa an ninh do nhóm vũ trang đối địch tạo ra.

Theo đó, máy bay chiến đấu Israel đã oanh tạc và phá hủy hạ tầng quân sự, cùng một số kho chứa vũ khí của Hezbollah ở khu vực phía Nam Lebanon. Tương tự như trong nhiều thông báo trước, IDF khẳng định Hezbollah tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực tháng 11/2024 và tạo ra mối uy hiếp an ninh đối với Israel.

VOV

Israel Israel Palestine Pháp Liên Hợp Quốc Trung Đông Đức Hội đồng Bảo an châu Âu lên án Israel không kích

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Hội đồng Bảo an LHQ

    Hội đồng Bảo an là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trách nhiệm chính của Hội đồng Bảo an là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Các thành viên sẽ nhóm họp bất kỳ khi nào hòa bình bị đe dọa.

    • Thành lập: 1946
    • Thành viên: 15
    • Trụ sở: New York, Mỹ

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Israel dang day manh tan cong tren nhieu mat tran hinh anh

Israel đang đẩy mạnh tấn công trên nhiều mặt trận

21:29 23/11/2025 21:29 23/11/2025

0

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 23/11 tuyên bố, nước này sẽ làm “mọi điều cần thiết” để ngăn Hamas khôi phục lực lượng tại Dải Gaza và ngăn Hezbollah tái lập năng lực đe dọa Israel từ Liban.

Israel ha sat thu linh Hezbollah hinh anh

Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah

07:44 24/11/2025 07:44 24/11/2025

0

Israel tấn công Beirut - thủ đô Lebanon, sát hại thủ lĩnh quân sự Hezbollah Ali Tabtabai, khiến ít nhất 5 người chết và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột bùng phát trở lại.

Lan song bao luc rung chuyen Bo Tay hinh anh

Làn sóng bạo lực rung chuyển Bờ Tây

05:51 25/11/2025 05:51 25/11/2025

0

Làn sóng bạo lực tại Bờ Tây đang gia tăng khi người định cư Israel mở rộng các vụ tấn công vào cộng đồng Palestine, khiến nhiều gia đình mất đất, mất sinh kế và chìm trong nỗi lo sợ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý