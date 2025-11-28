Châu Âu lên án mạnh mẽ Israel

Bốn quốc gia châu Âu là Anh, Pháp, Đức và Italia hôm qua (27/11) đã ra tuyên bố chung, lên án mạnh mẽ tình trạng bạo lực của người định cư đối với người Palestine ở Bờ Tây.

Tuyên bố chung của bốn quốc gia châu Âu kêu gọi chính phủ Israel tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế và bảo vệ người dân Palestine ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nhấn mạnh chính quyền phải đảm bảo trách nhiệm giải trình, truy cứu trách nhiệm những người gây ra những tội ác đó và ngăn chặn bạo lực bằng cách giải quyết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này.

Anh, Pháp, Đức và Italia tái khẳng định sự phản đối đối với mọi hình thức sáp nhập ở Bờ Tây, đồng thời kêu gọi Israel đảo ngược quyết định xây dựng các đơn vị nhà ở mới, trong khu vực được gọi là khối định cư E1 ở phía Đông Jerusalem.

Bốn quốc gia châu Âu cũng thúc giục Israel khôi phục lại khoản thuế đã giữ lại của Chính quyền Palestine (PA), cho biết việc làm suy yếu PA sẽ làm suy yếu khả năng thực hiện chương trình cải cách và đảm nhận trách nhiệm ở Gaza của PA, như đã nêu trong Nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Sự sụp đổ về tài chính của PA sẽ chỉ gây tổn hại đến sự ổn định khu vực và an ninh của chính Israel.

Tuyên bố chung của Anh, Pháp, Đức và Italia đưa ra trong bối cảnh bạo lực gia tăng mạnh tại Bờ Tây trong thời gian qua, với các cuộc tấn công của quân đội và người định cư Israel nhằm vào người Palestine.

Trong khi đó, Israel hôm 26/11 đã phát động một chiến dịch quân sự mới vào phía Bắc Bờ Tây, bắt giữ hơn 100 người, đột kích vào nhà dân và chuyển một số ngôi nhà thành đồn quân sự, phong tỏa một số khu vực và nhiều tuyến đường.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối 27/11 thông báo, không quân nước này vừa phát động đợt tập kích mới vào Lebanon, nhắm mục tiêu là các cơ sở của Phong trào Hezbollah.

Bất chấp kêu gọi và phản đối quốc tế, hôm 27/11, quân đội Israel tiếp tục không kích vào quốc gia láng giềng Lebanon viện lý do loại bỏ mối đe dọa an ninh do nhóm vũ trang đối địch tạo ra.

Theo đó, máy bay chiến đấu Israel đã oanh tạc và phá hủy hạ tầng quân sự, cùng một số kho chứa vũ khí của Hezbollah ở khu vực phía Nam Lebanon. Tương tự như trong nhiều thông báo trước, IDF khẳng định Hezbollah tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực tháng 11/2024 và tạo ra mối uy hiếp an ninh đối với Israel.