Nhóm nhạc nữ lại gây tranh cãi

Yoonchae (KATSEYE) gây tranh cãi khi biểu diễn với trang phục và vũ đạo bị cho là quá gợi cảm. Công ty quản lý của nữ idol bị chỉ trích dữ dội.

Thành viên Yoonchae của nhóm nhạc nữ KATSEYE đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi xuất hiện với trang phục bị cho là quá gợi cảm so với độ tuổi. Video được đăng tải trên kênh chính thức của nhóm, nằm trong chuỗi quảng bá ca khúc Gabriella nhân dịp Halloween.

Ở phần mở đầu, Yoonchae xuất hiện với bộ đồ đỏ rực ôm sát cơ thể, sau đó đổi sang trang phục gồm áo hai dây và quần short siêu ngắn. Nhóm cũng tạo dáng gợi cảm và thực hiện loạt vũ đạo được cho là quá táo bạo so với lứa tuổi một số thành viên.

Video kể trên bị chỉ trích dữ dội. Trên mạng xã hội Hàn Quốc, nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc, cho rằng công ty quản lý HYBE đang khai thác quá mức hình ảnh gợi cảm của các thành viên, đặc biệt là khi Yoonchae chưa đủ 18 tuổi. Một số người còn nhận xét công ty dường như cố tình thử giới hạn, xem khán giả có thể chấp nhận việc này đến đâu.

Hình ảnh gây tranh luận của nhóm. Ảnh: @kayseye.

“Tôi thật sự mừng vì cuối cùng cũng có người dám lên tiếng về vấn đề này”, “tôi không thể ủng hộ nhóm khi còn tồn tại chuyện đó”, “tôi thật sự muốn nói về việc nhóm này để một người ở tuổi vị thành niên ăn mặc như vậy và thực hiện những động tác vũ đạo đó”, “Yoonchae còn chưa đủ 18 tuổi, họ nghĩ gì vậy” - là một số bình luận của khán giả.

Đây không phải lần đầu KATSEYE đối mặt tranh luận liên quan đến phong cách biểu diễn. Thậm chí, tháng 4/2025, nhóm từng vấp chỉ trích khi ca khúc Gnarly bị phát hiện sử dụng mẫu âm thanh bắt nguồn từ cảnh phim người lớn.

KATSEYE là nhóm nhạc nữ gồm sáu thành viên: Sophia, Manon, Daniela, Lara, Megan và Yoonchae, được thành lập thông qua chương trình thực tế The Debut: Dream Academy do HYBE (Hàn Quốc) phối hợp cùng Geffen Records (Mỹ) tổ chức. Nhóm ra mắt chính thức vào ngày 28/6/2024, với mục tiêu trở thành dự án K-pop toàn cầu đầu tiên quy tụ thành viên đến từ nhiều quốc gia và châu lục khác nhau.

Sau khi debut, KATSEYE nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ định hướng âm nhạc mang màu sắc quốc tế, chủ yếu sử dụng tiếng Anh trong các sản phẩm. Phong cách của nhóm kết hợp giữa Kpop và pop phương Tây, cùng hình ảnh trẻ trung, hiện đại. Các EP như SIS (Soft Is Strong) và Beautiful Chaos giúp nhóm tạo được dấu ấn trên thị trường quốc tế, trong khi ca khúc Gnarly và Gabriella lan tỏa mạnh trên nền tảng TikTok.