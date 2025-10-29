Rapper 21 tuổi D.Ark bị bắt

Rapper D.Ark bị bắt tại nhà riêng vì bị nghi ngờ buôn bán và sử dụng chất cấm, tuy nhiên công ty quản lý phủ nhận cáo buộc.

Theo SBS News, cảnh sát Mokpo (tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc) đã bắt giữ rapper D.Ark (tên thật Kim Woo Rim) tại nhà riêng ở khu Nonhyeon, quận Gangnam, Seoul, để điều tra về nghi vấn phân phối và sử dụng cần sa.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, lệnh bắt giữ được thi hành sau khi cảnh sát nhận được báo cáo liên quan đến hoạt động mua bán chất cấm. Tuy nhiên, D.Ark phủ nhận toàn bộ cáo buộc.

Rapper D.Ark bị bắt do cáo buộc liên quan đến phân phối và sử dụng cần sa. Ảnh: @dmofxxkinark.

Phía công ty quản lý God’S Plan cho biết kết quả kiểm tra nhanh tại chỗ cho kết quả âm tính, và họ đang chờ kết quả xét nghiệm chính thức. Đại diện công ty nói thêm: “D.Ark khẳng định chưa bao giờ sử dụng ma túy. Chúng tôi luôn giáo dục nghệ sĩ về phòng chống chất cấm, thậm chí một ngày trước khi sự việc xảy ra, công ty còn nhắc lại chính sách ‘tuyệt đối không sử dụng ma túy’. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng tôi".

D.Ark sinh năm 2004 tại Diên Cát (Trung Quốc). Trước khi ra mắt chính thức, anh lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình rap sinh tồn Show Me the Money 777 (2018) khi mới 14 tuổi. Trong thời gian tham gia, D.Ark từng vướng chỉ trích nặng nề vì cáo buộc tấn công tình dục được bạn gái cũ đăng tải trên Instagram. Sau khi đưa ra lời xin lỗi công khai, anh được phép tiếp tục tham gia chương trình, song phần lớn các cảnh quay của anh đã bị cắt.

Năm 2020, D.Ark trở lại với chương trình Show Me the Money 9, cho thấy nỗ lực tiếp tục theo đuổi sự nghiệp rap sau nhiều ồn ào.

Hiện cảnh sát Hàn Quốc vẫn đang điều tra nguồn gốc của số cần sa liên quan và các mối quan hệ có thể dính líu đến vụ việc.