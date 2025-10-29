Cựu thủ tướng Canada yêu say đắm Katy Perry

Cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau được tiết lộ đang yêu say đắm nữ ca sĩ Katy Perry. Cả hai đồng điều về mọi thứ, từ quan điểm chính trị, con cái cho đến ẩm thực.

Mới đây, cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Katy Perry đã có lần xuất hiện công khai đầu tiên, khi họ cùng nhau mừng sinh nhật lần thứ 41 của nữ ca sĩ tại Crazy Horse (Paris). Hình ảnh ghi lại cho thấy Trudeau và Perry nắm tay thân mật khi rời khỏi địa điểm.

Nhiều nguồn tin khẳng định ông rất say mê Katy Perry và xem cô là “người phụ nữ hoàn hảo”. “Ông ấy phát cuồng vì Katy. Cả hai rất hợp nhau về mọi mặt, từ quan điểm chính trị, con cái cho đến ẩm thực Pháp”, một nguồn tin thân cận tiết lộ với Page Six.

Hình ảnh thân mật của cả hai cuối tuần qua. Ảnh: backgrid.

Tin đồn tình cảm giữa cựu Thủ tướng 53 tuổi và giọng ca Dark Horse bắt đầu rộ lên từ tháng 7, khi họ bị bắt gặp cùng ăn tối tại nhà hàng Le Violon ở Montreal. Sau đó, ông Trudeau tiếp tục xuất hiện trong buổi biểu diễn của Perry tại sân khấu Bell Centre.

Đến tháng 8, tạp chí People dẫn lời một nguồn thân cận cho biết cả hai đang tìm hiểu nhau. Đầu tháng 10, paparazzi ghi lại khoảnh khắc Trudeau và Perry ôm nhau trên du thuyền ở ngoài khơi Santa Barbara (California), càng làm dấy lên nghi vấn hẹn hò.

Hiện cả Katy Perry lẫn Justin Trudeau đều độc thân. Perry đã chia tay diễn viên Orlando Bloom, trong khi Trudeau sống riêng sau khi ly thân với vợ.

Ông Justin Trudeau từ chức Thủ tướng Canada vào tháng 1/2025, khép lại gần một thập kỷ cầm quyền. Trước đó, ông thông báo ly thân với bà Sophie Grégoire - người vợ gắn bó 18 năm - vào năm 2023.

Một nguồn tin cho biết: “Ông ấy đang tận hưởng cuộc sống tự do sau nhiều năm bị ràng buộc bởi chính trị và hôn nhân”. Người này cũng nói thêm rằng việc ông Trudeau hẹn hò với một ngôi sao nổi tiếng là điều “không khiến ai ngạc nhiên”, bởi nó dường như đã nằm trong ADN của gia đình Trudeau.

Cha của ông, cựu Thủ tướng Pierre Trudeau (qua đời năm 2000), cũng từng nổi tiếng với những mối tình cùng nhiều phụ nữ tên tuổi như Barbra Streisand và Kim Cattrall.