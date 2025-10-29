Victoria Beckham ‘đá xéo’ con dâu Nicola Peltz?

Giữa tin đồn rạn nứt gia đình, phát ngôn mới của Victoria Beckham khiến dư luận cho rằng cô ẩn ý nhắc đến con dâu Nicola Peltz.

Theo Daily Mail, Victoria Beckham mới đây gây chú ý khi đưa ra phát ngôn được cho là ẩn ý nhắc đến mối quan hệ căng thẳng trong gia đình.

Cụ thể, trong cuộc trò chuyện trên chương trình radio của Andy Cohen, Victoria được hỏi cô có hòa hợp với các nàng WAGs khác trong thời gian David Beckham còn thi đấu không.

Victoria chia sẻ: “Tôi là người rất yêu quý phụ nữ. Đó là một phần lý do tôi làm công việc về thời trang, làm đẹp. Một người phụ nữ phải thật sự tệ hại thì tôi mới không thể hòa hợp được với họ”.

Hình ảnh Victoria Beckham và con dâu Nicola Peltz vào năm 2024. Ảnh: Shutterstock.

Câu nói này được công chúng nghi ngờ nhắm đến con dâu Nicola Peltz - người nhiều tháng nay đã xa cách gia đình Beckham.

Nguồn cơn tin đồn bắt đầu khi Nicola không chọn mặc váy cưới do Victoria thiết kế, mà thay vào đó là bộ váy của nhà mốt Valentino trong ngày trọng đại. Sự việc khiến truyền thông đồn đoán về mối bất hòa giữa hai người phụ nữ nổi tiếng.

Kể từ đó, Brooklyn và vợ dần xa cách với gia đình Beckham. Cặp đôi không xuất hiện trong tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham hồi tháng 5, cũng như vắng mặt trong các dịp sum họp gia đình.

Hồi tháng 8, họ tổ chức lễ tái thề ước hôn nhân tại Mỹ nhưng không mời bất kỳ thành viên nào của gia đình Beckham. Theo nguồn tin của Daily Mail, David và Victoria chỉ biết về buổi lễ này qua một bài viết trên mạng.

Trước đây, Nicola từng phủ nhận tin đồn “chiến tranh lạnh”, cho rằng truyền thông “thổi phồng mọi chuyện”. Brooklyn cũng nhiều lần khẳng định anh vẫn giữ liên lạc với bố mẹ. Tuy nhiên, gần đây, cặp đôi tiếp tục vắng mặt trong các sự kiện lớn của gia đình, kể cả khi Victoria ra mắt phim tài liệu trên Netflix.

Mặc dù vậy, Victoria vẫn thể hiện thiện chí khi đưa hình ảnh Brooklyn và Nicola vào bộ phim tài liệu nói trên. Trong các cảnh quay tại Tuần lễ Thời trang Paris 2024, cả hai xuất hiện trong phần hậu trường show diễn của cô.

Trong một buổi phỏng vấn khác trên podcast Call Her Daddy, Victoria thừa nhận gia đình cô đang trải qua “sự thay đổi trong nội bộ”, song vẫn khẳng định các thành viên luôn duy trì giao tiếp cởi mở. “Chúng tôi là một gia đình rất gắn bó. Tôi luôn muốn các con biết rằng có thể nói bất cứ điều gì với bố mẹ - đây là nơi an toàn”, cô nói.