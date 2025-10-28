Britney Spears lên tiếng sau khi 'mất kiểm soát'

Britney Spears ngầm phủ nhận là người trong video lái xe nguy hiểm lan truyền trên mạng. Cô cho biết mình bị đối xử thiếu tôn trọng khi liên tục bị gán cho nhiều tin đồn.

Theo Page Six, mới đây, Britney Spears vừa có phản hồi sau khi đoạn video ghi lại cảnh cô lái xe nguy hiểm được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân, nữ ca sĩ viết: “Nếu ai đó thắc mắc thì người giống tôi trong video đó không phải là tôi đâu”. Lời chia sẻ được đăng kèm hình minh họa của hai nhân vật hoạt hình chuột Minnie và vịt Donald.

Trước đó, đoạn video do Page Six thu được cho thấy Spears đánh lái loạng choạng sau khi rời một nhà hàng ở California, tối 24/10. Cô đi vào làn xe đạp, vượt qua dải phân cách và quay đầu gấp khiến lốp xe rít mạnh . Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, khiến người hâm mộ và gia đình cô bày tỏ lo ngại.

Trong bài đăng kế tiếp, Spears bày tỏ sự bức xúc, cho rằng bị đối xử thiếu tôn trọng giữa hàng loạt tin đồn. Nữ ca sĩ đồng thời đăng lại một video cũ cho thấy cô đang vẽ tranh, cùng với một số hình ảnh diện bikini.

“Thật không may, tôi hoàn toàn không cảm thấy được tôn trọng chút nào bởi những điều khủng khiếp và khó tin mà người ta đang nói về tôi… Vì vậy, tôi không còn cảm hứng hay động lực nào để chia sẻ tác phẩm mới”, cô viết.

Britney Spears bên chồng cũ Kevin. Ảnh: WireImage.

Theo Daily Mail, người thân của Spears hiện rất lo lắng, cho rằng cô đang mất kiểm soát, đặc biệt trong bối cảnh chồng cũ Kevin Federline đang quảng bá hồi ký You thought you knew kể về thời gian chung sống với cô.

“Mọi người đều lo sợ. Có nhiều cuộc bàn bạc về việc nên làm gì để bảo vệ cô ấy khỏi chính mình”, một nguồn tin cho biết.

Bên cạnh đó, Spears cũng đang phản ứng mạnh mẽ trước các cáo buộc trong cuốn sách của Federline, bao gồm chuyện cô ngoại tình và sử dụng ma túy khi đang cho con bú.

Cô viết trên nền tảng X: “Những lời bịa đặt và thao túng liên tục từ chồng cũ khiến tôi tổn thương và kiệt sức. Những lời dối trá đó chỉ giúp anh ta kiếm tiền, còn người chịu tổn thương thực sự là tôi”.

Federline từng kết hôn với Spears từ năm 2004 đến 2007 và có hai con trai là Sean Preston và Jayden James. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, anh giành quyền nuôi con và nhận khoản trợ cấp nuôi dưỡng 20.000 USD mỗi tháng cho đến tháng 11/2024, khi cả hai con đều bước sang tuổi 18. Hiện anh chung sống cùng vợ thứ hai, Victoria Prince, và có thêm hai con gái.

Britney Spears tổ chức lễ cưới với Sam Asghari vào năm 2022, song mối tình này cũng nhanh chóng rạn nứt. Họ hoàn tất thủ tục ly hôn vào 2024.