Ahn Young Jae qua đời từ 21/10 nhưng đến nay thông tin mới được công bố. Cách đây 2 năm, nam ca sĩ bị tai nạn dẫn đến phải ngồi xe lăn.

Ngày 27/10, tờ Segye đưa tin nam ca sĩ Ahn Young Jae qua đời ở tuổi 30. Anh ra đi vào 21/10 nhưng đến nay thông tin mới được tiết lộ. Nguyên nhân nam ca sĩ qua đời được cho là do tác dụng phụ của thuốc mà anh đã dùng trong quá trình điều trị cột sống lâu dài.

Trước khi qua đời, Ahn gánh khoản nợ hàng trăm triệu won tiền viện phí do không được hưởng bảo hiểm tai nạn lao động. Hai năm trước, Ahn bị thiết bị nặng hơn 400 kg rơi trúng người trong một buổi tập sân khấu tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Sejong.

Ca sĩ Ahn Young Jae phải ngồi xe lăn trước khi qua đời. Ảnh: Wikitree.

Kể từ đó, Ahn được chẩn đoán mắc chấn thương tủy sống và phải ngồi xe lăn để điều trị. Anh thậm chí mất khả năng nói. Có thông tin cho biết Ahn bị trầm cảm nặng, từng nghĩ đến lựa chọn cực đoan, dẫn đến phải nhập viện tại một khoa tâm thần kín. Sau đó, Ahn dần lấy lại sự lạc quan để tiếp tục điều trị.

“Tôi không thể đảm bảo mình sẽ hồi phục được bao nhiêu sau khi bắt đầu phục hồi chức năng, nhưng tôi đã bắt đầu với một tia hy vọng le lói khi bác sĩ nói tôi có thể. Tôi đã dồn hết tâm huyết vào việc phục hồi chức năng. Đồng thời, tôi bắt đầu lắng nghe lời của Chúa mà tôi đã lãng quên suốt cuộc đời. Tôi bắt đầu cầu nguyện và nghe những bài thánh ca ngợi khen. Rồi cơ thể tôi bắt đầu hồi phục, dù chỉ một chút. Mọi thứ như một phép màu. Tôi chân thành hy vọng mình hoàn thành quá trình phục hồi chức năng thành công để có thể đứng dậy", Ahn Young Jae từng chia sẻ.

Đáng tiếc, ước nguyện của Ahn dở dang khi anh qua đời ở tuổi 30.

Ngày 24/10, Mạng lưới Chuyên gia Tai nạn Nghiêm trọng đã tổ chức một buổi lễ trước Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Sejong ở Jongno-gu, Seoul để tưởng niệm Ahn và kêu gọi các biện pháp giải quyết vụ tai nạn lao động liên quan đến nghệ sĩ. Ahn do không được hưởng bảo hiểm tai nạn lao động đã phải chịu hàng trăm triệu won viện phí và trải qua quá trình kiện dân sự đòi bồi thường thiệt hại.