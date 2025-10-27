Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Người Sói' Hugh Jackman quấn quýt bạn gái

  • Thứ hai, 27/10/2025 20:35 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Hugh Jackman thành tâm điểm khi lần đầu xuất hiện cùng bạn gái mới Sutton Foster trên thảm đỏ.

Theo Page Six, tại một sự kiện ở Los Angeles mới đây, nam diễn viên Hugh Jackman vừa có màn sánh đôi cùng bạn gái mới Sutton Foster.

Ở tuổi 57, Hugh Jackman vẫn giữ được sự lịch lãm với bộ vest đen cổ điển, áo sơ mi trắng. Bên cạnh tài tử, nữ diễn viên 50 tuổi Sutton Foster gây ấn tượng với váy satin đen xẻ ngực sâu, kết hợp ví cầm tay và giày mũi nhọn đồng màu.

Cả hai thu hút ống kính khi nắm tay, cười nói thân mật và liên tục nhìn nhau tình tứ trên thảm đỏ. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Jackman và Foster công khai mối quan hệ, sau một năm hẹn hò kín tiếng.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu khi cùng đảm nhận vai chính trong vở nhạc kịch Broadway The Music Man (2021–2023). Sau thời gian hợp tác, cả hai dần trở nên thân thiết và bắt đầu hẹn hò vào năm 2024.

Hugh Jackman anh 1Hugh Jackman anh 2

Hugh Jackman sánh đôi cùng bạn gái. Ảnh: filmmagic.

Mối quan hệ được công khai sau khi Jackman chia tay vợ cũ Deborra-Lee Furness vào tháng 9/2023, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm. Daily Mail tiết lộ cả hai đạt được thỏa thuận chia đôi khối tài sản trị giá 387 triệu USD. Vợ cũ của HughJackman cũng gây chú ý khi trải lòng về việc bị phản bội trong cuộc hôn nhân của mình.

Tháng 10/2024, Foster cũng đệ đơn ly hôn biên kịch Ted Griffin sau một thập kỷ chung sống.

Đầu năm 2025, nam diễn viên The Greatest Showman đến ủng hộ Foster trong vở nhạc kịch Once Upon a Mattress và sau đó hai người bị chụp ảnh nắm tay nhau tại California. Một tuần sau, họ tiếp tục xuất hiện tại một bãi đỗ xe của một chuỗi đồ ăn nhanh.

Từ đó đến nay, Jackman và Foster thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò, từ những chuyến nghỉ dưỡng tại Massachusetts cho đến New York. Họ cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm nơi công cộng. Nguồn tin thân cận tiết lộ: “Hugh và Sutton dành hầu hết thời gian rảnh bên nhau. Họ là một cặp đôi bình thường, chỉ thích giữ đời sống riêng tư”.

