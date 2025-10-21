Nhiều uẩn khúc quanh cái chết của nam sinh Hàn tử vong tại Campuchia

Kết quả khám nghiệm tử thi nam sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi họ Park tử vong tại Campuchia cho thấy không có dấu hiệu rõ ràng về nguyên nhân tử vong như vết đâm hay thương tổn chí mạng nào.

Sau hơn hai tháng nằm lại nơi đất khách, tro cốt của Park - nam sinh viên Hàn Quốc bị nghi tra tấn đến chết tại Campuchia - được đưa về Seoul vào sáng 21/10.

Cái chết của cậu sinh viên 22 tuổi làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và cảnh báo mới về mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đang hoành hành ở Đông Nam Á.

Các điều tra viên Hàn Quốc có mặt tại một ngôi chùa ở Phnom Penh ngày 20/10, nơi tiến hành khám nghiệm thi thể một du học sinh Hàn Quốc bị cáo buộc tra tấn đến chết tại Campuchia. Ảnh: Yonhap.

Cái chết chưa có lời giải

Theo thông báo của Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (NPA), tro cốt của Park đã rời Phnom Penh vào 23h30 ngày 20/10 và hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon lúc 7h sáng hôm sau. Gia đình nạn nhân sẽ có mặt tại sân bay để đón tro cốt con trai trong buổi lễ nhỏ, khép lại hành trình đau đớn kéo dài hơn hai tháng.

Trước đó, vào sáng 20/10, đoàn điều tra chung Hàn Quốc - Campuchia đã tiến hành khám nghiệm tử thi tại chùa Tuek Thla ở Phnom Penh - nơi thi thể Park được bảo quản trong phòng lạnh kể từ khi được phát hiện hồi tháng 8.

Bên trong là 7 thành viên của đoàn điều tra chung Hàn Quốc, gồm bác sĩ pháp y của Cơ quan Giám định Quốc gia, điều tra viên Cảnh sát Quốc gia và chuyên gia hiện trường, được cử sang để phối hợp khám nghiệm thi thể Park.

Buổi khám nghiệm kéo dài gần 4 giờ, với sự tham gia của 6 chuyên gia Hàn Quốc và 6 chuyên gia Campuchia.

“Thi thể có nhiều vết bầm, song không phát hiện vết dao hay dấu hiệu phẫu thuật. Việc bị đánh không đồng nghĩa với nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết, nên chúng tôi sẽ tiếp tục xét nghiệm mô học và độc chất tại Hàn Quốc để xác định nguyên nhân chính xác”, một quan chức am hiểu cuộc điều tra cho biết.

Ngay sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể được hỏa táng lúc 13h40 cùng ngày.

Chùa Tuek Thla ở Phnom Penh (Campuchia) nơi thi thể của Park được tìm thấy vào ngày 8/8. Chùa đã lưu giữ cho đến khi có thể tiến hành khám nghiệm tử thi vào ngày 20/10. Ảnh: Korea JoongAng Daily.

Theo hồ sơ điều tra, Park rời Hàn Quốc sang Campuchia ngày 17/7, nói với gia đình rằng anh sẽ tham dự một hội chợ triển lãm. Chưa đầy 3 tuần sau, ngày 8/8, thi thể của Park được phát hiện trong một chiếc xe gần khu vực núi Bokor, tỉnh Kampot - nơi được mệnh danh là “ổ lừa đảo” khét tiếng với hàng loạt cơ sở giam giữ lao động trái phép và tội phạm mạng.

Cảnh sát Campuchia cho biết trên người nạn nhân có dấu vết nghi bị tra tấn và đánh đập dã man. Đến ngày 10/10, ba công dân Trung Quốc đã bị truy tố vì tình nghi giết người, trong khi hai nghi phạm khác vẫn đang bỏ trốn.

Tại Hàn Quốc, một nghi phạm chủ chốt bị cáo buộc lừa Park mở tài khoản ngân hàng trước khi sắp xếp chuyến đi sang Campuchia cũng vừa bị bắt giữ, hé lộ dấu vết đầu tiên của một đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

“Chúng tôi sẽ xác định nguyên nhân tử vong sau khi hoàn thiện kết quả điều tra song phương, bao gồm kiểm tra mô, xét nghiệm độc chất và ma túy”, NPA cho biết trong thông cáo.

"Điểm đến cuối cùng" của các nạn nhân nước ngoài

Phóng viên JoongAng Ilbo có mặt tại chùa Tuek Thla ngày 19/10 mô tả không khí tang thương bao trùm nơi này - nơi đang trở thành “điểm đến cuối cùng” của nhiều nạn nhân người nước ngoài nghi liên quan các đường dây tội phạm ở Campuchia.

Trước cửa nhà xác, người ta bày các lễ vật gồm bánh kẹo Trung Quốc, nước ngọt, tiền vàng và hoa trước ảnh một người đàn ông Trung Quốc đã khuất. Ở vài bàn thờ được cho là của những nạn nhân khác chỉ có bia, bùa chú nhưng không có di ảnh.

Người phát ngôn của chùa cho biết nhà xác thường tiếp nhận thi thể người Trung Quốc, và “cứ khoảng hai đến ba tháng lại có một người Hàn Quốc được đưa đến”.

“Nhiều người trẻ nước ngoài được ghi nhận chết vì ‘đột quỵ’ hay ‘ngừng tim’, nhưng ai cũng nghi ngờ rằng họ thực chất là nạn nhân của tội phạm”, một hướng dẫn viên địa phương nói.

Bức ảnh của nam sinh Park được đặt bên trong chùa Tuek Thla ở Phnom Penh (Campuchia). Ảnh: Korea JoongAng Daily.

Vụ việc của Park chỉ là một phần của bức tranh tội phạm xuyên quốc gia đang khiến cộng đồng quốc tế cảnh giác.

Chỉ vài ngày trước, Mỹ và Anh đã đồng loạt áp đặt lệnh trừng phạt với Prince Group – tập đoàn bị cáo buộc điều hành mạng lưới “trại lừa đảo” ở Campuchia – cùng Chủ tịch Trần Chí (Chen Zhi). Song song, Nhật Bản đã cử 80 điều tra viên sang Campuchia hồi tháng 8 để đưa 29 công dân nghi liên quan đến tội phạm mạng về nước.

Trung Quốc cũng cho biết đã phối hợp với các quốc gia Đông Nam Á, triệt phá hơn 2.000 trung tâm lừa đảo ở nước ngoài và bắt giữ hơn 80.000 nghi phạm từ năm 2021 đến nay.

Tại Hàn Quốc, sau làn sóng phẫn nộ từ dư luận, chính phủ đã cử đoàn công tác đặc biệt sang Phnom Penh để làm việc với phía Campuchia, đồng thời yêu cầu siết chặt cảnh báo du lịch và tăng cường hỗ trợ công dân gặp nạn ở nước ngoài.