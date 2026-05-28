Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu sau cơn mưa lớn

  • Thứ năm, 28/5/2026 20:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều tuyến phố Hà Nội vào giờ cao điểm ngày 28/5, khiến nhiều người dân gặp khó khăn khi di chuyển giao thông.

Mua ngap Ha Noi anh 1

Chiều 28/5, Hà Nội có trận mưa lớn kèm sấm chớp dữ dội. Khu vực phường Từ Liêm, Hà Nội ngập sâu, khiến giao thông ùn tắc.
Mua ngap Ha Noi anh 2

Ghi nhận lúc 19h trên đường Lê Quang Đạo, đoạn gần sân vận động Mỹ Đình, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau đi qua điểm ngập.
Mua ngap Ha Noi anh 3Mua ngap Ha Noi anh 4Mua ngap Ha Noi anh 5Mua ngap Ha Noi anh 6

Các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn trên đoạn đường ngập gần sân vận động Mỹ Đình.
Mua ngap Ha Noi anh 7

Một số tài xế cố gắng rồ ga, vượt qua điểm ngập, khiến xe chết máy, phải gọi thợ cứu hộ qua sửa chữa.
Mua ngap Ha Noi anh 8

Cơn mưa diễn ra vào đúng thời gian cao điểm trong ngày khi trên đường nhiều xe cộ đang di chuyển.
Mua ngap Ha Noi anh 9

Ghi nhận tại ngõ 322 đường Mỹ Đình lúc 20h20, mực nước ngập vẫn lên cao làm đảo lộn cuộc sống của người dân.
Mua ngap Ha Noi anh 10

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết dự báo từ chiều tối 28 đến ngày 29/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Hà Nội trong ngày nắng nóng nhất cả nước

Nắng nóng bao trùm Hà Nội với nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có lúc vượt ngưỡng 39 độ C. Người dân đi đường tìm mọi cách chống chọi thời tiết khắc nghiệt.

17:30 24/5/2026

Loạt tuyến phố trung tâm Thủ đô rào chắn phục vụ dự án chống ngập

Từ ngày 23/5 đến hết ngày 15/6, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhiều tuyến phố nội đô nhằm phục vụ thi công các công trình chống ngập.

36:2140 hôm qua

Muôn kiểu kinh doanh khi Hà Nội mạnh tay dẹp vỉa hè

Nhiều người dân dọn hàng vào trong nhà, kê ghế ở ngõ nhỏ để duy trì hoạt động kinh doanh khi lực lượng chức năng Hà Nội xử lý vi phạm trật tự đô thị và lấn chiếm vỉa hè.

14:36 15/5/2026

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Đinh Hà - Thụy An

Mưa ngập Hà Nội Hà Nội Sấm chớp Lê Quang Đạo Từ Liêm Mỹ Đình

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý