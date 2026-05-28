Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu sau cơn mưa lớn

Chiều 28/5, Hà Nội có trận mưa lớn kèm sấm chớp dữ dội. Khu vực phường Từ Liêm, Hà Nội ngập sâu, khiến giao thông ùn tắc.
Ghi nhận lúc 19h trên đường Lê Quang Đạo, đoạn gần sân vận động Mỹ Đình, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau đi qua điểm ngập.
Các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn trên đoạn đường ngập gần sân vận động Mỹ Đình.
Một số tài xế cố gắng rồ ga, vượt qua điểm ngập, khiến xe chết máy, phải gọi thợ cứu hộ qua sửa chữa.
Cơn mưa diễn ra vào đúng thời gian cao điểm trong ngày khi trên đường nhiều xe cộ đang di chuyển.
Ghi nhận tại ngõ 322 đường Mỹ Đình lúc 20h20, mực nước ngập vẫn lên cao làm đảo lộn cuộc sống của người dân.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết dự báo từ chiều tối 28 đến ngày 29/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).
