Mưa trái mùa xóa tan hơn 9.000 tấn muối ở Cà Mau

Tỉnh Cà Mau có tổng diện tích sản xuất muối vụ năm 2025-2026 hơn 1.540 ha (trong đó, diện tích sản xuất theo phương pháp truyền thống 1.340 ha, còn lại là diện tích sản xuất trải bạt). Cánh đồng muối chủ yếu thuộc địa bàn Bạc Liêu cũ.

Sau mưa, diêm dân buộc phải xả bỏ nước trong ruộng, phơi khô sân, gây lại độ mặn nguồn nước. Phải mất khoảng hai tháng, nếu thời tiết thuận lợi mới có thể tái sản xuất.

Thời tiết bất lợi cùng với giá muối sụt giảm khiến người làm muối đứng ngồi không yên, nguy cơ về vụ muối mất mùa đang hiển hiện trước mắt.

UBND các xã có diện tích muối bị thiệt hại đã báo cáo về Sở NN&MT tỉnh Cà Mau để tổng hợp, đề xuất các phương án hỗ trợ, giúp diêm dân sớm ổn định lại hoạt động sản xuất.

UBND xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau) đã có báo cáo về vụ việc, một học sinh lớp 5 bị gây thương tích bởi chính người thân. Nạn nhân là em T.T.N. (SN 2014, ở ấp Mũi Tràm C, xã Đá Bạc).

Một sự việc “dở khóc dở cười” vừa xảy ra tại Cà Mau, khi thợ chụp ảnh cưới đi nhầm đám vu quy, chụp gần nửa buổi lễ mới phát hiện nhầm.

Người dân ở Cà Mau phát hiện một thi thể thiếu nữ (khoảng 15-16 tuổi) dưới vuông tôm với vết thương ở cổ, nên trình báo cơ quan chức năng.

Áng văn đẹp về phương Nam

Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.

30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.