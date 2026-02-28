Mưa trái mùa xóa tan hơn 9.000 tấn muối ở Cà Mau

|
Tỉnh Cà Mau có tổng diện tích sản xuất muối vụ năm 2025-2026 hơn 1.540 ha (trong đó, diện tích sản xuất theo phương pháp truyền thống 1.340 ha, còn lại là diện tích sản xuất trải bạt). Cánh đồng muối chủ yếu thuộc địa bàn Bạc Liêu cũ.
|
Trong hai ngày 26-27/2, cơn mưa trái mùa xuất hiện trùng với giai đoạn cao điểm sản xuất muối, gây thiệt hại nặng nề tình hình sản xuất muối của diêm dân.
|
Tại xã Đông Hải (tỉnh Cà Mau), diện tích muối bị thiệt hại 775 ha của 323 hộ (100% diện tích sản xuất muối của xã).
|
Mưa làm muối bị hòa tan, thất thoát muối tại xã Đông Hải ước khoảng 7.757 tấn, giá trị trên 9,3 tỷ đồng.
|
Tương tự, cơn mưa trái mùa cũng đã gây thiệt hại toàn bộ hơn 450 ha muối của 403 hộ dân trên địa bàn xã Long Điền.
|
Tổng sản lượng muối xã Long Điền bị thiệt hại ước tính hơn 1.350 tấn, giá trị khoảng 1,4 tỷ đồng.
|
Sau mưa, diêm dân buộc phải xả bỏ nước trong ruộng, phơi khô sân, gây lại độ mặn nguồn nước. Phải mất khoảng hai tháng, nếu thời tiết thuận lợi mới có thể tái sản xuất.
|
Thời tiết bất lợi cùng với giá muối sụt giảm khiến người làm muối đứng ngồi không yên, nguy cơ về vụ muối mất mùa đang hiển hiện trước mắt.
|
UBND các xã có diện tích muối bị thiệt hại đã báo cáo về Sở NN&MT tỉnh Cà Mau để tổng hợp, đề xuất các phương án hỗ trợ, giúp diêm dân sớm ổn định lại hoạt động sản xuất.
Áng văn đẹp về phương Nam
Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.
30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.