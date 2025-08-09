'Nhiều tập đoàn lớn đã đến TP.HCM tìm hiểu và quyết định đầu tư'

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết trong 7 tháng đầu năm, nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước đã đến tìm hiểu, quyết định đầu tư, cho thấy tín hiệu tích cực của kinh tế TP.

Phát biểu kết luận tại phiên họp sáng 9/8 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết tốc độ tăng trưởng 7 tháng đầu năm (trừ dầu khí) đạt 7,56%.

Đáng chú ý, thu hút FDI đạt 6,2 tỷ USD , tăng 45,7% so với cùng kỳ, cho thấy môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn. TP cũng đã chấp thuận cho 1.323 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần.

Tín hiệu tích cực cho kinh tế TP.HCM

Theo ông Được, từ đầu năm đến nay, lãnh đạo TP và các sở ngành đã tiếp đón, làm việc và tiếp nhận đầu tư từ hầu hết tập đoàn kinh tế lớn trong nước, cùng nhiều doanh nghiệp nước ngoài thuộc các lĩnh vực tiềm năng.

Nếu không giải quyết nhanh thì nhà đầu tư sẽ tìm đến nơi khác. Chúng ta cần nhà đầu tư, chứ không phải nhà đầu tư cần chúng ta Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được

"Hầu như các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam đều tìm hiểu và quyết định đầu tư vào TP.HCM. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài, kể cả ở những ngành đang 'nóng', cũng đã đến và đầu tư. Đây là tín hiệu tích cực cho kinh tế thành phố", ông Được chia sẻ.

Bên cạnh đó, sau 7 tháng đầu năm, TP.HCM cũng đã tháo gỡ 6.838 dự án, với tổng diện tích 1.276 ha, vốn đầu tư hơn 500.000 tỷ đồng , góp phần tăng thu ngân sách. "Năm nay chắc chắn chúng ta sẽ vượt kế hoạch", ông nói thêm.

Dẫu vậy, Chủ tịch TP.HCM cũng thừa nhận trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, việc nắm bắt và xử lý thông tin nhanh sẽ tạo lợi thế.

"Trong thu hút đầu tư cũng vậy, nếu không giải quyết nhanh thì nhà đầu tư sẽ tìm đến nơi khác. Chúng ta cần nhà đầu tư, chứ không phải nhà đầu tư cần chúng ta. Bởi hiện nay, nhiều tỉnh thành làm tốt công tác kêu gọi và phục vụ, nhà đầu tư sẵn sàng chọn họ", Chủ tịch Được nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương thay đổi tư duy.

Chìa khóa đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5%

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch TP.HCM nhấn mạnh để đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5% năm 2025 mà Chính phủ giao, TP phải tăng trưởng 10,3% trong những tháng còn lại. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng.

Để thúc đẩy tăng trưởng này, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các xã, phường tập trung tháo gỡ mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt với các dự án lớn như Quốc lộ 13, cải tạo rạch Xuyên Tâm..., bởi chính đầu tư công sẽ giúp cải thiện tăng trưởng kinh tế.

Theo ông Được, vấn đề trọng tâm hiện nay là giải ngân thực sự các dự án đã được bố trí vốn, với mục tiêu đạt 70% trong quý III và 100% trong quý IV.

Tính đến hết tháng 7, TP đã giải ngân trên 36% chỉ tiêu vốn đầu tư công và là lần đầu tiên được Chính phủ khen ngợi thay vì phê bình như các năm trước. Ông Được cho rằng đây là kết quả của sự thay đổi trong tư duy và hành động của lãnh đạo các sở ngành, địa phương.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được yêu cầu tập trung đẩy nhanh các dự án trọng điểm như Quốc lộ 13, cải tạo rạch Xuyên Tâm... để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho rằng áp lực từ nay đến cuối năm rất lớn, đặc biệt ở khâu giải phóng mặt bằng. Nhiệm vụ này được tạm chuyển lên cấp sở nhưng việc thực hiện vẫn ở cấp xã, phường, trong khi đó vẫn còn tồn đọng hồ sơ ở các xã, phường mới do thiếu cán bộ chuyên môn.

"Cán bộ chuyên môn ở xã trước đây đã hạn chế, nay cán bộ từ quận, huyện chuyển về không phải ai cũng có chuyên môn, dẫn đến tình trạng lúng túng và quá tải hồ sơ ở các địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, hộ tịch, tài chính, quản lý xây dựng", ông Được nói.

Rút kinh nghiệm từ các năm, Chủ tịch Được đề nghị các xã, phường, sở, ngành lập danh mục dự án đầu tư công năm sau, ưu tiên các công trình cao tốc, cảng biển, bệnh viện, trường học... có tác động phát triển kinh tế rõ rệt. Danh mục này phải được gửi về Sở Tài chính chậm nhất ngày 31/8 và Sở Tài chính sẽ tổng hợp gửi TP trong tháng 9.

"Nguyên tắc phân bổ là ưu tiên giải ngân các khoản đã thực hiện, trả nợ công trình công cộng (kể cả vốn đối ứng cho dự án nước ngoài), sau đó mới đến dự án mới phù hợp ngân sách", ông Được nói.

Sau khi thông qua, ông yêu cầu các sở ngành có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ đầu tư để trình lãnh đạo và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chậm nhất 31/12.

Ngành xây dựng tiêu tốn nhiều vốn và ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế, do đó cần triển khai nhanh để người dân thấy được thành quả Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được

"Việc giải ngân đầu tư công chậm trễ trong những năm trước là do cách làm và sự thiếu quyết tâm. Do đó, năm nay cần tránh tình trạng đến tháng 5 năm sau mà vẫn chưa có vốn hoặc chưa có hồ sơ đầu tư. Sở, ngành nào để lặp lại tình trạng chậm trễ này sẽ bị lãnh đạo phê bình", Chủ tịch TP.HCM nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP cũng yêu cầu Sở Xây dựng rà soát lại tất cả công trình giao thông như phát triển đô thị, đường sắt, cao tốc, đường đối nội, đối ngoại và đảm bảo dự án mới có tiến độ rõ ràng trong năm nay. Ông đặc biệt lưu ý việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu lớn cho các dự án trọng điểm, tránh chia nhỏ gây khó quản lý.

Nhấn mạnh ngành xây dựng tiêu tốn nhiều vốn và ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế, Chủ tịch Được yêu cầu triển khai nhanh để người dân thấy được thành quả.

Sở Xây dựng cũng được yêu cầu kiểm tra lại thông tin về hơn 10.000 hồ sơ tồn đọng liên quan đến ngành này tại 168 phường, xã và tìm giải pháp xử lý.