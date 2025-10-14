Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khó truy vết dòng tiền trên blockchain vụ Shark Bình

  • Thứ ba, 14/10/2025 16:05 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Quá trình truy vết dòng tiền vụ AntEx gặp khó khăn do một số sàn giao dịch quốc tế không cung cấp dữ liệu, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội.

Ông Nguyễn Hoà Bình tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Chiều 14/10, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 9 đồng phạm bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án tiền số AntEx. Tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính khoảng 117 tỷ đồng, được quy đổi từ phần vốn góp của khoảng 30.000 địa chỉ ví nhà đầu tư.

Trong quá trình điều tra, ChainTracer, dự án cảnh báo, truy vết và hỗ trợ xác minh các vụ việc lừa đảo, gian lận hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên mạng lưới blockchain do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phát triển đã phối hợp cùng cơ quan chức năng trong công tác truy vết và xác minh dữ liệu.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer cho biết quá trình phân tích, truy vết và mô hình hóa toàn bộ dòng tiền trên blockchain giúp cơ quan chức năng nhận diện các luồng di chuyển của token giữa các ví, sàn giao dịch và những địa chỉ liên quan.

Tuy nhiên, theo đại diện của ChainTracer, việc truy vết dòng tiền liên quan đến dự án tiền số AntEx không dễ dàng. Trong đó, khó khăn lớn nhất hiện nay là sự thiếu hợp tác từ một số sàn giao dịch quốc tế, dù cơ quan công an Việt Nam đã có yêu cầu phối hợp chính thức.

“Một số sàn giao dịch quốc tế như Gate và MEXC không phản hồi hoặc cung cấp dữ liệu kịp thời, gây trở ngại trong việc xác định danh tính và truy xuất người hưởng lợi cuối cùng”, ông Dinh tiết lộ.

Căn cứ các tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.

Vụ khởi tố Shark Bình diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi công an nhiều lần xuất hiện tại tòa nhà số 18 phố Tam Trinh (Hà Nội), trụ sở của Công ty NextTech. Tối 7/10, hàng chục thùng tài liệu được niêm phong và chuyển đi phục vụ điều tra.

AntEx ra mắt vào tháng 9/2021, từng gây chú ý khi Shark Bình tuyên bố rót 2,5 triệu USD vào dự án thông qua quỹ Next100 Blockchain và giữ vai trò “cố vấn chiến lược”. Dự án được giới thiệu là hệ sinh thái DeFi toàn diện, phát triển stablecoin VNDT neo theo giá trị Việt Nam đồng. Tuy nhiên, sau khi niêm yết, token ANTEX mất tới 99% giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thiệt hại nặng.

Rủi ro từ những đồng tiền ảo như Pi, Bitcoin

Tiền ảo, đặc biệt là Bitcoin và Pi, đã trở thành một hiện tượng tài chính toàn cầu, thu hút sự chú ý của giới đầu tư cũng như các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển nhanh chóng, tiền ảo cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng lo ngại, từ pháp lý, bảo mật, gian lận đến biến động thị trường.

Sự nghiệp công nghệ của Shark Bình

Khởi nghiệp công nghệ hơn 20 năm, NextTech của Shark Bình có nhiều sản phẩm nổi tiếng như Nganluong, mPOS. Tuy nhiên, ông cũng vướng không ít lùm xùm khi rót vốn, đầu tư.

11:15 7/10/2025

Shark Bình bị chỉ trích, phải sửa bài

Trang Facebook chính thức của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) liên tục có hoạt động bất thường những ngày gần đây. Bài đăng về người không liên quan khiến vị này bị chỉ trích.

08:36 4/10/2025

Shark Bình chạy quảng cáo tố ‘thằng em phản bội’

Trang chính thức của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình liên tục bình luận, phản hồi ý kiến chỉ trích. Fanpage còn chạy quảng cáo bài đăng tố cáo nhân vật dính líu đến dự án AntEX.

16:14 2/10/2025

Minh Hoàng

