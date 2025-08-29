Nhiều sân pickleball hư hỏng, đổ sập sau bão Kajiki

Sau bão số 5, ghi nhận tại các phường ở trung tâm Hà Tĩnh và các địa phương lân cận cho thấy, nhiều sân pickleball bị gió bão quật ngã hàng rào, tốc mái, thậm chí đổ sập hoàn toàn.

Tại đường Đông Lộ (phường Thành Sen), một sân pickleball có chi phí đầu tư hàng trăm triệu đồng bị gió bão đánh sập toàn bộ khung thép, mái tôn, đổ ngổn ngang trên cánh đồng. Chủ sân cho biết sẽ thuê thợ sửa chữa để sớm khôi phục hoạt động.

Toàn bộ hệ thống tại sân bị đổ sập, nhiều mái tôn, khối lượng sắt thép bị quây nát.

Phần mái tôn và biển quảng cáo bị gió bão quật rơi xuống ruộng lúa, khung thép bị bẻ cong.

Cũng ở phường Thành Sen, sân pickleball trên đường Lê Duẩn bị cuốn đổ hệ thống hàng rào bằng thép và tôn.

Cụm sân Sông Đà trên đường Dương Trí Trạch (phường Thành Sen) cũng bị thiệt hại phần mái tôn.

Tại xã Lộc Hà, một cụm sân pickleball mới đưa vào sử dụng đã bị bão làm tốc mái, hỏng hệ thống quây tôn.

Các công trình sân thể thao chủ yếu được xây dựng không kiên cố, chỉ quây bằng tôn và lắp đặt hệ thống sắt thép. Hiện một số mảnh tôn hư hỏng sau bão đã được người dân thu mua lại để tận dụng.

Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại sau bão Kajiki tại Hà Tĩnh: một người chết, 9 người bị thương; 7 ngôi nhà sập, hơn 6.300 nhà tốc mái, 1.200 nhà ngập sâu; 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa hư hỏng. Toàn tỉnh có gần 21.000 ha lúa hè thu, 1.600 ha hoa màu bị ngập, khoảng 4.000 tấn thủy sản bị thiệt hại; hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ, nhiều tuyến giao thông, thủy lợi, lưới điện, thông tin liên lạc hư hỏng.

