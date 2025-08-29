Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Nhiều sân pickleball hư hỏng, đổ sập sau bão Kajiki

  • Thứ sáu, 29/8/2025 11:47 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Sau khi bão Kajiki quét qua, nhiều công trình thể thao tại Hà Tĩnh bị tàn phá, trong đó các sân pickleball chịu thiệt hại nặng nề.

Bao Kajiki hong san pickleball anh 1

Sau bão số 5, ghi nhận tại các phường ở trung tâm Hà Tĩnh và các địa phương lân cận cho thấy, nhiều sân pickleball bị gió bão quật ngã hàng rào, tốc mái, thậm chí đổ sập hoàn toàn.
Bao Kajiki hong san pickleball anh 2

Tại đường Đông Lộ (phường Thành Sen), một sân pickleball có chi phí đầu tư hàng trăm triệu đồng bị gió bão đánh sập toàn bộ khung thép, mái tôn, đổ ngổn ngang trên cánh đồng. Chủ sân cho biết sẽ thuê thợ sửa chữa để sớm khôi phục hoạt động.
Bao Kajiki hong san pickleball anh 3Bao Kajiki hong san pickleball anh 4

Toàn bộ hệ thống tại sân bị đổ sập, nhiều mái tôn, khối lượng sắt thép bị quây nát.
Bao Kajiki hong san pickleball anh 5Bao Kajiki hong san pickleball anh 6

Phần mái tôn và biển quảng cáo bị gió bão quật rơi xuống ruộng lúa, khung thép bị bẻ cong.
Bao Kajiki hong san pickleball anh 7Bao Kajiki hong san pickleball anh 8

Cũng ở phường Thành Sen, sân pickleball trên đường Lê Duẩn bị cuốn đổ hệ thống hàng rào bằng thép và tôn.
Bao Kajiki hong san pickleball anh 9Bao Kajiki hong san pickleball anh 10

Cụm sân Sông Đà trên đường Dương Trí Trạch (phường Thành Sen) cũng bị thiệt hại phần mái tôn.
Bao Kajiki hong san pickleball anh 11Bao Kajiki hong san pickleball anh 12

Tại xã Lộc Hà, một cụm sân pickleball mới đưa vào sử dụng đã bị bão làm tốc mái, hỏng hệ thống quây tôn.
Bao Kajiki hong san pickleball anh 13Bao Kajiki hong san pickleball anh 14

Các công trình sân thể thao chủ yếu được xây dựng không kiên cố, chỉ quây bằng tôn và lắp đặt hệ thống sắt thép. Hiện một số mảnh tôn hư hỏng sau bão đã được người dân thu mua lại để tận dụng.

Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại sau bão Kajiki tại Hà Tĩnh: một người chết, 9 người bị thương; 7 ngôi nhà sập, hơn 6.300 nhà tốc mái, 1.200 nhà ngập sâu; 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa hư hỏng. Toàn tỉnh có gần 21.000 ha lúa hè thu, 1.600 ha hoa màu bị ngập, khoảng 4.000 tấn thủy sản bị thiệt hại; hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ, nhiều tuyến giao thông, thủy lợi, lưới điện, thông tin liên lạc hư hỏng.

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Cây bật gốc trên đường phố Thanh Hóa do bão số 5 Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật ngã, làm bất gốc nhiều cây xanh ở phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa.

Biển Đông có thể đón bão số 6, miền Bắc và miền Trung mưa lớn từ 29/8

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 6, từ chiều tối và đêm 29/8, miền Bắc, miền Trung tái diễn mưa lớn, trọng tâm mưa ở Thanh Hóa đến Huế.

17 giờ trước

Suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki

Một suất cơm bình dân với giá 135 nghìn đồng cho nhân viên điện lực đang khắc phục hậu quả mưa bão đang gây xôn xao dư luận.

38:2269 hôm qua

Sau bão số 5: Xuất hiện một vùng áp thấp gần biển Đông

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, xuất hiện một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines.

21:02 26/8/2025

https://tienphong.vn/nhieu-san-pickleball-hu-hong-do-sap-sau-bao-kajiki-post1773898.tpo

Hoài Nam/Tiền Phong

Bão Kajiki hỏng sân pickleball Bão Kajiki Bão số 5 Bão biển Đông Áp thấp nhiệt đới Bão số 5 Kajiki

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý