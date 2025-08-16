Nhiều người chuyển nhầm tiền ủng hộ Cuba: Ngân hàng nói gì?

Nhiều người dân đã chuyển nhầm tiền ủng hộ vào tài khoản cá nhân mở tại ABBank thay vì tài khoản của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mở tại MB.

Ngày 15/8, nhiều trang mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một khách hàng có số tài khoản 2022 mở tại Ngân hàng ABBank nhận được nhiều khoản tiền chuyển đến với nội dung: “ung ho Cuba”.

Nguyên nhân là số tài khoản này trùng với số tài khoản 2022 mở tại Ngân hàng MB của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - đơn vị tiếp nhận ủng hộ chính thức cho chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba 2025”, nhằm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1960 - 2025).

Mạng xã hội lan truyền thông tin chuyển nhầm tiền ủng hộ.

Theo nội dung các bài đăng trên mạng xã hội, chủ tài khoản đang nhờ cộng đồng mạng tìm phương án xử lý cho vấn đề này.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News trưa 15/8, đại diện Ngân hàng ABBank cho biết chiều 14/8, chủ tài khoản đã liên hệ với tổng đài của ngân hàng để báo về việc nhận được tiền ủng hộ Cuba và có nhu cầu hoàn trả.

Ngân hàng đã hướng dẫn chủ tài khoản chủ động vào ứng dụng của ngân hàng để kiểm tra số tài khoản chuyển đến và chủ động trả lại. Hoặc chủ tài khoản đến quầy giao dịch của ABBANK gần nhất để yêu cầu tra soát hoàn tiền.

“Sáng nay, nhân viên ngân hàng đã chủ động điện thoại cho chủ tài khoản và mời khách hàng này đến quầy giao dịch để ABBank hỗ trợ làm thủ tục hoàn tiền", đại diện ABBank nói.

Theo đại diện của ABBank, đối với những người chuyển tiền nhầm từ ngân hàng khác sang tài khoản ABBank thì chủ tài khoản ngân hàng đó có thể làm yêu cầu tra soát từ ngân hàng chuyển đến. ABBank sẽ tiếp nhận thông tin và thực hiện hoàn trả theo quy định.

Trước đó Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba, kéo dài từ ngày 13/8 tới ngày 16/10 với mục tiêu huy động nguồn lực hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và chính sách bao vây, cấm vận.

Tính đến 8h sáng 15/8, số tiền ủng hộ qua tài khoản số 2022 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) đã đạt hơn 117 tỷ đồng với gần 590.000 lượt ủng hộ, vượt qua mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng .