Nhiều bên xin lỗi, gỡ bài đăng sau khi Vingroup công bố khởi kiện

Theo Vingroup, hơn 50 kênh/trang mạng xã hội đã chủ động gỡ các clip và nội dung bịa đặt, xuyên tạc về tập đoàn, một số khác gửi thư xin lỗi đến doanh nghiệp và các cơ quan chức năng.

Vingroup lý giải việc khởi kiện là động thái cần thiết để bảo vệ uy tín của tập đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp. Ảnh: VIC.

Vingroup cho biết sau chưa đầy 24 giờ kể từ khi tập đoàn công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên Internet, hơn 50 kênh/trang mạng xã hội đã chủ động gỡ hoặc ẩn các clip và nội dung bịa đặt, xuyên tạc, như Câu Chuyện Hàng Giả, Linh làm Báo News, Loa Phường Podcast Official, Tin Mới, 8win.tin.tuc.tong.hop...

Bên cạnh đó, một số cá nhân đã chủ động đăng tải nội dung xin lỗi và đính chính công khai trên kênh/trang của cá nhân. Một số khác gửi thư xin lỗi đến Vingroup cùng các cơ quan chức năng, cam kết chấm dứt hành vi và không tái phạm.

Theo đó, kênh BLV Đoàn Chình BDS đã đăng tải nội dung xin lỗi và đính chính, cho biết: "Dù không biết mình có nằm trong danh sách đó (68 tổ chức, cá nhân bị khởi kiện - PV) không, nhưng với ý thức, trách nhiệm của một công dân Việt Nam và là người truyền tải thông tin, tôi đã xem lại toàn bộ video mình đã nói về Vingroup... Tôi thấy rõ bản thân đã vi phạm 2 mục (về tình hình tài chính của Vingroup và các vấn đề về pháp lý sản phẩm, chính trị)...". Tài khoản này khẳng định nội dung trong các video đều được tổng hợp từ nhiều nguồn có sẵn trên mạng, dẫn đến vô tình bịa đặt thông tin.

Về tiến trình vụ kiện, phía Vingroup cho hay ngoài một số ít chủ tài khoản cần thu thập thêm thông tin như Phuong Ngo, Hoang Dung... phần lớn đã gần hoàn thiện thủ tục tiền tố tụng để nộp lên tòa án địa phương ở các nước - nơi các chủ tài khoản đang cư trú. Ngoài ra, hồ sơ khởi kiện 1 chủ tài khoản có tên Phil Dong ở Canada đã được nộp lên tòa án cấp cao Toronto và được tiếp nhận.

Trước đó, Vingroup thông báo đã khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì phát tán thông tin sai lệch liên quan đến tập đoàn và lãnh đạo trên các nền tảng mạng xã hội. Việc tập đoàn kiên quyết đấu tranh với các hành vi xuyên tạc, bịa đặt, cố ý dẫn dắt dư luận không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, mà còn vì lợi ích xã hội cũng như sự tôn nghiêm của pháp luật.

Trong thông tin khởi kiện, Vingroup cho hay một số tin giả lan truyền cho rằng tập đoàn đang đối diện nguy cơ phá sản với khoản nợ 800.000 tỷ đồng , trong khi báo cáo tài chính hợp nhất công khai của tập đoàn cho thấy tổng nợ vay tính đến ngày 30/6/2025 là khoảng 283.000 tỷ đồng , với hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,8 lần - được đánh giá là an toàn theo thông lệ quốc tế.

Nhiều tài khoản khác xuyên tạc rằng xe VinFast là sản phẩm Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt, trong khi doanh nghiệp khẳng định đã làm chủ chuỗi sản xuất từ nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất, với tỷ lệ nội địa hóa hiện đạt 60%, tiến tới nâng lên 80% trong tương lai.

Ngoài ra, mạng xã hội còn xuất hiện những thông tin sai lệch về nhân sự và lãnh đạo Vingroup, trong đó có Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng, cùng các nội dung bịa đặt liên quan đến pháp lý sản phẩm, các vấn đề chính trị và chính sách của Nhà nước nhằm dẫn dắt dư luận, ám chỉ có liên quan đến tập đoàn.

Phía tập đoàn khẳng định đã thu thập đầy đủ thông tin, lập vi bằng về hành vi xâm phạm của 68 đối tượng nêu trên để làm bằng chứng xác thực, đồng thời tiến hành khởi kiện dân sự hoặc trình báo cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy trình pháp luật tại Việt Nam.

Vingroup cũng đang làm việc với luật sư trong nước và quốc tế để khởi kiện theo quy định pháp luật của quốc gia liên quan. Đồng thời, Vingroup gửi thông báo đến đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại các nước có công dân là chủ tài khoản vi phạm đang cư trú nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc điều hành Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), cho rằng biện pháp kể trên của Vingroup là bước đi đúng đắn và cần thiết của doanh nghiệp trong bối cảnh tin đồn tràn lan trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Giám đốc Công ty luật ANVI nhấn mạnh bất kể kết quả của vụ kiện ra sao, động thái lần này của Vingroup cũng gửi đi thông điệp răn đe. Ông cho rằng đây là lời cảnh báo cho những cá nhân, tổ chức lợi dụng mạng xã hội để tung tin bôi nhọ, vu khống, hạ bệ người khác, đồng thời mở đường cho các doanh nghiệp khác sử dụng pháp luật để bảo vệ mình.

Vị luật sư cũng phân tích thêm những tin đồn như "lãnh đạo bị bắt", "bị cấm xuất cảnh", "doanh nghiệp sắp phá sản"... không chỉ dừng lại ở mức độ vi phạm dân sự. Trong nhiều trường hợp, chúng có thể cấu thành hành vi vu khống, lợi dụng quyền tự do dân chủ làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, và bị xử lý hình sự.

"Vụ kiện vượt khỏi phạm vi Việt Nam, kiện ra cả nước ngoài, thì đều có cơ sở pháp lý. Tất nhiên, khi liên quan đến yếu tố nước ngoài thì quy trình sẽ phức tạp hơn, nhưng tôi tin Vingroup có bộ phận tư vấn để triển khai", ông nhận định.

Theo luật sư Trương Thanh Đức, hành động của Vingroup không chỉ nhằm bảo vệ uy tín riêng của doanh nghiệp mà còn góp phần thiết lập chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng. Ông kỳ vọng sau vụ kiện này, các doanh nghiệp khác cũng sẽ mạnh dạn khởi kiện để chống lại tin giả, thay vì chỉ dừng ở phản ứng ngắn hạn.