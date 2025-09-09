Luật sư nói về cơ sở pháp lý Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân

Luật sư Trương Thanh Đức nhận định việc Vingroup khởi kiện là cần thiết và những tin bịa đặt trên mạng xã hội không chỉ vi phạm luật dân sự mà còn có thể bị xử lý hình sự.

Vingroup khởi kiện các cá nhân, tổ chức thông tin sai sự thật về tập đoàn và một số lãnh đạo cấp cao. Ảnh: VIC.

Liên quan thông tin Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước vì phát tán thông tin sai sự thật về tập đoàn và lãnh đạo trên mạng xã hội, luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc điều hành Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), cho rằng biện pháp kể trên là bước đi đúng đắn và cần thiết của doanh nghiệp trong bối cảnh tin đồn tràn lan trên mạng xã hội.

Vụ kiện lớn chưa từng có của một doanh nghiệp tư nhân

Đây cũng là một trong những vụ kiện có quy mô lớn chưa từng có đối với một doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam, theo ông Đức.

Theo vị luật sư, mạng xã hội hiện nay, bên cạnh vai trò tích cực thì cũng là môi trường tràn lan các tin giả, tin bịa đặt. Cơ quan chức năng đã nỗ lực xử lý nhưng khó kiểm soát toàn diện. Trong nhiều trường hợp bị bôi nhọ, doanh nghiệp chỉ có thể đưa ra vài lời thanh minh, nhưng khi tin đồn vượt ngoài tầm kiểm soát, biện pháp pháp lý là lựa chọn bắt buộc.

“Việc Vingroup khởi kiện là một nước đi đúng khi những tin đồn thất thiệt tràn lan khắp các nền tảng mạng xã hội, ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của doanh nghiệp. Khi mọi thứ vượt kiểm soát, cực chẳng đã, họ phải tìm đến biện pháp pháp luật. Điều đó là cần thiết”, luật sư Đức nhấn mạnh.

Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc điều hành Công ty Luật ANVI. Ảnh: Q.S.

Giám đốc Công ty luật ANVI nhấn mạnh bất kể kết quả của vụ kiện ra sao, động thái lần này của Vingroup cũng gửi đi thông điệp răn đe. Ông cho rằng đây là lời cảnh báo cho những cá nhân, tổ chức lợi dụng mạng xã hội để tung tin bôi nhọ, vu khống, hạ bệ người khác, đồng thời mở đường cho các doanh nghiệp khác sử dụng pháp luật để bảo vệ mình.

Vị luật sư cũng phân tích thêm những tin đồn như “lãnh đạo bị bắt”, “bị cấm xuất cảnh”, “doanh nghiệp sắp phá sản”... không chỉ dừng lại ở mức độ vi phạm dân sự. Trong nhiều trường hợp, chúng có thể cấu thành hành vi vu khống, lợi dụng quyền tự do dân chủ làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, và bị xử lý hình sự.

Cơ sở pháp lý để khởi kiện cá nhân, tổ chức ở nước ngoài

Đáng chú ý, vụ kiện lần này của Tập đoàn Vingroup không chỉ diễn ra với các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam mà còn mở rộng ra nước ngoài. Theo ông Đức, pháp luật nhiều quốc gia đều thừa nhận quyền tự do ngôn luận, nhưng quyền này không đồng nghĩa với việc được bịa đặt, vu khống.

“Vụ kiện vượt khỏi phạm vi Việt Nam, kiện ra cả nước ngoài, thì đều có cơ sở pháp lý. Tất nhiên, khi liên quan đến yếu tố nước ngoài thì quy trình sẽ phức tạp hơn, nhưng tôi tin Vingroup có bộ phận tư vấn để triển khai”, ông nhận định.

Theo luật sư Trương Thanh Đức, hành động của Vingroup không chỉ nhằm bảo vệ uy tín riêng của doanh nghiệp mà còn góp phần thiết lập chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng. Ông kỳ vọng sau vụ kiện này, các doanh nghiệp khác cũng sẽ mạnh dạn khởi kiện để chống lại tin giả, thay vì chỉ dừng ở phản ứng ngắn hạn.

Trước đó, Vingroup cho biết đã khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì phát tán thông tin sai lệch liên quan đến tập đoàn và lãnh đạo trên các nền tảng mạng xã hội. Việc tập đoàn kiên quyết đấu tranh với các hành vi xuyên tạc, bịa đặt, cố ý dẫn dắt dư luận - không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, mà còn vì lợi ích xã hội cũng như sự tôn nghiêm của pháp luật.

Trong thông tin khởi kiện, Vingroup cho hay một số tin giả lan truyền cho rằng tập đoàn đang đối diện nguy cơ phá sản với khoản nợ 800.000 tỷ đồng , trong khi báo cáo tài chính hợp nhất công khai của tập đoàn cho thấy tổng nợ vay tính đến 30/6/2025 là khoảng 283.000 tỷ đồng , với hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,8 lần - được đánh giá là an toàn theo thông lệ quốc tế.

VinFast hiện vận hành 2 nhà máy nghiên cứu, sản xuất xe điện tại Việt Nam với tỷ lệ nội địa hóa đạt 60%. Ảnh: VFS.

Nhiều tài khoản khác xuyên tạc rằng xe VinFast là sản phẩm Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt, trong khi doanh nghiệp khẳng định đã làm chủ chuỗi sản xuất từ nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất, với tỷ lệ nội địa hóa hiện đạt 60%, tiến tới nâng lên 80% trong tương lai.

Ngoài ra, mạng xã hội còn xuất hiện những thông tin sai lệch về nhân sự và lãnh đạo Vingroup, trong đó có Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng, cùng các nội dung bịa đặt liên quan đến pháp lý sản phẩm, các vấn đề chính trị và chính sách của Nhà nước nhằm dẫn dắt dư luận, ám chỉ có liên quan đến tập đoàn.

Phía tập đoàn khẳng định đã thu thập đầy đủ thông tin, lập vi bằng về hành vi xâm phạm của 68 đối tượng nêu trên để làm bằng chứng xác thực, đồng thời tiến hành khởi kiện dân sự hoặc trình báo cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy trình pháp luật tại Việt Nam.Vingroup cũng đang làm việc với luật sư trong nước và quốc tế để khởi kiện theo quy định pháp luật của quốc gia liên quan. Đồng thời, Vingroup gửi thông báo đến đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại các nước có công dân là chủ tài khoản vi phạm đang cư trú nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.