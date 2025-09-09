Lý do Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân

Vingroup khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước vì phát tán tin giả trên mạng, nhằm bảo vệ uy tín doanh nghiệp và ngăn chặn dư luận bị dẫn dắt sai lệch.

Vingroup cho biết việc khởi kiện xuất phát từ thực tế nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc về tập đoàn đã xuất hiện trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp. Ảnh: Minh Khánh.

Vingroup vừa cho biết ngày 8/9, tập đoàn đã chính thức nộp đơn khởi kiện dân sự, đồng thời trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các đại sứ quán liên quan về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên Internet.

Theo doanh nghiệp Việt Nam, 68 đối tượng bị kiện và báo cáo là chủ tài khoản trên các nền tảng như TikTok, Facebook, YouTube, đã đăng tải và phát tán thông tin sai sự thật về tình hình tài chính, chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, vấn đề pháp lý cũng như thông tin cá nhân lãnh đạo.

Chia sẻ thêm lý do tiến hành khởi kiện với các hành vi thông tin sai sự thật này, Vingroup cho biết việc khởi kiện xuất phát từ thực tế nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc về tập đoàn đã xuất hiện trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp và có nguy cơ dẫn dắt dư luận sai lệch.

Vingroup kiên quyết đấu tranh với các hành vi xuyên tạc, bịa đặt, cố ý dẫn dắt dư luận - không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, mà còn vì lợi ích xã hội cũng như sự tôn nghiêm của pháp luật.

Tập đoàn cho biết thêm, việc khởi kiện nhằm chống lại hành vi đưa các thông tin sai sự thật ảnh hưởng tới uy tín và hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam nói chung, chứ không chỉ riêng Vingroup.

Trước đó, trong thông tin khởi kiện, Vingroup cho biết một số tin giả lan truyền cho rằng tập đoàn đang đối diện nguy cơ phá sản với khoản nợ 800.000 tỷ đồng , trong khi báo cáo tài chính hợp nhất công khai của tập đoàn cho thấy tổng nợ vay tính đến 30/6/2025 là khoảng 283.000 tỷ đồng , với hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,8 lần - được đánh giá là an toàn theo thông lệ quốc tế.

Theo báo cáo soát xét bán niên 2025, nợ vay (vay và nợ thuê tài chính ngắn, dài hạn) của Vingroup tại ngày 30/6 vào khoảng 280.000 tỷ đồng . Con số gần 800.000 tỷ đồng thực tế bao gồm các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến đối tác, người mua hàng... phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Nguồn: BCTC Vingroup.

Nhiều tài khoản khác xuyên tạc rằng xe VinFast là sản phẩm Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt, trong khi doanh nghiệp khẳng định đã làm chủ chuỗi sản xuất từ nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất, với tỷ lệ nội địa hóa hiện đạt 60%, tiến tới nâng lên 80% trong tương lai.

Ngoài ra, mạng xã hội còn xuất hiện những thông tin sai lệch về nhân sự và lãnh đạo Vingroup, trong đó có Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng, cùng các nội dung bịa đặt liên quan đến pháp lý sản phẩm, các vấn đề chính trị và chính sách của Nhà nước nhằm dẫn dắt dư luận, ám chỉ có liên quan đến tập đoàn.

Vingroup khẳng định các hành vi này đã vi phạm Luật An ninh mạng 2018, Bộ luật Hình sự 2015 và các quyền dân sự của tổ chức, cá nhân liên quan.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vingroup cho biết chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh và thượng tôn pháp luật, không thể chỉ cúi đầu im lặng để một số người tùy tiện vi phạm pháp luật, bịa đặt, xuyên tạc, dẫn dắt dư luận sai sự thật, hạ thấp uy tín, nhân phẩm của bất cứ tổ chức, cá nhân nào họ muốn vì những động cơ bất hợp pháp.

"Chúng tôi khởi kiện và trình báo cơ quan chức năng không chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của Vingroup mà còn chiến đấu cho chân lý, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Tôi tin tất cả người Việt Nam và quốc tế có lương tri đều ủng hộ việc này”, ông Quang khẳng định.

Phía tập đoàn cho hay đã thu thập đầy đủ thông tin, lập vi bằng về hành vi xâm phạm của 68 đối tượng nêu trên để làm bằng chứng xác thực, đồng thời tiến hành khởi kiện dân sự hoặc trình báo cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy trình pháp luật tại Việt Nam.

Vingroup cũng đang làm việc với luật sư trong nước và quốc tế để khởi kiện theo quy định pháp luật của quốc gia liên quan. Đồng thời, Vingroup gửi thông báo đến đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại các nước có công dân là chủ tài khoản vi phạm đang cư trú nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.