Vingroup kiện 68 tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai về tập đoàn

Vingroup khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước vì phát tán thông tin sai sự thật về tập đoàn và lãnh đạo trên mạng xã hội.

Vingroup khởi kiện các cá nhân, tổ chức đưa tin sai sự thật về tập đoàn và một số lãnh đạo cấp cao. Ảnh: Vingroup.

Ngày 8/9, Vingroup đã khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên Internet.

Theo tập đoàn, việc kiên quyết đấu tranh với các hành vi xuyên tạc, bịa đặt, cố ý dẫn dắt dư luận không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, mà còn vì lợi ích xã hội cũng như sự tôn nghiêm của pháp luật.

Vingroup cho biết các tài khoản liên quan đã có hành vi xuyên tạc, bịa đặt, cố ý dẫn dắt dư luận sai lệch, ảnh hưởng đến uy tín tập đoàn cũng như một số lãnh đạo cấp cao, trong đó có Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng. Những nội dung này được đăng tải trên nhiều nền tảng như TikTok, Facebook, YouTube.

Các thông tin sai sự thật tập trung vào 4 nhóm, gồm tình hình tài chính, chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, vấn đề pháp lý và thông tin cá nhân lãnh đạo.

Với nhóm thông tin tài chính, nhiều tài khoản đăng tải việc Vingroup sắp phá sản do khoản nợ 800.000 tỷ đồng . Tuy nhiên, báo cáo tài chính hợp nhất công khai của tập đoàn cho thấy tổng nợ vay đến ngày 30/6 là khoảng 283.000 tỷ đồng , hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 1,8 lần.

Vingroup cho rằng đây là mức an toàn theo thông lệ quốc tế, trong khi các khoản phải trả còn lại chủ yếu là doanh thu nhận trước từ khách hàng và các khoản phải trả, phải thu khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh thông thường.

Một số tài khoản khác quy chụp sản phẩm của VinFast là hàng Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt Nam. Vingroup khẳng định đã làm chủ chuỗi sản xuất từ khâu nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất sản phẩm. Hầu hết công đoạn được thực hiện tại Việt Nam với tỷ lệ nội địa hóa hiện đạt 60%, tiến tới nâng lên 80% trong tương lai.

Ngoài ra, nhiều nội dung bịa đặt khác liên quan đến lãnh đạo tập đoàn, đặc biệt là ông Phạm Nhật Vượng, cũng như thông tin sai sự thật về việc người lao động của Vingroup nộp đơn xin nghỉ hàng loạt.

Theo Vingroup, các hành vi trên đã vi phạm quy định của Luật An ninh mạng năm 2018 và Luật Hình sự năm 2015 và các quyền dân sự của tổ chức, cá nhân liên quan.

"Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh và thượng tôn pháp luật, không thể chỉ cúi đầu im lặng để một số người tùy tiện vi phạm pháp luật, bịa đặt, xuyên tạc, dẫn dắt dư luận sai sự thật, hạ thấp uy tín, nhân phẩm của bất cứ tổ chức, cá nhân nào họ muốn vì những động cơ bất hợp pháp. Do đó, chúng tôi khởi kiện và trình báo cơ quan chức năng không chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của Vingroup mà còn chiến đấu cho chân lý, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn", ông Nguyễn Việt Quang - Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup khẳng định.

Phía tập đoàn cho hay đã thu thập đầy đủ thông tin, lập vi bằng về hành vi xâm phạm của 68 đối tượng nêu trên để làm bằng chứng xác thực, đồng thời tiến hành khởi kiện dân sự hoặc trình báo cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy trình pháp luật tại Việt Nam.

Vingroup cũng đang làm việc với luật sư trong nước và quốc tế để khởi kiện theo quy định pháp luật của quốc gia liên quan. Đồng thời, Vingroup gửi thông báo đến đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại các nước có công dân là chủ tài khoản vi phạm đang cư trú nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.