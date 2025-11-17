Nhật Bản cử đặc phái viên sang Trung Quốc

Một quan chức cấp cao Nhật Bản sẽ gặp đối tác Trung Quốc sau phát ngôn của Thủ tướng Takaichi về Đài Loan, giữa lúc quan hệ hai nước căng thẳng leo thang.

Phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae về vấn đề Đài Loan thổi bùng lên căng thẳng Trung - Nhật. Ảnh: Reuters.

Theo báo chí Nhật Bản, một quan chức ngoại giao cấp cao của Tokyo sẽ tới Trung Quốc vào ngày 17/11, trong nỗ lực hạ nhiệt cuộc căng thẳng ngoại giao liên quan đến Đài Loan đang ngày càng leo thang và ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai nước láng giềng ở Đông Á, Reuters cho biết.

Cuộc tranh cãi giữa Nhật Bản và Trung Quốc bùng phát sau khi Thủ tướng Sanae Takaichi phát biểu trước các nghị sĩ Nhật Bản rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc nhằm vào Đài Loan có thể đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản và có khả năng kích hoạt phản ứng quân sự từ Tokyo.

Trước đây, các quan chức Nhật Bản hiếm khi đưa ra nhận định công khai về khả năng này.

Theo báo chí Nhật Bản, ông Masaaki Kanai, Tổng Giám đốc Cục Châu Á - Châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc, ông Liu Jinsong.

Ông Kanai dự kiến sẽ giải thích rằng phát ngôn của bà Takaichi không phản ánh sự thay đổi trong chính sách an ninh của Nhật Bản, đồng thời kêu gọi Trung Quốc kiềm chế các hành động có thể làm tổn hại quan hệ song phương.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản hiện chưa thể xác nhận ngay chuyến công tác của ông Kanai tới Trung Quốc.

Ngày 14/11 vừa qua, Bắc Kinh cảnh báo Nhật Bản sẽ phải chịu “thất bại quân sự thảm khốc” nếu can thiệp bằng vũ lực liên quan tới Đài Loan và triệu tập Đại sứ Nhật Bản để phản đối mạnh mẽ.

Trung Quốc luôn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời, sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo, dù chủ trương chung vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình.

Hàng loạt bộ ngành Trung Quốc cũng đã đưa ra các cảnh báo ảnh hưởng mạnh tới giao lưu song phương. Ngày 16/11, Bộ Giáo dục cùng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đồng loạt cảnh báo công dân về du học và du lịch sang Nhật Bản.

Trước đó, Bộ Ngoại giao cùng Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nhật Bản cũng khuyến cáo công dân hạn chế tới nước này, lưu ý các vấn đề an ninh địa phương.

Tối cùng ngày, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cũng ra thông báo tương tự và khuyến nghị du khách tạm thời tránh đến Nhật Bản và nâng cao cảnh giác khi đang ở nước này.

Một số hãng hàng không Trung Quốc cũng thông báo chính sách hoàn tiền hoặc đổi vé miễn phí cho các chuyến đi liên quan Nhật Bản, nhằm giảm thiểu rủi ro cho hành khách.