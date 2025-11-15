Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trung Quốc khuyến cáo người dân tránh tới Nhật Bản

  • Thứ bảy, 15/11/2025 16:33 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Bộ Ngoại giao Trung Quốc và các cơ quan đại diện Trung Quốc tại Nhật Bản vừa đưa ra khuyến cáo mới, kêu gọi công dân nước này tạm thời tránh du lịch tới Nhật Bản do tình hình an ninh suy giảm và những phát ngôn gây căng thẳng chính trị.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khuyến cáo người dân tránh tới Nhật Bản thời điểm này. Ảnh: Reuters.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 14/11 cho biết, tình hình an ninh cho công dân nước này tại Nhật Bản đang diễn biến phức tạp. Trong năm nay, đã xảy ra nhiều vụ tấn công nhằm vào công dân Trung Quốc tại Nhật Bản, trong đó có một số vụ đến nay vẫn chưa được giải quyết, khiến môi trường an toàn chung bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, thông báo nêu rõ, những phát ngôn "khiêu khích" liên quan đến Đài Loan (Trung Quốc) từ các nhà lãnh đạo Nhật Bản đã làm xấu đi đáng kể bầu không khí giao lưu giữa hai nước, đồng thời tạo ra những mối đe dọa tiềm tàng đến tính mạng và tài sản của công dân Trung Quốc đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.

Trước tình hình này, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Trung Quốc tại Nhật Bản đề nghị công dân Trung Quốc trong thời gian gần đây nên tránh các chuyến đi không cần thiết tới Nhật Bản. Đối với những cá nhân đang ở Nhật Bản, cần đặc biệt cảnh giác, chủ động theo dõi sát sao tình hình an ninh địa phương, nâng cao ý thức phòng ngừa và tăng cường các biện pháp tự bảo vệ bản thân.

Trước đó, tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vào tuần trước đã công khai tuyên bố các biến cố ở Đài Loan (Trung Quốc) có thể trở thành tình huống “đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản”. Điều này đã đẩy quan hệ an ninh Trung - Nhật rơi vào trạng thái căng thẳng chưa từng thấy trong nhiều năm qua.

https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-khuyen-cao-nguoi-dan-tranh-toi-nhat-ban-post1246084.vov

VOV

  • Đài Loan

    Đài Loan
    • Diện tích: 36.193 km2
    • Dân số: 23,5 triệu (2017)
    • Ngôn ngữ chính: Tiếng Hoa phổ thông
    • Đơn vị tiền tệ: Tân Đài tệ
    • GDP: 579,3 tỷ USD (2017)

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

