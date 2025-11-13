Thủ tướng Nhật họp lúc 3h sáng thổi bùng tranh cãi

Bà Sanae Takaichi bị chỉ trích vì yêu cầu các trợ lý làm việc lúc 3h sáng, động thái này bị những người phản đối xem là cổ xúy tình trạng làm việc quá sức, tạo áp lực không cần thiết lên cấp dưới.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại một sự kiện của Đảng Dân chủ Tự do tổ chức tại Tokyo ngày 22/9. Ảnh: Reuters.

Việc bà Takaichi chủ trì cuộc họp lúc 3h sáng hôm 7/11 với các trợ lý đang thổi bùng tranh cãi trong dư luận Nhật Bản. Cuộc họp kéo dài 3 tiếng được bà Takaichi tiến hành ngay trước phiên chất vấn tại Quốc hội.

Cuộc họp lúc 3h sáng của bà Takaichi trở nên nhạy cảm, đặt trong bối cảnh Nhật Bản phải đối mặt với tình trạng người lao động tử vong vì làm việc quá sức trong nhiều năm trở lại đây.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda, lãnh đạo đảng Dân chủ Lập hiến, bình luận gay gắt: “Bà ấy có thể tự làm việc nếu muốn, nhưng không nên kéo người khác vào như vậy. Giờ đó ai cũng đang ngủ. Thật đáng buồn khi người lãnh đạo cao nhất của đất nước lại thể hiện tư duy làm việc như vậy".

Bà Takaichi, nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, nhanh chóng lên tiếng giải thích. Cụ thể, máy fax tại nhà riêng của bà bị kẹt giấy, nên bà phải đến dinh Thủ tướng để xem lại tài liệu chuẩn bị cho cuộc chất vấn trước Quốc hội diễn ra lúc 9h sáng cùng ngày. Hiện tại, bà chưa chuyển đến ở trong dinh Thủ tướng.

Phát biểu trước Quốc hội ngày 7/11, bà Takaichi thẳng thắn thừa nhận việc họp sớm “gây phiền” cho nhân viên, nhưng bà khẳng định cuộc họp này “cần thiết” để hoàn thiện dự thảo trả lời chất vấn.

Một số nghị sĩ trong đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã lên tiếng bênh vực bà, cho rằng việc các nghị sĩ đảng đối lập nộp câu hỏi quá muộn đã buộc Thủ tướng phải làm việc xuyên đêm.

“Ngay cả người nghiện công việc như Thủ tướng Takaichi cũng chẳng muốn phải làm việc lúc 3h sáng làm gì”, nghị sĩ Midori Matsushima viết trên mạng xã hội X.

Nhiều doanh nhân cũng lên tiếng ủng hộ bà Takaichi. Ông Kenji Koshio, giám đốc một công ty điện tử ở Kobe, viết trên blog cá nhân rằng binh sĩ, cảnh sát, lính cứu hỏa hay nhân viên y tế đều phải làm việc ca đêm, vậy tại sao Thủ tướng làm việc cả buổi đêm lại gây tranh cãi.

“Hãy ngừng chỉ trích, bới móc tiêu cực và hãy biết ơn những người đang làm việc cật lực vì đất nước này”, ông Koshio viết.

Hiện tại, Chính phủ Nhật Bản đang xem xét nới giới hạn giờ làm thêm, bà Takaichi ủng hộ đề xuất này. Giới hạn giờ làm thêm ở Nhật Bản hiện là 45 giờ/tháng, quy định được đặt ra từ năm 2019, sau cái chết của Matsuri Takahashi, một nhân viên làm việc tại công ty quảng cáo Dentsu. Takahashi tự tử năm 2016 vì làm thêm hơn 100 giờ mỗi tháng.

Bà Takaichi cho rằng cho phép làm thêm nhiều giờ hơn sẽ giúp người lao động tăng thu nhập, nhưng bà khẳng định việc nới giờ làm thêm không được phép đánh đổi sức khỏe của người lao động.

Bà nói trước Quốc hội trong tháng này: “Tôi không chấp nhận việc làm thêm giờ đến mức chết vì kiệt sức. Tôi chỉ lo ngại việc bị giảm thu nhập từ tiền làm thêm giờ sẽ khiến nhiều người tổn hại sức khỏe vì phải làm thêm những nghề phụ mà họ vốn không quen thuộc”.

Kể từ khi bước vào chính trường hồi thập niên 1990, bà Takaichi luôn coi tinh thần làm việc hết mình là phong cách làm việc mang dấu ấn cá nhân của bà. Trong chiến dịch tranh cử, bà tuyên bố sẵn sàng làm việc hết sức mình nếu thắng cử, sẵn sàng từ chối hoàn toàn khái niệm nghỉ ngơi.

Phát ngôn của bà bị một số gia đình có người thân qua đời vì làm việc quá sức chỉ trích, họ cho rằng bà gửi đi thông điệp tiêu cực.

Từ trước đến nay, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi không giấu việc bà “nghiện công việc”. Bà hiếm khi tham gia các buổi gặp gỡ tiệc tùng có tính chất xã giao, bà còn từng công khai bác bỏ khái niệm về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng.

Chỉ ba tuần sau khi nhậm chức, lịch làm việc của bà Takaichi đã dày đặc. Bà tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông đến thăm Nhật Bản, rồi tham dự các hội nghị quốc tế tại Malaysia và Hàn Quốc.