Thủ tướng Nhật Bản liệu có phá luật?

Bà Sanae Takaichi, nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, đang phải đối mặt với một câu hỏi khó: Liệu bà có nên phá vỡ lệnh cấm phụ nữ bước lên võ đài dohyo - võ đài thi đấu của các võ sĩ sumo - hay không?

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Nhật Bản diễn ra ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 26/10. Ảnh: Reuters.

Một giải đấu sumo chuyên nghiệp đang diễn ra tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản. Công chúng Nhật Bản kỳ vọng sẽ được thấy nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản bước lên võ đài trao cúp cho nhà vô địch.

Dù vậy, theo truyền thống của bộ môn sumo, phụ nữ bị cấm đặt chân lên võ đài. Lệnh cấm này đã kéo dài hàng trăm năm, biến võ đài dohyo của môn thể thao sumo trở thành không gian chỉ dành cho nam giới.

Theo Guardian, khi phóng viên đặt câu hỏi về vấn đề này, Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara không đưa ra câu trả lời dứt khoát.

“Thủ tướng mong muốn tôn trọng truyền thống và văn hóa sumo. Chính phủ hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Chúng tôi sẽ cân nhắc động thái phù hợp dựa trên quyết định của Thủ tướng”, ông Kihara cho hay.

Phát biểu này được giới quan sát xem là tín hiệu cho thấy bà Takaichi sẽ tránh đối đầu với những quy định có tính truyền thống lâu đời của Hiệp hội Sumo. Hiện nay, phụ nữ chỉ được phép thi đấu và làm trọng tài trong các giải sumo nghiệp dư ở Nhật Bản.

Phụ nữ bị cấm đặt chân lên võ đài dohyo tại các giải đấu sumo chuyên nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: Guardian.

Tranh cãi xung quanh lệnh cấm phụ nữ bước lên võ đài dohyo không phải chuyện mới ở Nhật Bản. Năm 1990, bà Mayumi Moriyama, nữ Chánh Văn phòng Nội các đầu tiên của Nhật Bản, từng bày tỏ mong muốn thay mặt Thủ tướng trao cúp cho võ sĩ sumo vô địch, nhưng bị Hiệp hội Sumo từ chối.

Một thập kỷ sau, Thống đốc tỉnh Osaka, bà Fuse Ohta, cũng bị cấm bước lên võ đài để trao giải cho võ sĩ vô địch tại giải đấu thường niên tổ chức ở tỉnh Osaka. Bà Ohta phải đứng trên lối đi bên cạnh sàn đấu để thực hiện nghi thức trao giải.

Đến năm 2018, thị trưởng thành phố Maizuru (tỉnh Kyoto), ông Ryozo Tatami, bị đột quỵ khi đang phát biểu giữa võ đài.

Nhiều phụ nữ, trong đó có một y tá, lập tức chạy lên sàn đấu để hỗ trợ y tế. Tuy nhiên, trọng tài trận đấu liên tục nói trên loa, yêu cầu những phụ nữ này rời võ đài, động thái khiến dư luận phẫn nộ. Chủ tịch Hiệp hội Sumo sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi vì hành động của trọng tài.

Cũng trong năm 2018, nữ thị trưởng thành phố Takarazuka, bà Tomoko Nakagawa, bị cấm đứng trên sàn đấu phát biểu trước một trận đấu sumo, bà phải đứng phát biểu từ mép sàn.

Năm 2019, Hiệp hội Sumo từng thành lập ủy ban chuyên gia độc lập để xem xét khả năng dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ bước lên võ đài, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Nhiều người cho rằng nếu bà Sanae Takaichi bước lên võ đài trao giải, đây sẽ là khoảnh khắc biểu tượng mang tính bước ngoặt cho vấn đề bình đẳng giới tại Nhật Bản, đặc biệt khi bà là nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.