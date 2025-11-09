Nữ Thủ tướng Nhật mạnh tay cắt lương chính mình và nội các

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi lên kế hoạch sửa đổi luật tiền lương công chức, nhằm cắt giảm thu nhập của các thành viên nội các, trong đó có cả thu nhập của bản thân bà.

Bà Takaichi nhận tràng pháo tay sau khi chính thức được bổ nhiệm làm Thủ tướng tại Hạ viện Nhật Bản ngày 21/10. Ảnh: Reuters.

Động thái này được bà Sanae Takaichi thực hiện trong kỳ họp Quốc hội bất thường đang diễn ra. Theo thông tin từ Chính phủ Nhật Bản, một cuộc họp với các bộ trưởng có liên quan sẽ diễn ra sớm nhất vào ngày 11/11 để thống nhất việc dừng chi trả phụ cấp bổ sung dành cho Thủ tướng và các bộ trưởng. Đây là khoản thu nhập trả thêm ngoài mức lương nghị sĩ.

Động thái này được xem là nỗ lực của bà Takaichi nhằm thể hiện cam kết cải cách và tinh giản chi tiêu công, phù hợp với tuyên bố trước đó của bà về việc sẽ cắt giảm lương của các bộ trưởng.

Đảng đối tác trong liên minh cầm quyền của bà Takaichi - Đảng Đổi mới Nhật Bản (Nippon Ishin no Kai) - ủng hộ động thái này nhằm thực hiện mục tiêu hạn chế đặc quyền của các chính trị gia.

Kế hoạch này được lãnh đạo Đảng Đổi mới Nhật Bản, ông Fumitake Fujita, ca ngợi là “tuyệt vời” và thể hiện ý chí sẵn sàng cải cách mạnh mẽ của Thủ tướng.

“Tôi sẽ thúc đẩy việc sửa luật để các thành viên nội các không nhận mức lương cao hơn lương của các nghị sĩ”, bà Takaichi khẳng định trong cuộc họp báo nhậm chức hồi tháng 10.

Hiện nghị sĩ Nhật Bản nhận mức lương 1,294 triệu yên/tháng, Thủ tướng được hưởng thêm 1,152 triệu yên/tháng, các bộ trưởng được hưởng thêm 489.000 yên/tháng, thông tin do Chánh văn phòng nội các Minoru Kihara đưa ra.

Tuy nhiên, trong khuôn khổ chính sách cải cách hành chính và tài khóa, Thủ tướng Takaichi tự nguyện hoàn trả 30% lương hàng tháng của bản thân, đồng thời đề xuất cắt giảm lương của các bộ trưởng ở mức 20%.

Tuy vậy, một số ý kiến đang bày tỏ nghi ngại về việc cắt giảm lương của các bộ trưởng trong bối cảnh Chính phủ đang kêu gọi nâng cao thu nhập cho người dân.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ Vì Nhân dân, ông Yuichiro Tamaki, công khai chỉ trích động thái này là biểu hiện của “tư duy thiểu phát” trong khi Nhật Bản đang phải đối diện với tình trạng lạm phát. Một thành viên nội các giấu tên cũng thừa nhận cảm thấy băn khoăn trước quyết định của Thủ tướng Takaichi.