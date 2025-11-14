Thủ tướng Nhật tiết lộ chỉ ngủ 2-4 tiếng mỗi đêm

Thủ tướng Sanae Takaichi chia sẻ bà chỉ ngủ 2-4 tiếng mỗi đêm, khiến nhiều người đặt dấu hỏi về cam kết cải thiện cân bằng công việc và cuộc sống cho người lao động Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong một cuộc họp của ủy ban Quốc hội. Ảnh: Kyodo.

Chỉ vào quầng thâm dưới mắt, Thủ tướng Sanae Takaichi chia sẻ với các nghị sĩ rằng bà không cần ngủ nhiều khi được hỏi sẽ giải quyết tình trạng làm việc quá sức của Nhật Bản như thế nào.

“Giờ tôi chỉ ngủ khoảng 2 tiếng, lâu nhất là 4 tiếng (một ngày). Thói quen này có lẽ không tốt cho da tôi”, Guardian dẫn lời bà Takaichi chia sẻ với các nghị sĩ tại một cuộc họp của ủy ban lập pháp trong tuần này.

Tuần trước, bà Takaichi gây xôn xao khi triệu tập các trợ lý đến văn phòng họp lúc 3h sáng chuẩn bị cho phiên điều trần của Ủy ban Ngân sách diễn ra vào 9h sáng hôm đó.

Ngay cả theo tiêu chuẩn bận rộn của người Nhật Bản, lịch làm việc sớm như vậy cũng khiến nhiều người ngạc nhiên.

“Tôi rất kinh ngạc khi nghe tin, 3h sáng ư”, một quan chức giấu tên chia sẻ với Fuji News Network.

Làm việc, làm việc và làm việc

Có nhiều người lo ngại bà Takaichi sẽ kỳ vọng nhân viên làm việc nhiều giờ hơn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khi chính phủ Nhật Bản đang thảo luận về khả năng tăng giới hạn giờ làm thêm.

Theo Japan Times, bà cho rằng người lao động và người sử dụng lao động có nhu cầu khác nhau, khi một số người chọn làm hai công việc để kiếm sống, trong khi các doanh nghiệp áp dụng quy định nghiêm ngặt về giờ làm thêm. Vị chính trị gia khẳng định mọi thay đổi trong điều kiện làm việc đều sẽ ưu tiên sức khỏe của người lao động.

“Nếu chúng ta có thể tạo ra một môi trường cân bằng hợp lý giữa việc chăm sóc con cái và gia đình dựa trên nguyện vọng, đồng thời vẫn có thể làm việc, tận hưởng thời gian giải trí và thư giãn, thì quả là lý tưởng”, bà Takaichi nói.

Sau khi đắc cử chức chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) đầu tháng 10, bà Takaichi tuyên bố sẽ từ bỏ ý tưởng “cân bằng giữa công việc và cuộc sống”, đồng thời kêu gọi các đồng nghiệp tại LDP “làm việc như trâu bò”. Châm ngôn của bà là “làm việc, làm việc, làm việc, làm việc và làm việc".

Theo tờ Mainichi, quan điểm của bà được nhiều lao động nữ hoan nghênh. Trong khảo sát của Women Type, 53% phụ nữ được hỏi từ 20-49 tuổi có quan điểm tích cực về nhận xét của bà Takaichi. Trong số 29% người không đồng tình, hầu hết lo ngại phát biểu của thủ tướng sẽ khuyến khích các công ty phớt lờ cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Bà Takaichi không ngần ngại thể hiện mình là người nghiện công việc. Ảnh: Reuters.

Lượng công việc nặng nề của bà Takaichi khiến bạn bè lẫn đối thủ chính trị bận tâm. Ken Saito - cựu Bộ trưởng kinh tế Nhật Bản - cho biết ông “thực sự lo lắng” về sức khỏe của bà Takaichi. Trong khi đó, nghị sĩ đảng đối lập Katsuhito Nakajima thúc giục bà ngủ nhiều hơn, và nhận được cái gật đầu và nụ cười từ thủ tướng.

Theo tờ báo Asahi Shimbun, một số nhà lập pháp đã bày tỏ lo ngại về lịch làm việc lúc rạng sáng của đội ngũ bà Takaichi trong phiên họp của ủy ban.

“Tôi nghĩ một số nhân viên đã làm việc thâu đêm để soạn thảo câu trả lời”, Takahiro Kuroiwa - thành viên đảng Dân chủ Lập hiến đối lập - cho biết.

Bà Takaichi - đang ở trong khu nhà Quốc hội tại trung tâm Tokyo - trả lời tòa nhà hiện chỉ có một máy fax cũ, gây khó khăn về mặt hậu cần. Khi ông Kuroiwa hỏi tại sao bà không chuyển đến dinh thự chính thức của thủ tướng, bà Takaichi trả lời sẽ chuyển đi khi mọi thứ "ổn định".

“Hiện tại tôi không có thời gian thu dọn đồ đạc”, bà nói, cho biết thêm sẽ chuyển đi càng sớm càng tốt, song trước tiên cần chuẩn bị cho lịch trình tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến ​​diễn ra từ ngày 22-23/11 tại Nam Phi.

Phải thừa nhận bà Takaichi hầu như không có thời gian nghỉ ngơi kể từ khi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào cuối tháng 10. Sau khi nhậm chức vài ngày, bà đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Malaysia, sau đó đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước và gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Hàn Quốc.

Thiếu ngủ, làm nhiều

Bà Takaichi không phải người Nhật Bản duy nhất không ngủ đủ giấc, mặc dù rất ít người ngủ chỉ tối đa 4 giờ/đêm như lãnh đạo của họ.

Một nghiên cứu công bố vào Ngày Giấc ngủ Thế giới hồi tháng 3 cho thấy người dân Nhật Bản trung bình ngủ bảy tiếng 7 tiếng 1 phút vào các ngày trong tuần. Con số này thấp hơn 38 phút so với mức trung bình quốc tế và ít hơn người dân ở Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy và Canada.

Nhật Bản đang loay hoay thay đổi văn hóa doanh nghiệp vốn kỳ vọng người lao động phải làm việc nhiều giờ và thường xuyên giao lưu với đồng nghiệp sau giờ làm.

Văn hóa làm việc khắc nghiệt được cho là nguyên nhân dẫn tới xu hướng karoshi (tử vong do làm việc quá sức) hay tỷ lệ sinh sụt giảm. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, từ tháng 1-6, cả nước ghi nhận 339.280 ca sinh, giảm khoảng 10.000 ca so với cùng kỳ năm 2024.

Văn hóa làm việc khắc nghiệt được cho là nguyên nhân dẫn tới sụt giảm tỷ lệ sinh ở Nhật Bản. Ảnh: Bloomberg.

Bắt đầu từ tháng 4, chính quyền thủ đô Tokyo cho phép nhân viên làm việc 4 ngày/tuần. Giới chức cũng đang xem xét chính sách "nghỉ phép một phần chăm sóc con cái", cho phép một số nhân viên làm việc ít hơn 2 giờ/ngày. Thống đốc Tokyo Yuriko Koike cho biết các chính sách giúp các phụ huynh cân bằng giữa chăm sóc con cái và công việc, Fortune đưa tin.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét phong cách làm việc linh hoạt nhằm đảo bảo phụ nữ không phải hy sinh sự nghiệp cho đời sống cá nhân như sinh con và nuôi con”, ông Koike nói.

Hình thức làm việc 4 ngày/tuần có thể giải quyết một số vấn đề cốt lõi trong văn hóa làm việc quá sức tại Nhật Bản, đặc biệt với lao động nữ.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, hơn 1/2 phụ nữ được hỏi cho biết họ sinh ít con hơn vì khối lượng công việc nhà tăng thêm sau khi đẻ thêm một đứa. Tại Nhật, phụ nữ làm việc không được trả lương như chăm sóc trẻ em và người nhiều gấp 5 lần so với đàn ông.