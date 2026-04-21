Nhập khẩu bạc Trung Quốc lập kỷ lục

Nhập khẩu bạc của Trung Quốc tăng kỷ lục trong tháng 3 nhờ nhu cầu bán lẻ và ngành năng lượng mặt trời, khiến dòng chảy kim loại quý đảo chiều mạnh trên thị trường toàn cầu.

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc công bố ngày 20/4, quốc gia tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới này đã nhập khẩu khoảng 836 tấn bạc trong tháng 3, kéo dài chuỗi tăng trưởng nhập khẩu ấn tượng từ đầu năm đến nay. Con số này cao gần gấp 3 lần mức trung bình theo mùa của tháng 3 trong 10 năm qua, khoảng 306 tấn, Bloomberg cho biết.

Đà tăng nhập khẩu được thúc đẩy bởi hai động lực chính. Thứ nhất là làn sóng nhà đầu tư cá nhân đổ tiền vào các thỏi bạc nhỏ lẻ - một lựa chọn thay thế rẻ hơn so với vàng trong bối cảnh giá kim loại quý neo cao. Thứ hai là các nhà sản xuất pin và tấm pin mặt trời tăng tốc sản xuất trước thời điểm Trung Quốc bãi bỏ chính sách hoàn thuế xuất khẩu từ ngày 1/4.

Hiện ngành năng lượng mặt trời tiêu thụ khoảng 1/5 tổng nguồn cung bạc toàn cầu mỗi năm, và phần lớn hoạt động sản xuất tập trung tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đà nhập khẩu kỷ lục này khó có thể kéo dài. “Mức nhập khẩu bùng nổ hiện tại chắc chắn không bền vững, và các dòng chảy trong tương lai sẽ quay trở lại trạng thái bình thường”, ông Zijie Wu, chuyên gia phân tích tại Jinrui Futures (Thâm Quyến) nhận định, đồng thời cho rằng không tồn tại mất cân bằng cung - cầu dài hạn với bạc, đặc biệt là khi Trung Quốc cũng là nhà sản xuất lớn nhất thế giới.

Đà tăng nhu cầu đã khiến giá bạc tại Trung Quốc vượt xa giá quốc tế, tạo ra cơ hội chênh lệch giá hấp dẫn và thúc đẩy hoạt động nhập khẩu từ nhiều thị trường, đặc biệt qua Hong Kong.

Trong khi đó, giá bạc và vàng đã hạ nhiệt sau khi lập đỉnh vào tháng 1, trong bối cảnh lo ngại lạm phát gia tăng do căng thẳng năng lượng từ xung đột Iran, làm suy yếu sức hấp dẫn của nhóm kim loại quý vốn không sinh lợi suất.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu công nghiệp tại Trung Quốc cũng đang đối mặt thách thức khi Bắc Kinh cam kết kiểm soát tình trạng dư thừa công suất trong ngành năng lượng mặt trời, có thể kéo giảm sản lượng trong thời gian tới. Đồng thời, mức giá bạc cao kéo dài có thể khiến doanh nghiệp cân nhắc thay thế bằng các kim loại rẻ hơn, làm thay đổi cấu trúc tiêu thụ trong ngành.