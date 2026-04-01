Nhà vô địch World Cup đến Tottenham cùng De Zerbi?

Spurs tiếp cận Alessandro Nesta cho vai trò trợ lý nhằm cứu vãn mùa giải trong bối cảnh đội bóng đứng sát nhóm xuống hạng.

De Zerbi gấp rút hoàn thành ban huấn luyện tại Tottenham.

Tottenham đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện ban huấn luyện mới, khi nguy cơ rớt hạng ngày càng hiện hữu. Roberto De Zerbi đã đồng ý dẫn dắt đội bóng thành London và lập tức lên kế hoạch bổ sung nhân sự cho băng ghế chỉ đạo.

Mục tiêu đáng chú ý nhất là Alessandro Nesta, huyền thoại phòng ngự từng vô địch World Cup 2006. Tottenham gửi lời đề nghị để mời Nesta đảm nhận vai trò trợ lý HLV, với kỳ vọng cải thiện hàng thủ đang thi đấu thiếu ổn định.

Spurs hiện chỉ còn 7 vòng đấu để tự quyết số phận. Sau khi chia tay HLV tạm quyền Igor Tudor, ban lãnh đạo buộc phải hành động nhanh. De Zerbi, người vừa rời Marseille vì mâu thuẫn nội bộ, được xem là lựa chọn để vực dậy đội bóng. Tuy nhiên, ông cần những cộng sự giàu kinh nghiệm để xử lý các vấn đề tồn đọng, đặc biệt ở khâu phòng ngự.

Nesta đang cân nhắc đề nghị. Nếu đồng ý, đây sẽ là lần đầu ông làm việc tại bóng đá Anh và cũng là bước ngoặt lớn khi chuyển từ vai trò HLV trưởng sang trợ lý.

Trước đó, cựu trung vệ này từng dẫn dắt nhiều CLB tại Italy và Mỹ, nhưng chưa đạt thành công nổi bật. Giai đoạn gần nhất tại Monza khép lại với việc đội bóng xuống hạng, dù ông từng được bổ nhiệm lại sau khi bị sa thải.

Dù vậy, kinh nghiệm và đẳng cấp của Nesta vẫn là điều Tottenham cần. Ban lãnh đạo tin rằng tư duy phòng ngự của ông có thể giúp đội bóng gia cố hệ thống, trong bối cảnh họ đang là một trong những hàng thủ mong manh nhất giải.

Tottenham hiện xếp thứ 17, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. Trước mắt, họ sẽ làm khách trên sân Sunderland, trước khi trở lại sân nhà gặp Brighton vào ngày 18/4. Đây sẽ là những trận đấu mang tính quyết định cho cuộc chiến trụ hạng của Spurs.

Highlights Tottenham 0-3 Nottingham Forest Đêm 22/3, Tottenham thua thảm Nottingham Forest với tỷ số 0-3 thuộc vòng 31 Premier League.

