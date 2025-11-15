Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhà vô địch Bundesliga bị bạn gái bỏ vì để mẹ giữ tiền

  • Thứ bảy, 15/11/2025 18:21 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Tiền đạo Victor Boniface từng suýt bước vào lễ đường với người đẹp Na Uy, Rikke Ermine, sau 4 năm hẹn hò.

Boniface bi gai bo anh 1

Boniface và Rikke Ermine thuở còn mặn nồng.

Theo Telegraf, cô dâu hụt Ermine ban đầu kiên quyết không ký hợp đồng tiền hôn nhân. Với cô, hôn nhân phải là tình yêu thuần khiết, mọi tài sản sẽ chia 50/50 nếu ly hôn. Boniface đồng ý ngay lập tức.

Tuy nhiên, mẹ của Boniface là nguyên nhân khiến chuyện tình đứt đoạn. Lý do là bởi anh chẳng có gì đứng tên mình. Tất cả xe hơi, nhà cửa, tài khoản ngân hàng, toàn bộ đều ghi tên mẹ anh. Khi Ermine phát hiện sự thật, cô cảm thấy bị lừa dối và thiếu tin tưởng.

Kết quả, cô nàng hủy hôn, chấm dứt 4 năm tình cảm. Đến tháng 1 năm nay, cặp đôi dường như tái hợp khi Boniface đăng ảnh hạnh phúc với cô kèm chú thích: "Mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất vững vàng".

Tuy nhiên, đến tháng 7, cặp đôi dường như lại tan vỡ, nguyên nhân cũng bởi tài sản của tiền đạo này. Boniface đang có hợp đồng với Leverkusen đến tháng 6/2029, mức lương hàng năm rơi vào khoảng 5,6 triệu euro.

Nhưng anh không đứng tên bất kỳ tài sản giá trị nào. Mẹ anh, người được con trai đón sang từ Nigeria vài năm trước, đứng tên mọi thứ.

Hiện tại, tiền đạo sinh năm 2000 cũng có bạn gái mới người Nigeria. Anh khoác áo Werder Bremen theo dạng cho mượn từ Bayer Leverkusen. Boniface là nhân tố chính cùng Leverkusen vô địch Bundesliga mùa 2023/24 với thành tích bất bại.

Tường Linh

