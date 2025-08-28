Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?

Nhiều khu vực tại Hà Nội thường xuyên ngập úng khi mưa lớn do hạ tầng chưa đồng bộ, nhưng giá bất động sản ở những nơi này vẫn tăng mạnh qua từng năm.

Giá nhà nhiều khu vực thường xuyên bị ngập do mưa lớn vẫn tăng "phi mã" qua từng năm. Ảnh: MXH.

Một cơn mưa lớn cuối tháng 8 đã khiến nhiều tuyến phố Hà Nội chìm trong biển nước. Ngay cả những khu đô thị của giới nhà giàu, nơi có những căn hộ, biệt thự trị giá hàng triệu USD cũng không thoát cảnh ngập lụt.

Đáng chú ý, dù được xem là điểm "nóng" ngập lụt tại Thủ đô mỗi khi mưa lớn, giá bất động sản nhiều khu vực vẫn ghi nhận xu hướng tăng gấp nhiều lần trong những năm qua.

Giá nhà vẫn tăng dù cứ mưa to là ngập

Tại khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn (xã An Khánh), cơn mưa tối 26/8 khiến mực nước dâng tràn cả sân và hầm các căn biệt thự, nhà liền kề trị giá hàng chục tỷ đồng. Nhiều cư dân phản ánh đồ đạc trong nhà bị hư hỏng sau trận mưa lớn, tình trạng cắt điện do ngập khiến sinh hoạt đảo lộn. Thực tế nhiều năm nay, khu đô thị này thường xuyên trở thành “điểm nóng ngập lụt” mỗi khi Hà Nội mưa lớn.

Còn dọc tuyến đường dẫn đến khu đô thị Starlake - một trong những dự án đắt đỏ bậc nhất Thủ đô, nơi giá biệt thự, shophouse lên đến 500 triệu đồng/m2 - nước đọng thành từng vũng sâu, khiến nhiều phương tiện di chuyển qua chết máy. Phải mất hơn một ngày sau cơn mưa lớn, nước mới bắt đầu rút.

Cách đó không xa, khu đô thị Ciputra tại phường Phú Thượng và Tây Hồ, nơi vốn được xem là hình mẫu của nhà ở cao cấp, cũng tái diễn tình trạng ngập cục bộ. Những căn biệt thự trị giá hàng triệu USD nhiều lần nằm giữa biển nước, trở thành hình ảnh đối lập với kỳ vọng “nơi đáng sống” mà chủ đầu tư, môi giới vẫn nhắc đến.

Nhiều khu đô thị với giá nhà triệu USD tại Hà Nội thường xuyên rơi vào tình trạng ngập úng khi có mưa lớn. Ảnh: Việt Hà.

Các khu vực khác như Trường Chinh, Nguyễn Xiển, Tây Mỗ, Đại Mỗ hay Mỹ Đình cũng lặp lại cảnh ngập úng quen thuộc. Theo các chuyên gia, tình trạng ngập úng phản ánh hệ thống hạ tầng thoát nước chưa đồng bộ trong khi tốc độ phát triển nhà ở, khu đô thị mới diễn ra quá nhanh.

Bất tiện, ám ảnh, song nghịch lý là giá bất động sản ở những khu vực thường xuyên ngập và ngập sâu này chưa bao giờ "hạ nhiệt".

Thực tế, giá nhà tại Geleximco Lê Trọng Tấn vẫn tăng mạnh trong những năm gần đây. Nếu giai đoạn 2018-2020, giá biệt thự, liền kề, shophouse tại khu đô thị này dao động 70-100 triệu đồng/m2, thì đến nay giá đã đạt 160-250 triệu đồng/m2, tùy vị trí. Thậm chí có căn đã tăng giá gấp 3, tức cao hơn mức bình quân của toàn thị trường Hà Nội (100-150%, theo dữ liệu của Savills). Một số căn diện tích lớn được rao bán trên 20 tỷ đồng , bất chấp tình trạng "cứ mưa là ngập".

Xu hướng tăng giá không chỉ diễn ra ở phân khúc biệt thự, nhà phố, liền kề trong khu đô thị, mà giá nhà đất, chung cư tại các khu vực này cũng ghi nhận đà leo thang.

Một căn hộ hơn 70 m2 giáp ranh khu Triều Khúc - một trong những điểm ngập nặng của Thủ đô - được rao 4,4 tỷ đồng hồi đầu hè, chỉ 2 tháng sau giá rao đã gần chạm mốc 5 tỷ. Hay tại Long Biên - nơi có nhiều điểm trũng - giá đất thổ cư hiện nay đã tăng lên mức phổ biến 100-135 triệu đồng/m2, có nơi lên tới 200 triệu đồng/m2. Thậm chí nhà trong ngõ nhỏ, vốn kém tiện lợi, nay cũng bị đẩy lên 200-250 triệu đồng/m2.

Vì sao giá bất động sản không ngừng tăng?

Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân khiến nghịch lý nhà triệu USD nhưng ngập úng vẫn xảy ra năm này qua năm khác. Thứ nhất là sự quá tải của hạ tầng thoát nước. Ban đầu, nhiều khu vực được quy hoạch với hệ thống đủ mạnh để tránh ngập. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa nhanh, hàng loạt cao ốc mọc lên khiến thiết kế ban đầu không còn đáp ứng. Nước mưa dồn xuống hệ thống vốn có giới hạn, gây ra ngập cục bộ ngay cả trong khu đô thị cao cấp.

Sau trận mưa gây ngập, cuộc sống của nhiều hộ dân bị đảo lộn. Ảnh: Diệu Linh.

Tuy nhiên, hạ tầng chỉ phản ánh một phần của câu chuyện. Trên thực tế, giá nhà còn chịu tác động mạnh từ sự mất cân đối nguồn cung. Trong nhiều năm, Hà Nội hầu như không còn dự án căn hộ bình dân, số lượng dự án trung cấp ngày càng ít, trong khi phần lớn nguồn hàng mới rơi vào phân khúc cao cấp. Người mua có nhu cầu ở thực không có nhiều lựa chọn, buộc phải chấp nhận mức giá cao, kể cả tại những nơi hạ tầng chưa hoàn thiện.

“Người mua nhà biết đến rủi ro ngập úng nhưng vẫn sẵn sàng chi trả vì lo sợ giá còn tăng tiếp, hoặc đơn giản là không có nhiều lựa chọn trong cùng tầm tiền”, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nhận định.

Bên cạnh đó, “hiệu ứng hàng xóm” cũng góp phần làm giá leo thang. Khi một dự án mới công bố mức giá cao, bất động sản lân cận lập tức được điều chỉnh tăng theo, bất kể chất lượng hạ tầng chưa kịp đáp ứng, điều kiện sống không thay đổi. Không ít căn hộ cũ tại Cầu Giấy, chỉ trong một tháng đã được chủ nhà nâng thêm 200 triệu đồng sau khi xuất hiện dự án gần đó chào bán 180 triệu đồng/m2.

Thực tế này còn diễn ra ở những ngôi nhà trong ngõ, nơi thường xuyên ngập nước sau mưa. Dù bất tiện, giá vẫn “ăn theo” mặt bằng chung cư cao cấp quanh khu vực. Tại Thanh Xuân, nhiều căn nhà ngõ nhỏ đã tăng từ 120 triệu đồng/m2 lên khoảng 140 triệu đồng/m2 chỉ sau nửa năm, tương đương gần 15%. Người bán tin rằng giá sẽ tiếp tục đi lên khi xung quanh xuất hiện thêm dự án mới.

Chi phí đầu vào cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Giá đất, vật liệu xây dựng và nhân công liên tục tăng, khiến chủ đầu tư ít dư địa giảm giá.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đà tăng giá này không phản ánh đúng giá trị sống thực tế. Ông Nguyễn Văn Đính nhấn mạnh: “Một căn nhà hàng chục tỷ đồng nhưng cư dân phải sống chung với ngập úng, mất điện, mất nước sau mỗi trận mưa lớn, chắc chắn không thể coi là nơi đáng sống. Khi hạ tầng chưa theo kịp, nghịch lý nhà triệu USD nhưng cứ mưa là ngập sẽ còn tiếp diễn, gây tổn thất cho cả cư dân lẫn giá trị bền vững của thị trường.”

Chính quyền Hà Nội cũng đã tính đến yếu tố này khi đưa tình trạng ngập úng vào một trong 8 tiêu chí xác định giá đất phi nông nghiệp. Theo quy định, khu vực thường xuyên ngập có thể được điều chỉnh giảm tối đa 5% giá đất. Mục tiêu là phản ánh sát hơn giá trị thực, đồng thời buộc chủ đầu tư và cơ quan quản lý chú ý tới hạ tầng chống ngập.

Dù vậy, thực tế thị trường lại cho thấy điều ngược lại. Các khu vực ngập úng vẫn tăng giá đều đặn. Nhiều dự án mới mở bán cao hơn dự án trước đó, giá nhà năm nay tiếp tục tăng 30-40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một chuyên gia quy hoạch đô thị nhận xét: “Ngập úng và giá nhà đắt đỏ cùng tồn tại, phản ánh sự phát triển thiếu đồng bộ. Nếu không cải thiện hạ tầng và bổ sung nguồn cung phù hợp, nghịch lý này sẽ còn kéo dài gây nên những bất ổn khó giải quyết trong quy hoạch đô thị".