Nhà triệu USD nhưng cứ mưa là ngập

Hà Nội lại ghi nhận nhiều khu đô thị cao cấp ngập sâu sau mưa lớn, khiến sinh hoạt và kinh doanh của cư dân đảo lộn.

Hơn 1 ngày kể từ trận mưa lớn, khu đô thị Geleximco vẫn chưa hết ngập. Ảnh: MXH.

Sáng 27/8, anh Dương, Giám đốc một công ty truyền thông đặt văn phòng tại khu liền kề khu đô thị Geleximco (Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, Hà Nội) ngao ngán thông báo cho nhân viên nghỉ làm vì văn phòng bị cắt điện, các lối dẫn vào khu nhà đều ngập nước.

Đến sáng nay (28/8), nhân viên của anh Dương vẫn chưa thể đi làm trở lại, công việc tiếp tục đình trệ.

Mưa lớn là ngập nhưng giá bất động sản không ngừng tăng

Căn nhà 4 tầng, 1 tum được anh Dương cho thuê với giá 25 triệu đồng/tháng nằm trong khu vực có giá nhà tăng chóng mặt tại Thủ đô. Hiện giá thị trường của căn này vào khoảng 20 tỷ đồng , tức gấp gần 3 lần so với 5 năm trước. Dẫu vậy, cứ mỗi đợt mưa lớn, con đường trước nhà lại biến thành "sông", khiến văn phòng buộc phải đóng cửa, xe cộ không thể ra vào.

Nhiều hộ dân xung quanh cũng đau đầu xoay xở sau trận mưa lớn. Nhiều người phải mua bao cát, bạt chắn để ngăn nước tràn vào tầng hầm. Có người vội vã tìm nơi gửi ôtô tránh ngập. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên khu vực này trở thành điểm "nóng" ngập úng, khiến việc sinh hoạt và kinh doanh bị đảo lộn.

Không riêng Geleximco, ngay cả các khu đô thị cao cấp ở trung tâm Thủ đô cũng không tránh khỏi tình trạng ngập lụt mỗi khi mưa lớn. Tại Ciputra (thuộc địa phận 2 phường Phú Thượng và Tây Hồ) - nơi giá biệt thự lên tới hàng trăm tỷ đồng, chung cư giá 80-200 triệu đồng/m2 - nhiều tuyến đường nội khu cũng chìm trong nước sau trận mưa lớn đêm 26/8. Cư dân ví von hình ảnh khu đô thị như một “làng chài cao cấp", ôtô bất động, còn xe máy thì nối đuôi nhau lội nước.

Khu đô thị tỷ USD Ciputra chìm trong "biển nước". Ảnh: MXH.

Các chung cư cao tầng cũng không tránh khỏi cảnh ngập. Ở dự án Ecohome 1 (phường Đông Ngạc), khoảng 930 hộ dân với hơn 4.000 người đã trải qua một đêm mất điện, mất nước, thang máy ngừng hoạt động vì tầng hầm ngập sâu. Người dân phải dùng thuyền phao, thùng xốp để di chuyển, trong khi ban quản lý huy động nhân lực tát nước thủ công.

Chuyện ngập lụt ở Hà Nội không mới, đặc biệt tình trạng ngập sâu trong các khu đô thị cao cấp luôn là chủ đề được quan tâm trong mỗi trận mưa lớn. Nhiều dự án được quảng bá là “đáng sống bậc nhất” Thủ đô, song chỉ cần một đêm mưa lớn, cuộc sống của cư dân đã bị đảo lộn, từ sinh hoạt thường ngày cho đến hoạt động kinh doanh, làm việc.

Mưa là ngập không thể coi là "nơi đáng sống"

Theo các chuyên gia về thiết kế đô thị, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là hệ thống hạ tầng thoát nước chưa đồng bộ, trong khi tốc độ phát triển nhà ở, khu đô thị mới diễn ra quá nhanh. Tại nhiều khu vực phía Tây Thủ đô, đặc biệt là khu đô thị Nam An Khánh và Geleximco, địa hình trũng thấp khiến nước thoát chậm, chỉ cần vài giờ mưa là đường phố biến thành "sông". Những biện pháp như chắn bao cát, dựng đập tạm của người dân chỉ giải quyết được tình thế, chứ không xử lý tận gốc vấn đề.

Sau mỗi trận mưa, cư dân ở các khu đô thị loay hoay tìm cách tìm cách xử lý tình trạng ngập úng. Ảnh: Việt Hà.

"Giá trị bất động sản không chỉ nằm ở con số giao dịch trên thị trường, mà còn phản ánh chất lượng sống thực tế của cư dân. Một căn nhà hàng chục tỷ đồng nhưng phải sống chung với ngập úng, mất điện, mất nước mỗi khi mưa lớn chắc chắn không thể được coi là nơi đáng sống. Khi hạ tầng chưa theo kịp sự phát triển, nghịch lý nhà triệu USD nhưng cứ mưa là ngập sẽ còn tiếp diễn, gây tổn thất cho cả cư dân lẫn giá trị bền vững của thị trường bất động sản", ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản, nói với Tri Thức - Znews.

Thực tế Hà Nội đã đưa tình trạng ngập úng khi mưa lớn vào một trong 8 tiêu chí để xác định giá đất phi nông nghiệp. Theo quy định này, khu vực thường xuyên ngập úng có thể được điều chỉnh giảm tối đa 5% giá đất. Đây là động thái nhằm phản ánh đúng hơn giá trị thực của bất động sản, đồng thời tạo sức ép buộc các chủ đầu tư và cơ quan quản lý phải quan tâm đến hạ tầng chống ngập.

Tuy nhiên, diễn biến thị trường những năm gần đây cho thấy các khu ngập úng triền miên vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt về giá. Các dự án ra sau vẫn cao hơn các dự án mở bán trước, giá nhà năm nay vẫn tăng 30-40% so với năm liền trước.